एक्सप्लोरर
फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित
Smartphone Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन खो जाना सिर्फ एक डिवाइस गुम होने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी डिजिटल पहचान के खतरे में पड़ने जैसा होता है.
आज के दौर में स्मार्टफोन खो जाना सिर्फ एक डिवाइस गुम होने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी डिजिटल पहचान के खतरे में पड़ने जैसा होता है. फोन में कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज से लेकर बैंकिंग ऐप्स, UPI, आधार और पैन जैसी संवेदनशील जानकारी मौजूद होती है. ऐसे में फोन चोरी होते ही सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कोई आपके पैसे या निजी डेटा का गलत इस्तेमाल न कर ले. घबराने से हालात नहीं संभलते लेकिन अगर तुरंत सही कदम उठा लिए जाएं तो बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 23 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार
टेक्नोलॉजी
7 Photos
AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
डिजिटल अरेस्ट का खौफ जारी! जागरूकता के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे ये ऑनलाइन ठगी के हमले?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
अलर्ट! लोगों को चूना लगाने के लिए ठग कर रहे AI का इस्तेमाल, एक गलती और उड़ सकती हैं आपकी निजी डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Bluetooth को भूल जाइए! फिर ट्रेंड में आ रहे Wired Earphones, आखिर क्यों दोबारा इनके दीवाने हो रहे हैं लोग?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AC सर्विस में हो सकता है बड़ा खेल! टेक्नीशियन से बचना है तो पहले जांच लें ये 5 जरूरी चीजें, नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाए वाटरप्रूफ
टेक्नोलॉजी
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा और प्राइस की रेस में कौन आगे, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
टेक्नोलॉजी
आईफोन से लेकर मैकबुक तक, ऐप्पल के सारे प्रोडक्ट्स पर धमाका छूट, यहां शुरू हो गई सेल
टेक्नोलॉजी
BSNL का धमाकेदार 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान! एक बार रिचार्ज और पूरे साल टेंशन फ्री कॉलिंग-डेटा
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion