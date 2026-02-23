फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित

सिम ब्लॉक कराने के बाद अगला अहम कदम अपने बैंक और UPI सेवाओं को सुरक्षित करना है. इसके लिए तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें और मोबाइल बैंकिंग व UPI को अस्थायी रूप से बंद कराने को कहें. भले ही फोन लॉक हो लेकिन किसी भी तरह के रिस्क से बचने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे वॉलेट ऐप्स को भी तुरंत ब्लॉक कराना समझदारी होती है.