हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित

फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित

Smartphone Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन खो जाना सिर्फ एक डिवाइस गुम होने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी डिजिटल पहचान के खतरे में पड़ने जैसा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Smartphone Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन खो जाना सिर्फ एक डिवाइस गुम होने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी डिजिटल पहचान के खतरे में पड़ने जैसा होता है.

आज के दौर में स्मार्टफोन खो जाना सिर्फ एक डिवाइस गुम होने की बात नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी डिजिटल पहचान के खतरे में पड़ने जैसा होता है. फोन में कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज से लेकर बैंकिंग ऐप्स, UPI, आधार और पैन जैसी संवेदनशील जानकारी मौजूद होती है. ऐसे में फोन चोरी होते ही सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं कोई आपके पैसे या निजी डेटा का गलत इस्तेमाल न कर ले. घबराने से हालात नहीं संभलते लेकिन अगर तुरंत सही कदम उठा लिए जाएं तो बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है.

1/6
फोन चोरी होने के बाद बिना समय गंवाए अपने मोबाइल नंबर का सिम कार्ड बंद कराना बेहद जरूरी है. इसके लिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर जैसे Jio, Airtel, Vi या BSNL के कस्टमर केयर से संपर्क करें और सिम सस्पेंड कराने की रिक्वेस्ट दें. जैसे ही सिम बंद होगा, उस नंबर पर आने वाले कॉल, मैसेज और OTP रुक जाएंगे. इससे ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.
फोन चोरी होने के बाद बिना समय गंवाए अपने मोबाइल नंबर का सिम कार्ड बंद कराना बेहद जरूरी है. इसके लिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर जैसे Jio, Airtel, Vi या BSNL के कस्टमर केयर से संपर्क करें और सिम सस्पेंड कराने की रिक्वेस्ट दें. जैसे ही सिम बंद होगा, उस नंबर पर आने वाले कॉल, मैसेज और OTP रुक जाएंगे. इससे ऑनलाइन फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.
2/6
सिम ब्लॉक कराने के बाद अगला अहम कदम अपने बैंक और UPI सेवाओं को सुरक्षित करना है. इसके लिए तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें और मोबाइल बैंकिंग व UPI को अस्थायी रूप से बंद कराने को कहें. भले ही फोन लॉक हो लेकिन किसी भी तरह के रिस्क से बचने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे वॉलेट ऐप्स को भी तुरंत ब्लॉक कराना समझदारी होती है.
सिम ब्लॉक कराने के बाद अगला अहम कदम अपने बैंक और UPI सेवाओं को सुरक्षित करना है. इसके लिए तुरंत अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें और मोबाइल बैंकिंग व UPI को अस्थायी रूप से बंद कराने को कहें. भले ही फोन लॉक हो लेकिन किसी भी तरह के रिस्क से बचने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है. Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे वॉलेट ऐप्स को भी तुरंत ब्लॉक कराना समझदारी होती है.
Published at : 23 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाए वाटरप्रूफ
होली पर नहीं रहेगी भीगने की टेंशन, अपने फोन को इन 5 तरीकों से बनाए वाटरप्रूफ
टेक्नोलॉजी
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा और प्राइस की रेस में कौन आगे, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
Vivo V70 Elite Vs OnePlus 15R Vs Oppo Reno 15: बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा और प्राइस की रेस में कौन आगे, जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
टेक्नोलॉजी
आईफोन से लेकर मैकबुक तक, ऐप्पल के सारे प्रोडक्ट्स पर धमाका छूट, यहां शुरू हो गई सेल
आईफोन से लेकर मैकबुक तक, ऐप्पल के सारे प्रोडक्ट्स पर धमाका छूट, यहां शुरू हो गई सेल
टेक्नोलॉजी
BSNL का धमाकेदार 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान! एक बार रिचार्ज और पूरे साल टेंशन फ्री कॉलिंग-डेटा
BSNL का धमाकेदार 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान! एक बार रिचार्ज और पूरे साल टेंशन फ्री कॉलिंग-डेटा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
ट्रेंडिंग
"केला 450 तो पपीता 400 रुपये किलो" रमजान में पाकिस्तान में सोने के भाव बिक रहे फल, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
शिक्षा
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget