एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार

लेकिन करीब 10–15 मिनट बाद फोन फिर बजता है. इस बार मैसेज भुगतान की रसीद का नहीं, बल्कि बैंक अलर्ट का होता है. एक के बाद एक ट्रांजैक्शन में खाते से 6.5 लाख रुपये निकल चुके होते हैं. जब आप दोबारा लिंक देखने की कोशिश करते हैं, वह गायब मिलती है. तब समझ आता है कि एक मैसेज और थोड़े से भरोसे ने आपकी पूरी जमा पूंजी साफ कर दी.