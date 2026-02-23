हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीएक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार

एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार

Cyber Fraud: सोचिए, एक शाम आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि बिजली का बिल बकाया है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 09:26 AM (IST)
Cyber Fraud: सोचिए, एक शाम आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि बिजली का बिल बकाया है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा.

सोचिए, एक शाम आपके फोन पर एक मैसेज आता है कि बिजली का बिल बकाया है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा. मैसेज में MAHADISCOM का नाम लिखा होता है इसलिए शक भी नहीं होता. साथ में एक नंबर दिया जाता है या फिर लिंक पर डिटेल डालने को कहा जाता है.

आप कॉल करते हैं तो सामने से कहा जाता है कि सिर्फ 100 रुपये जमा करने हैं. भरोसा दिलाने के लिए तुरंत WhatsApp या SMS पर एक लिंक भेज दिया जाता है. आप लिंक खोलते हैं, बैंक की जानकारी डालते हैं और छोटी-सी रकम का भुगतान कर देते हैं. सब सामान्य लगता है.
आप कॉल करते हैं तो सामने से कहा जाता है कि सिर्फ 100 रुपये जमा करने हैं. भरोसा दिलाने के लिए तुरंत WhatsApp या SMS पर एक लिंक भेज दिया जाता है. आप लिंक खोलते हैं, बैंक की जानकारी डालते हैं और छोटी-सी रकम का भुगतान कर देते हैं. सब सामान्य लगता है.
लेकिन करीब 10–15 मिनट बाद फोन फिर बजता है. इस बार मैसेज भुगतान की रसीद का नहीं, बल्कि बैंक अलर्ट का होता है. एक के बाद एक ट्रांजैक्शन में खाते से 6.5 लाख रुपये निकल चुके होते हैं. जब आप दोबारा लिंक देखने की कोशिश करते हैं, वह गायब मिलती है. तब समझ आता है कि एक मैसेज और थोड़े से भरोसे ने आपकी पूरी जमा पूंजी साफ कर दी.
लेकिन करीब 10–15 मिनट बाद फोन फिर बजता है. इस बार मैसेज भुगतान की रसीद का नहीं, बल्कि बैंक अलर्ट का होता है. एक के बाद एक ट्रांजैक्शन में खाते से 6.5 लाख रुपये निकल चुके होते हैं. जब आप दोबारा लिंक देखने की कोशिश करते हैं, वह गायब मिलती है. तब समझ आता है कि एक मैसेज और थोड़े से भरोसे ने आपकी पूरी जमा पूंजी साफ कर दी.
Published at : 23 Feb 2026 09:26 AM (IST)
