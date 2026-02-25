हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव बोले, 'यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो...'

CM योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव बोले, 'यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो...'

Akhilesh Yadav News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी जापान गए हैं, कहीं नाम बदलने की परंपरा वहां भी शुरू न हो जाए.

By : विवेक राय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर तंज कसा. बुधवार (25 फरवरी) को सपा चीफ ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं. लेकिन यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए. उन्होंने कहा कि अगर किसी की विदाई हो, तो विदाई के बाद घूमने जाता है. यह पहली बार देखा जा रहा है कि विदाई से पहले ही दौरा हो रहा है. जापान गए हैं, देखना कहीं नाम बदलने की परंपरा वहां भी न शुरू हो जाए. कहीं उगते सूरज की धरती को ‘आदित्यपुरम’ न बना दिया जाए.

'...सवाल उठना स्वाभाविक है'

सीएम योगी के जापान और सिंगापुर के दौरे पर अखिलेश यादव ने कहा, "पहले भी 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू होने की बात कही गई. लेकिन जमीन पर कितना उतरा? कितनों को रोजगार मिला? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कितने उद्योग आए? कितनों को इंसेंटिव दिया गया और कितनी फैक्ट्रियां लगीं? 9 साल में राज्य सरकार और 11 साल में केंद्र सरकार के दावों के बावजूद अगर ये निवेश जमीन पर नहीं दिखते, तो सवाल उठना स्वाभाविक है."

बसपा विधायक के यहां छापेमारी पर क्या बोले?

अखिलेश यादव ने बसपा विधायक के यहां छापेमारी पर भी प्रतिक्रिया दी. बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के लखनऊ और बलिया स्थित परिसर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा. इस पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई. मंत्री के नाराजगी जताने पर अखिलेश यादव ने कहा, "बीजेपी किसी की सगी नहीं है. अपने लोगों की भी नहीं."

शंकराचार्य भी पीड़ित और दुखी हैं- अखिलेश यादव

मायावती के 'ब्राह्मण कार्ड' पर अखिलेश यादव ने कहा , "यह लड़ाई केवल पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की नहीं, बल्कि पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों की है. देखिए, शंकराचार्य भी पीड़ित और दुखी हैं."

कानपुर के समोसे पर उन्होंने कहा, "मैं कानपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं. खासकर उस समोसे वाले को जिसकी वजह से शहर चर्चा में है. केवल मुन्ना समोसा ही नहीं, बल्कि कानपुर में और भी कई प्रसिद्ध समोसे वाले हैं. हमें उम्मीद है कि समोसों की बिक्री बढ़ेगी."

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव बोले, 'यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो...'
CM योगी के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, 'विदाई से पहले ही दौरा हो रहा है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: 'स्कॉच अवार्ड' के लिए चुने गए देहरादून SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह, India Habitat Centre में होगा सम्मान
'स्कॉच अवार्ड' के लिए चुने गए देहरादून SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह, India Habitat Centre में होगा सम्मान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के खनन विभाग को मिला राष्ट्रीय सम्मान, SKOCH Award के लिए हुआ चयन
उत्तराखंड के खनन विभाग को मिला राष्ट्रीय सम्मान, SKOCH Award के लिए हुआ चयन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Manoj Tiwari Holi Song: मनोज तिवारी का गाना, राहुल गांधी-अखिलेश यादव निशाना, सपा चीफ ने किया पलटवार
मनोज तिवारी का गाना, राहुल गांधी-अखिलेश यादव निशाना, सपा चीफ ने किया पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: इस बार 3 मार्च को होली क्यों नहीं मनेगा ? | Holi Celebration 2026
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल... वोट शुद्धिकरण पर थमेगा बवाल? | Bengal SIR | Mamata
ABP Report: शंकराचार्य के सम्मान में.. कांग्रेस मैदान में! | Avimukteshwaranand POCSO Case |Varanasi
Jannat Yahan! मिल गया स्वर्ग ! अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे! | ABPLIVE
Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
नेतन्याहू ने PM मोदी को बताया भाई, इजरायल की संसद में कहा - 'भारत हमारा महान दोस्त...'
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन को मिलेगा मौका! अभिषेक शर्मा की होगी छुट्टी? कोच ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू को मिलेगा मौका! अभिषेक की होगी छुट्टी? प्लेइंग 11 पर आया अपडेट
Celebrities
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
बेटी-दामाद के सामने जब 51 की उम्र में पाक एक्ट्रेस ने रचाई थी दूसरी शादी, झेलनी पड़ी थी ट्रोलिंग
इंडिया
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
CPI के दिग्गज नेता के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
फूड
PM Modi Israel Visit: विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
विदेशी दौरे पर क्या खाते हैं पीएम मोदी, जानें इजरायल में उनके लिए कैसा रखा गया मेन्यू?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget