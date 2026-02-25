लगातार तीन 'डक' के बाद टी20 रैंकिंग में क्या है अभिषेक शर्मा का हाल, जानें ताजा अपडेट

Abhishek Sharma T20I Ranking Update: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप खराब साबित हुआ है. शुरुआती चार मैचों में अभिषेक ने सिर्फ 15 रन स्कोर किए. ये सभी रन उन्होंने चौथे मैच में बनाए, क्योंकि शुरुआती तीन मैचों में वह बिना खाता खोले आउट हुए. अब आइए जानते हैं कि तीन बार जीरो पर आउट होने के बाद अभिषेक की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में क्या बदलाव हुआ है.

तो आपको बता दें कि टी20 विश्व कप में लगातार तीन डक के बाद भी अभिषेक की टी20 रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है. वह टी20 विश्व कप से पहले भी नंबर वन पर थे और खराब फॉर्म के बाद भी पहले पायदान पर मौजूद हैं. अभिषेक की रेटिंग 877 की है.

टॉप-5 में आए ईशान किशन

वहीं टी20 टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखा रहे ईशान किशन को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. वह तीन पायदान ऊपर आकर टॉप-5 में शामिल हो गए हैं. पहले ईशान 8वें नंबर पर थे. अब वह 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं. ईशान की रेटिंग 742 की है.

टॉप-5 में कौन-कौन?

टॉप-5 में अभिषेक के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट मौजूद हैं, जिनकी रेटिंग 815 की है. तीसरे पायदान पर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं. पाक बल्लेबाज की रेटिंग 810 की है. इसके बाद श्रीलंका के पथुम निसंका 789 रेटिंग के साथ चौथे और ईशान किशन पांचवें पायदान पर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का कमाल

गौरतलब है कि ईशान किशन ने अब तक 5 मैचों की 5 पारियों में 35.20 की औसत और 193.41 के स्ट्राइक रेट से 176 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 77 रन है. ईशान के बल्ले से यह स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आया था. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 के पहले मैच में ईशान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. अब टीम इंडिया को अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है, जिसमें सभी की नजरें ईशान होंगी.

यह भी पढ़ें: हर भारतीय करेगा दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ, वेस्टइंडीज के हारने से भारत को फायदा; जानें एकदम नया समीकरण