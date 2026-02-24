हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Apple अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स और मजबूत इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है. बेहतर सिक्योरिटी, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट और दमदार बिल्ड क्वालिटी की वजह से आईफोन हमेशा से यूजर्स की पहली पसंद रहा है. ऐसे में अगर आप iPhone 17 लेने का मन बना रहे थे तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इस समय इस मॉडल पर अच्छी-खासी छूट मिल रही है.

लॉन्च के दौरान जिस डिवाइस की कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी अब वही फोन कम दाम में उपलब्ध है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसका 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 79,900 रुपये में सूचीबद्ध है. यानी सीधी कीमत में कटौती का फायदा मिल रहा है. इसके साथ अगर चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान किया जाए तो अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है जिससे इसकी प्रभावी कीमत लगभग 74 हजार रुपये के आसपास पहुंच जाती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 9 हजार रुपये तक की बचत संभव है जो प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एक आकर्षक ऑफर माना जाएगा.
डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 17 में 6.3 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED पैनल दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि स्क्रीन स्क्रॉलिंग बेहद स्मूद रहती है और तेज धूप में भी कंटेंट साफ दिखाई देता है. फोन का लुक मॉडर्न है और यह Lavender, Mist Blue, Sage और White जैसे नए रंगों में उपलब्ध है जो इसे फ्रेश अपील देते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 10:45 AM (IST)
IPhone 17 TECH NEWS HINDI

