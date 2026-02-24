Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा

लॉन्च के दौरान जिस डिवाइस की कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी अब वही फोन कम दाम में उपलब्ध है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसका 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 79,900 रुपये में सूचीबद्ध है. यानी सीधी कीमत में कटौती का फायदा मिल रहा है. इसके साथ अगर चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान किया जाए तो अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है जिससे इसकी प्रभावी कीमत लगभग 74 हजार रुपये के आसपास पहुंच जाती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 9 हजार रुपये तक की बचत संभव है जो प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी में एक आकर्षक ऑफर माना जाएगा.