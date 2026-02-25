एक्सप्लोरर
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
Internet: दुनिया भले ही 5G की तेज रफ्तार की बात कर रही हो लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अरबों लोग इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं.
दुनिया भले ही 5G की तेज रफ्तार की बात कर रही हो लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अरबों लोग इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं. वैश्विक मोबाइल उद्योग से जुड़ी संस्था GSMA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3.4 अरब लोग अब तक मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि इस डिजिटल दूरी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तक का संभावित नुकसान हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 25 Feb 2026 01:03 PM (IST)
Tags :Internet TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! मोबाइल बैटरी से की ये 3 गलतियां तो हो सकता है धमाका, जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Flipkart पर iPhone 17 की कीमत में बड़ी कटौती! अभी खरीदें पर होगी जबरदस्त बचत, जानिए कैसे उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चोरी हो गया? घबराएं नहीं! ये 5 काम तुरंत कर लिए तो पैसा और डेटा दोनों रहेंगे पूरी तरह से सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
एक लिंक और पूरा फोन खाली! स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम कैसे भारतीयों को बना रहा है शिकार
टेक्नोलॉजी
7 Photos
AI का असली सुल्तान कौन? भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमान किसके हाथ में, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
डिजिटल अरेस्ट का खौफ जारी! जागरूकता के बावजूद क्यों नहीं रुक रहे ये ऑनलाइन ठगी के हमले?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
AI ऐप्स डाउनलोड करने में भारत सबसे आगे, कोई नहीं है टक्कर देने वाला, अमेरिका भी पीछे
टेक्नोलॉजी
Instagram पर बच्चों की सेफ्टी खतरे में? Meta के सर्वे में हुआ हैरान करने वाला खुलासा, हर 5 में से 1 बच्चों को दिख रहा ऐसा कंटेंट
टेक्नोलॉजी
गर्मी से पहले बड़ा धमाका! LG, Voltas, Daikin और Lloyd के AC पर तगड़ा डिस्काउंट, अभी अपग्रेड नहीं किया तो पछताएंगे
टेक्नोलॉजी
Honor और Realme के बाद अब Vivo की बारी, जल्दी लॉन्च करेगी 10,000mAh की बैटरी वाला फोन
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone में कॉल काटने का बटन आखिर क्यों नहीं दिखता? असली वजह जानकर कहेंगे – ओह, इतना आसान था
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion