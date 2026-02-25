हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 01:03 PM (IST)
दुनिया भले ही 5G की तेज रफ्तार की बात कर रही हो लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अरबों लोग इंटरनेट की पहुंच से बाहर हैं. वैश्विक मोबाइल उद्योग से जुड़ी संस्था GSMA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3.4 अरब लोग अब तक मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि इस डिजिटल दूरी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तक का संभावित नुकसान हो सकता है.

चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच तो है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आबादी ऑनलाइन नहीं है. विशेषज्ञ इसे “यूसेज गैप” कहते हैं. यानी नेटवर्क मौजूद है पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. इन 3.4 अरब लोगों में से लगभग 30 करोड़ ऐसे हैं जहां नेटवर्क कवरेज ही उपलब्ध नहीं है जबकि करीब 3.1 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सिग्नल तो है मगर वे इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं करते.
इस अंतर के पीछे कई कारण हैं. सबसे प्रमुख वजह खर्च है. कई विकासशील देशों में स्मार्टफोन और डेटा पैक अब भी आम लोगों की पहुंच से महंगे हैं. इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी, स्थानीय भाषाओं में पर्याप्त कंटेंट का अभाव और केवल वाई-फाई पर निर्भरता भी बड़ी बाधाएं हैं.
Published at : 25 Feb 2026 01:03 PM (IST)
