5G की रफ्तार बेकार! जानिए दुनिया में कितने अरब लोग आज भी इंटरनेट से हैं पूरी तरह कटे

चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच तो है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आबादी ऑनलाइन नहीं है. विशेषज्ञ इसे “यूसेज गैप” कहते हैं. यानी नेटवर्क मौजूद है पर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. इन 3.4 अरब लोगों में से लगभग 30 करोड़ ऐसे हैं जहां नेटवर्क कवरेज ही उपलब्ध नहीं है जबकि करीब 3.1 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सिग्नल तो है मगर वे इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं करते.