दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश

WhatsApp ऐप खोलें. किसी भी चैट को ओपन करें और टेक्स्ट बॉक्स के पास बने स्टिकर आइकन पर टैप करें. नीचे की ओर दिख रहे ‘+’ आइकन पर क्लिक करें. लिस्ट में से Happy Diwali Sticker Pack ढूंढें और डाउनलोड पर टैप करें. अब उस चैट पर जाएं जिसे आप शुभकामना भेजना चाहते हैं. स्टिकर सेक्शन में से दिवाली वाला स्टिकर चुनें. अपनी पसंद का एनिमेटेड स्टिकर भेजें और फेस्टिव मूड में खुशियां बांटें.