दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश

दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश

Whatsapp Diwali Stickers: इस फेस्टिव सीज़न में WhatsApp ने भारतीय यूज़र्स के लिए खुशियों का नया तोहफा दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 01:58 PM (IST)
Whatsapp Diwali Stickers: इस फेस्टिव सीज़न में WhatsApp ने भारतीय यूज़र्स के लिए खुशियों का नया तोहफा दिया है.

इस फेस्टिव सीज़न में WhatsApp ने भारतीय यूज़र्स के लिए खुशियों का नया तोहफा दिया है. Meta के इस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म ने दिवाली और धनतेरस के अवसर पर एक खास एनिमेटेड स्टिकर पैक जारी किया है.

इस पैक में सुंदर दीये, रंगीन लैंटर्न, मोमबत्तियां, पटाखे, रंगोली डिज़ाइन और Happy Diwali जैसे एनिमेटेड GIF स्टिकर्स शामिल हैं. इन रंग-बिरंगे स्टिकर्स की मदद से यूज़र्स अब अपने दोस्तों और परिवार को और भी दिलकश अंदाज़ में शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
इस पैक में सुंदर दीये, रंगीन लैंटर्न, मोमबत्तियां, पटाखे, रंगोली डिज़ाइन और Happy Diwali जैसे एनिमेटेड GIF स्टिकर्स शामिल हैं. इन रंग-बिरंगे स्टिकर्स की मदद से यूज़र्स अब अपने दोस्तों और परिवार को और भी दिलकश अंदाज़ में शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
WhatsApp ने इस नए स्टिकर पैक की जानकारी अपने कम्युनिटी चैनल के ज़रिए साझा की है. मोबाइल पर ऐसे डाउनलोड करें दिवाली स्टिकर पैक. अगर आप इस नए Diwali और Dhanteras स्टिकर पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें.
WhatsApp ने इस नए स्टिकर पैक की जानकारी अपने कम्युनिटी चैनल के ज़रिए साझा की है. मोबाइल पर ऐसे डाउनलोड करें दिवाली स्टिकर पैक. अगर आप इस नए Diwali और Dhanteras स्टिकर पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें.
WhatsApp ऐप खोलें. किसी भी चैट को ओपन करें और टेक्स्ट बॉक्स के पास बने स्टिकर आइकन पर टैप करें. नीचे की ओर दिख रहे ‘+’ आइकन पर क्लिक करें. लिस्ट में से Happy Diwali Sticker Pack ढूंढें और डाउनलोड पर टैप करें. अब उस चैट पर जाएं जिसे आप शुभकामना भेजना चाहते हैं. स्टिकर सेक्शन में से दिवाली वाला स्टिकर चुनें. अपनी पसंद का एनिमेटेड स्टिकर भेजें और फेस्टिव मूड में खुशियां बांटें.
WhatsApp ऐप खोलें. किसी भी चैट को ओपन करें और टेक्स्ट बॉक्स के पास बने स्टिकर आइकन पर टैप करें. नीचे की ओर दिख रहे '+' आइकन पर क्लिक करें. लिस्ट में से Happy Diwali Sticker Pack ढूंढें और डाउनलोड पर टैप करें. अब उस चैट पर जाएं जिसे आप शुभकामना भेजना चाहते हैं. स्टिकर सेक्शन में से दिवाली वाला स्टिकर चुनें. अपनी पसंद का एनिमेटेड स्टिकर भेजें और फेस्टिव मूड में खुशियां बांटें.
अगर आप WhatsApp Web या Desktop App का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी आसानी से ये दिवाली स्टिकर्स भेज सकते हैं. अपने कंप्यूटर पर WhatsApp Web या Desktop App में लॉग इन करें. इस लिंक पर जाएं https://wa.me/stickerpack/DiwaliFestivities. यहां आपको नया Diwali Sticker Pack दिखाई देगा. पसंदीदा स्टिकर चुनें, अपने कॉन्टैक्ट की चैट विंडो खोलें और Send बटन दबाएं.
अगर आप WhatsApp Web या Desktop App का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी आसानी से ये दिवाली स्टिकर्स भेज सकते हैं. अपने कंप्यूटर पर WhatsApp Web या Desktop App में लॉग इन करें. इस लिंक पर जाएं https://wa.me/stickerpack/DiwaliFestivities. यहां आपको नया Diwali Sticker Pack दिखाई देगा. पसंदीदा स्टिकर चुनें, अपने कॉन्टैक्ट की चैट विंडो खोलें और Send बटन दबाएं.
WhatsApp का यह एनिमेटेड स्टिकर पैक फेस्टिव चैट्स में रंग भरने के लिए एक शानदार तरीका है. अब सिर्फ एक क्लिक में आप अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को रोशनी और शुभकामनाओं से भरा Happy Diwali मैसेज भेज सकते हैं.
WhatsApp का यह एनिमेटेड स्टिकर पैक फेस्टिव चैट्स में रंग भरने के लिए एक शानदार तरीका है. अब सिर्फ एक क्लिक में आप अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को रोशनी और शुभकामनाओं से भरा Happy Diwali मैसेज भेज सकते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 01:56 PM (IST)
TECH NEWS HINDI Diwali 2025 Whatsapp Diwali Stickers 2025

