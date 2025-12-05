हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमकान मालिकों की मनमानी पर लगाम, अब इतने महीने से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकेंगे

मकान मालिकों की मनमानी पर लगाम, अब इतने महीने से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकेंगे

New Rules For Security Deposit: मकान मालिकों की मनमानी पर अब रोक लगेगी. यह नए नियम किराएदारों के लिए राहत लेकर आ रहे हैं. सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेकर किराया बढ़ाने के लिए फिक्स होंगे नियम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Dec 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

New Rules For Security Deposit: देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं होता. उन्हें किराये के घरों में रहना पड़ता है. तो वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो काम या किसी और वजह से दूसरे शहर में रहते हैं.  वहां उन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है. लेकिन किराए पर रहने वालों के लिए कई चीजें ऐसी है. जो उनके लिए अक्सर परेशानी का सबब बनते देखी हैं. 

इनमें सबसे आम दिक्कत यही रहती है कि मकान मालिक अपनी मर्जी से सिक्योरिटी मनी और किराया तय कर देते हैं. कहीं 5–6 महीने की सिक्योरिटी मांग ली जाती है. तो कहीं बिना बताए किराया बढ़ जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब सिक्योरिटी डिपाॅजिट मकान मालिक अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं मांग पाएंगे. सरकार ने इसका बंदोबस्त कर दिया है. 

सिक्योरिटी डिपॉजिट में मनमानी नहीं हो पाएगी

अभी देश में कई मकानमालिक ऐसे हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट  के तौर पर मनचाही रकम वसूलते हैं. इसी को रोकने के लिए सरकार Model Tenancy Act को पूरे देश में लागू करने पर जोर दे रही है. नए रेंट रूल्स 2025 में साफ कर दिया गया है कि अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय होगी. किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ेगा और किसी को बिना वजह घर से बेदखल नहीं किया जा सकेगा. यह बदलाव किराएदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. 

यह भी पढ़ें: गांव में बैठकर शुरू करें ये स्मार्ट बिजनेस, कुछ ही महीनों में बन सकते हैं लखपति

नए नियम के तहत रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी के तौर पर रखा जा सकता है. वहीं दुकानों और ऑफिस जैसे कमर्शियल स्पेस के लिए यह सीमा 6 महीने तय की गई है. इससे किराएदारों पर अचानक भारी रकम जमा करने का दबाव कम होगा और रेंट पर घर लेना पहले से आसान होगा. अक्सर लोग सिक्योरिटी के नाम पर ही रेंट लेने से पीछे हट जाते थे.

बिना लिखित एग्रीमेंट रेंट नहीं मिलेगा

Model Tenancy Act के बाद लिखित रेंट एग्रीमेंट अब मैंडेटरी हो गया है. इसमें किराया, उसकी बढ़ोतरी, मरम्मत की जिम्मेदारी, नोटिस पीरियड और रेंटल अवधि जैसी बातें साफ लिखी होंगी. एग्रीमेंट बनने के 60 दिन के भीतर इसे रेंट अथॉरिटी में जमा करना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें: निवास प्रमाण पत्र अब मिनटों में बन जाएगा, जान लें इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

इसके साथ राज्यों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाना होगा. जहां रेंट एग्रीमेंट डिजिटल रूप में रजिस्टर किया जाएगा. यह रिकॉर्ड कानूनन मान्य होगा और किसी विवाद में यही सबसे बड़ा सबूत बनेगा. इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को पारदर्शिता मिलेगी जिससे बाद में कोई भी पक्ष अपनी मर्जी से शर्तें नहीं बदल पाएगा.

यह भी पढ़ें: 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने पर सरकार देती है आपको पैसा, ये वाला नियम जान लेंगे तो होगा फायदा

Published at : 05 Dec 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Tenant Utility News Security Deposit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
जम्मू और कश्मीर
कठुआ: फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
विश्व
US Cuts Work Permit: वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
जम्मू और कश्मीर
कठुआ: फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
फूल-माला लेकर लड़कीवाले कर रहे थे इंतजार, बारात की कार हुई हादसे का शिकार, दूल्हा समेत 3 की मौत
विश्व
US Cuts Work Permit: वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
वर्क परमिट को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, भारतीयों पर लटकी तलवार, जानें क्या होगा इससे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
हेल्थ
स्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा
स्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा
जनरल नॉलेज
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
कम अपराध, ज्यादा सम्मान… दुनिया के वे देश, जहां महिलाएं महसूस करती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget