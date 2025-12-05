जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दर्दनाक हादसे की खबर है. कठुआ के पहाड़ी सब-डिवीजन बनी में बनी–भंडार सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. सिती गांव से भंडार गांव जा रही बारात की कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

दुर्घटना में दूल्हा विक्की (पुत्र खेमराज) और उसके साथ कार में सवार जीवन (पुत्र बालीभादर) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में घायल मोहन सिंह (पुत्र खेमराज) निवासी सिती, राकेश कुमार (पुत्र पूर्ण चंद) निवासी गति और शिशुपाल (पुत्र हंसराज) निवासी महानपुर को गंभीर अवस्था में उप-ज़िला अस्पताल बनी पहुंचाया गया, जहां राकेश कुमार ने भी दम तोड़ दिया. घायलों का इलाज जारी है.

दूल्हे के आने का इंतजार कर रहे थे लोग

उधर भंडार गांव में दूल्हे और बारात के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. पंडाल सजाया गया था, रंग-बिरंगी लाइटें और स्वागत द्वार लगाए गए थे. मेहमानों के बैठने और खाने-पीने की व्यवस्था भी कर ली गई थी. लोग दूल्हे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात की जगह हादसे की खबर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम फैल गया.

हादसे की सूचना मिलते ही लड़की पक्ष के घर में कोहराम मच गया. पूरे गांव में गूंज उठीं और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

स्थानीय लोगों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटनास्थल पर कार बुरी तरह से खाई में गिरी हुई थी और हालत इतनी खराब थी कि वाहन की नंबर प्लेट तक दिखाई नहीं दे रही थी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

