"यही है असली मजदूर" लेपटॉप लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शन में होली खेलता दिखा शख्स, यूजर्स ने ले लिए मजे, वीडियो वायरल

होली का नाम आते ही दिमाग में रंग, गुलाल, ठहाके और डांस फ्लोर पर थिरकते लोग घूमने लगते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी रंगीन माहौल के बीच कोई शख्स हाथ में पिचकारी नहीं, बल्कि लैपटॉप लेकर खड़ा हो जाए तो नजारा कैसा होगा. गुड़गांव की एक कॉर्पोरेट होली पार्टी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सैकड़ों कर्मचारी मस्ती में डूबे थे, लेकिन भीड़ के बीच एक ‘डेडलाइन योद्धा’ अपने काम में जुटा नजर आया. अब इस वीडियो ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

कॉर्पोरेट होली में हाथ में लेपटॉप लिए डांस करता दिखा कर्मचारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का होली फंक्शन दिख रहा है. मंच सजा है, रंग-बिरंगी सजावट है, ऊपर लटकते डेकोरेशन और नीचे डीजे की धुन पर झूमते कर्मचारी. हर तरफ गुलाल उड़ रहा है और लोग ‘बुरा ना मानो होली है’ के मूड में दिखाई दे रहे हैं. लेकिन तभी कैमरा भीड़ के बीच एक ऐसे शख्स पर टिकता है जो हाथ में खुला हुआ लैपटॉप लिए खड़ा है.

View this post on Instagram A post shared by G A U R A N S H I♡ (@gaur.anshi_)

हर ओर रंग लेकिन बेचारे को डेडलाइन की टेंशन

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां बाकी कर्मचारी डांस और सेल्फी में व्यस्त हैं, वहीं यह शख्स स्क्रीन पर नजरें गड़ाए नजर आ रहा है. इस दौरान वो डांस भी कर रहा है और बेचारा अपना काम भी संभाल रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे उसे रंगों से ज्यादा एक्सेल शीट की चिंता हो. आसपास लोग कूद-फांद रहे हैं, लेकिन उसका फोकस सिर्फ काम पर है. यही दृश्य सोशल मीडिया यूजर्स को गुदगुदा रहा है.

यह भी पढ़ें: भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, यही है असली कॉर्पोरेट मजदूर

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “भाई यही असली कॉर्पोरेट मजदूर है, होली बाद में मनाएगा पहले डेडलाइन पूरी करेगा.” दूसरे ने मजाक में कहा, “लगता है बॉस ने कहा होगा, रंग खेलो लेकिन टारगेट पूरा करके.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “प्रमोशन पक्का इसी का है.” कई लोगों ने इसे ‘वर्क फ्रॉम होली’ का नाम दे दिया. वीडियो को gaur.anshi_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल