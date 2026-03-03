ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है. ट्रंप ने कहा, अमेरिका उन पर अटैक न करता तो वह हमारे ऊपर पहले हमला कर देते. उन्होंने कहा, ईरान में सब कुछ खत्म हो गया है, हमने वहां बहुत सटीक कार्रवाई की है. ईरान के पास हवाई सुरक्षा नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है. हमारे पास अभी बड़े हथियारों का विकल्प मौजूद हैं. आज नई लीडरशिप पर भी हमला हुआ है.

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह पहले हमला कर देंगे. हमने ईरान पर बड़ा प्रभाव डाला है, उनका लगभग सबकुछ खत्म हो गया है, उनकी मिसाइलों की संख्या भी कम हो रही है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने उन देशों पर भी हमला किया, जो न्यूट्रल थे. वह एक लंबे समय तक साथ रहे लेकिन अब उनके खिलाफ लड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, वह बहुत बुरे लोग हैं.'

#WATCH | On Iran, US President Donald J Trump says, "We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first...If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that...We've had a very powerful impact… pic.twitter.com/NlrUO6qcKl — ANI (@ANI) March 3, 2026

स्पेन से संबंध तोड़ने की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वह स्पेन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा, 'स्पेन जैसे कुछ यूरोपीय देशों का रवैया बेहद खराब रहा. स्पेन ने हमें उनके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. हम चाहते तो सीधे जाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, स्पेन के पास अच्छे लोगों के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसकी हमें जरूरत हो. हम स्पेन के साथ सभी व्यापार संबंध तोड़ देंगे. हम स्पेन से कोई संबंध नहीं रखना चाहते.' हालांकि ट्रंप ने जर्मनी की तरीफ करते हुए कहा कि उनका सहयोग शानदार रहा है. उन्होंने नाटो प्रमुख की भी तारीफ की.