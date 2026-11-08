PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब

राजनीतिक सौहार्द की एक मिसाल उस वक्त देखने को मिली, जब शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को देशभर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मिलीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें बधाई दी.

राज्यपाल ने खुद मुख्यमंत्री को फोन करके शुभकामनाएं दीं. कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी के 57वें जन्मदिन के मौके पर राज्यपाल की ओर से आया यह फोन एक संवैधानिक महत्व भी रखता है. उन्हें अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों तरफ से बधाई संदेश मिले. इससे पता चलता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ उनकी पार्टी के कड़े मतभेदों के बावजूद, राष्ट्रीय राजनीति में रेवंत रेड्डी का क्या कद है.

पीएम मोदी ने एक्स पर दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं." लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन्हें "अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और एक लंबी व सार्थक जिंदगी" की शुभकामनाएं दीं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जन्मदिन की बधाई दी और आने वाले साल के लिए अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना की. रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "नरेंद्र मोदी जी, आपके इस उदार भाव के लिए हार्दिक धन्यवाद. आपके इस व्यवहार और आपके विचारपूर्ण शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं."

Shri Narendra Modi ji, My sincere thanks for your kind wishes. Very grateful for the gesture and your thoughtful words. @narendramodi @PMOIndia https://t.co/4cnlqprYDf — Revanth Reddy (@revanth_anumula) November 8, 2026

राज्यपाल की बधाई क्यों अहम

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का फोन आना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर राज्यपाल कार्यालय और राज्य सरकार के बीच खींचतान देखने को मिलती रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बातचीत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजभवन के सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों के बीच बातचीत हुई.

कांग्रेस नेता ने धान से बनाई तस्वीर

यह बधाई संदेश ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है. वहां की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय आवंटन और बाढ़ राहत फंड मिलने में कथित देरी को लेकर विवाद चल रहा है. इस जन्मदिन पर कांग्रेस नेता मेट्टू साई कुमार ने एक अनोखा सम्मान भी पेश किया. उन्होंने खेत में धान के पौधों से रेवंत रेड्डी की एक तस्वीर बनाई. किसानों को इसे तैयार करने में लगभग 20 दिन लगे. यह पहल मुख्यमंत्री की 'कृषि ऋण माफी योजना' और 'बोनस योजनाओं' के प्रति सम्मान जताने के लिए की गई थी.

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