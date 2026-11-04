अक्सर हम किसी दोस्त से फाइल लेने या किसी नई जगह पर स्पीकर कनेक्ट करने के लिए अपने ब्लूटूथ की विजिबिलिटी को Everyone पर सेट कर देते हैं और बाद में उसे बदलना भूल जाते हैं. ऐसा करने से आपका फोन हर अनजान डिवाइस को दिखाई देने लगता है. तो साथ ही कई बड़े स्टोर्स और कंपनियां भी ब्लूटूथ बीकन के जरिए आपकी लोकेशन और शॉपिंग की आदतों को ट्रैक करने लगती हैं.