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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज

अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी देश व प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें भी साझा कीं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 08 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने  दीपावली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं. इसमें बात यह रही कि उन्होंने यह बधाई संदेश इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर के फोटो के साथ दीं. जिसमें खुद सपा प्रमुख मंदिर में पुजारी के साथ बैठे हैं और निर्माण कार्य के भी फोटो हैं.

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, " चलो सद्भावनाओं के ऐसे अनूठे दीप जगमगाएं, जो भेदभावी मन के अंधेरों में प्रकाश भर जाएं. समस्त विश्व एवं देश-प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!" यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले अपने मंदिर के साथ बधाई नहीं दी है.

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केदारेश्वर मंदिर अंतिम चरण में 

यहां बता दें कि इटावा में बन रहा श्री केदारेश्वर मंदिर का काम अब अपने अंतिम चरण में है. हालाकिं की सावन में इसे श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया गया है. लेकिन अभी भी निर्माण कार्य जारी है. इसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बनवा रहे हैं.

मंदिर की खासियत 

इटावा में यह मंदिर इटावा-ग्वालियर हाइवे पर लायन सफारी के ठीक सामने यमुना किनारे करीब 55 बीघे की जमीन पर बनाया जा रहा है. इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह केदारनाथ धाम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है. मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई 74 फीट है और इसे 10 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है. इसकी उंचाई करीब 84 फीट है.

इन दिनों यह मंदिर इसलिए भी चर्चा में आ गया है क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद वे अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे. इसके बाद बीते दिन सपा नेता पवन पांडे ने दावा किया कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या में परिवार समेत राम लला के दर्शन के लिए पहुंचेगे. अब माना जा रहा है कि शायद मंदिर निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाए.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 08 Nov 2026 07:36 PM (IST)
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