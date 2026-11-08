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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर

हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर

हूतियों के मिसाइल हमले के एक दिन पहले सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के पास एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था. इस हवाई हमले में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Nov 2026 04:23 PM (IST)
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यमन की राजधानी सना में हुए हवाई हमलों के एक दिन बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रविवार (8 नवंबर, 2026) को सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए. सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने रविवार को कहा कि उसने हूतियों की तरफ से रियाद को निशाना बनाकर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर बीच हवा में ही नष्ट कर दिया. इसके पहले रियाद में जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई थीं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाकों से कुछ देर पहले सऊदी सिविल डिफेंस विभाग ने रियाद इलाके में अलर्ट जारी किया था. बाद में अधिकारियों ने ऐलान किया कि खतरे की आशंका टल गई है. इसके बाद गठबंधन ने कहा कि उसने रियाद और देश के दक्षिणी इलाके में दागी गई दो क्रूज मिसाइलों को भी रोककर तबाह कर दिया.

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दोनों पक्षों ने तोड़ा 2022 में हुआ सीजफायर 

दोनों तरफ से जारी संघर्ष ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की मध्यस्थता में 2022 में हुए युद्धविराम को पूरी तरह से तोड़ दिया है. दरअसल, हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जे के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के लिए सऊदी अरब ने 2015 में कई अरब देशों के गठबंधन के साथ यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया था.

फरवरी 2026 के बाद से मिडिल ईस्ट में जारी है संघर्ष

वहीं, नए सिरे से शुरू हुई यह लड़ाई व्यापक मिडिल ईस्ट युद्ध का एक नया मोर्चा बन गई है. यह युद्ध फरवरी 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुआ था. इसके बाद जुलाई महीने में जब संघर्ष दोबारा शुरू हुआ, उसके बाद से हूती विद्रोही मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के हवाई अड्डों, पोर्ट्स और ऑयल फेसिलिटीज को निशाना बना रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर कई बार एयर स्ट्राइक्स की कार्रवाई की है.

सना में सऊदी अरब ने की एयर स्ट्राइक

रविवार (8 नवंबर) को यह ताजा घटना ऐसे समय पर हुई है, जब एक दिन पहले ही हूतियों के कब्जे वाले यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि सऊदी एयर स्ट्राइक्स में राजधानी सना के पास कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई. सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जांच कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः PoK में गृहयुद्ध से हालात: मुजफ्फराबाद में हिंसा, रेंजर्स ने की फायरिंग, छोड़े आंसू गैस के गोले

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 08 Nov 2026 04:23 PM (IST)
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