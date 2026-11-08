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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान

IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान

आईपीएल में दीपक चाहर मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं. दीपक आईपीएल 2025 और 2026 में मुंबई के लिए खेले. उन्हें मुंबई इंडियंस ने 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 08:09 PM (IST)
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तेज गेंदबाज दीपक चाहर अचानक चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्हें 2026-27 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में राजस्थान टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. मुंबई ने उन्हें 9.25 करोड़ रुपये की मोटी रकम में खरीदा था. हालांकि, फ्रेंचाइजी अब उन्हें रिलीज भी कर सकती है. 

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) ने रविवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम का एलान किया. दीपक चाहर को कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को उप-कप्तान बनाया गया है. राजस्थान टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप ए में है. यह टीम अपने सभी सात लीग मैच मुंबई में खेलेगी, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच से होगी. 

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खलील अहमद को नहीं मिली जगह

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में जगह नहीं बना सके हैं. वह अपनी पिछली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए खेलते समय चोटिल हुए थे, और अब हैमस्ट्रिंग सर्जरी से उबर रहे हैं. 

राजस्थान टीम में अनुभवी बाएं हाथ के बैटिंग ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर और युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा समेत मुकुल चौधरी शामिल हैं. ये सभी आईपीएल 2026 का हिस्सा थे. टीम के अन्य सदस्यों में अभिजीत तोमर, अजय राज सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, हनी प्रताप सिंह और हिमांशु सिंह राणा शामिल हैं. रामनिवास गोलाडा, रोहन राजबहार, हिमांशु नेहरा और अभिषेक मुंड भी इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं.

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए राजस्थान की टीम- दीपक चाहर (कप्तान), मानव सुथार (उप-कप्तान), अजय राज सिंह, कार्तिक शर्मा, राहुल चाहर, रामनिवास गोलाडा, रोहन राजबहार, अभिजीत तोमर, हिमांशु सिंह राणा, हनी प्रताप सिंह, कुणाल सिंह राठौड़, महिपाल लोमरोर, मुकुल चौधरी, हिमांशु नेहरा और अभिषेक मुंड.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Deepak Chahar Syed Mushtaq Ali Trophy IPL 2027 IPL 2027 Auction
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