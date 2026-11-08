ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित

Solar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित

Solar Panel In Winter: सर्दियों में धूप कम होने और कोहरा छाने पर अक्सर लोगों को लगता है कि सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं. जान लें क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ एक भ्रम है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Nov 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

Solar Panel In Winter: आजकल महंगे बिजली बिल से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर तेजी से सोलर पैनल लगवा रहे हैं. सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी ने इसे और भी आसान बना दिया है. लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर के साथ सर्दियों की शुरुआत होती है सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले या नया सिस्टम लगवाने की सोच रहे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है. 

अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में धूप की गर्मी कम हो जाती है और कोहरा छाने से सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं. कई लोग तो इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में सर्दियों में सोलर प्लांट लगवाने का प्लान ही टाल देते हैं. लेकिन क्या वाकई ठंड और कोहरे के दिनों में सोलर पैनल कम काम कर पाता है .जान लें कैसे काम करती है इसके पीछे की तकनीक.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Safety Tips: कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएस, ऐसे चेक करें अकाउंट
कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएस, ऐसे चेक करें अकाउंट
टेक्नोलॉजी
Energy Saving Appliances: 5 स्टार या इन्वर्टर मॉडल, जानें कौन सा अप्लायंस बचाता है ज्यादा बिजली
5 स्टार या इन्वर्टर मॉडल, जानें कौन सा अप्लायंस बचाता है ज्यादा बिजली
टेक्नोलॉजी
Windows vs Mac : Mac से Windows पर जाने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें ये बातें
Mac से Windows पर जाने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें ये बातें
टेक्नोलॉजी
Gaming Router vs Normal Router: गेम खेलते समय इंटरनेट करता है परेशान? जानें Gaming Router कितना अलग
गेम खेलते समय इंटरनेट करता है परेशान? जानें Gaming Router कितना अलग

सूरज की रोशनी से काम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स

सोलर पैनल को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यह सूरज की तपन यानी गर्मी से बिजली बनाते हैं. जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. सोलर पैनल के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सूरज की गर्मी से नहीं बल्कि उसकी रोशनी और फोटॉन कणों को पकड़कर बिजली पैदा करते हैं. सोलर पैनल भी एक तरह से स्मार्टफोन या लैपटॉप की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करते हैं. जैसे ज्यादा गर्मी होने पर फोन हैंग होने लगता है.

वैसे ही मई-जून की 45 डिग्री वाली भीषण गर्मी में सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते हैं. जिससे उनकी वोल्टेज और काम करने की क्षमता थोड़ी गिर जाती है. वहीं सर्दियों का ठंडा मौसम और साफ आसमान सोलर पैनल्स के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. ठंडे तापमान में पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से होता है जिससे धूप निकलने पर यह अपनी पूरी ताकत से बिजली बनाते हैं.


Solar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित

सर्दियों में कितनी बनती है बिजली?

सोलर पैनल से सर्दियों में बिजली बनने के हिसाब की बात करें तो सर्दियों में बिजली का उत्पादन थोड़ा कम जरूर होता है. लेकिन इसकी वजह ठंड नहीं बल्कि दिन का छोटा होना है. गर्मियों में जहां सूरज की रोशनी 10 से 12 घंटे तक मिलती है. वहीं सर्दियों में पीक सनलाइट का समय घटकर सिर्फ 5 से 6 घंटे ही रह जाता है. एवरेज देखा जाए तो नार्मल दिनों में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम रोजाना 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है, जो सर्दियों के महीनों में घटकर करीब 3 से 3.5 यूनिट प्रतिदिन रह जाता है. 

इसी हिसाब से अगर आपके घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है तो वह ठंड के साफ दिनों में रोज आराम से 9 से 10 यूनिट बिजली पैदा कर देगा. वहीं 5 किलोवाट के सिस्टम से आपको रोजाना 15 से 18 यूनिट तक बिजली मिल जाएगी. बता दें जिन दिनों घना कोहरा या बादल छाए रहते हैं उन दिनों में भी पैनल बंद नहीं होते बल्कि डिफ्यूज्ड लाइट से अपनी क्षमता की 20 से 30 प्रतिशत बिजली बनाते रहते हैं.


Solar Panel: सर्दियों में सोलर पैनल से कितनी बनती है बिजली? समझ लें पूरा गणित

यह भी पढ़ें: GaN Charger: नॉर्मल चार्जर से कितना अलग है GaN चार्जर? जानें फोन के लिए कौन सा है बेस्ट

ठंड में पूरी बिजली पाने के लिए अपनाएं टेक्नोलॉजी 

अगर आप चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड और धुंध में भी आपके सोलर पैनल से भरपूर बिजली मिलती रहे तो सही टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है. आजकल मार्केट में पुरानी पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेटों की जगह नई पीढ़ी के Mono PERC हाफ-कट और Bifacial यानी दोनों तरफ से बिजली बनाने वाले सोलर पैनल आ गए हैं. जो कम रोशनी और बादलों के बीच भी शानदार काम करते हैं. 

इसके अलावा सर्दियों में सूरज थोड़ा दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ झुक जाता है. इसलिए अगर आपके पैनल का स्टैंड एडजस्टेबल है तो उसका टिल्ट एंगल थोड़ा बढ़ा देने से उस पर सीधी धूप पड़ती है. सबसे जरूरी काम पैनल की सफाई का है. सर्दियों में ओस गिरने की वजह से पैनल के कांच पर धूल और प्रदूषण की एक मोटी परत चिपक जाती है जो रोशनी को अंदर जाने से रोकती है. इसलिए हफ्ते में कम से कम दो बार सुबह के समय पैनल को पानी और वाइपर से साफ जरूर करें.

यह भी पढ़ें: Second Hand Phone: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, ये 3 चीजें चेक कर लें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Safety Tips: कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएस, ऐसे चेक करें अकाउंट
कोई दूसरा तो नहीं चला रहा आपका व्हाट्सएस, ऐसे चेक करें अकाउंट
टेक्नोलॉजी
Energy Saving Appliances: 5 स्टार या इन्वर्टर मॉडल, जानें कौन सा अप्लायंस बचाता है ज्यादा बिजली
5 स्टार या इन्वर्टर मॉडल, जानें कौन सा अप्लायंस बचाता है ज्यादा बिजली
टेक्नोलॉजी
Windows vs Mac : Mac से Windows पर जाने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें ये बातें
Mac से Windows पर जाने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें ये बातें
टेक्नोलॉजी
Gaming Router vs Normal Router: गेम खेलते समय इंटरनेट करता है परेशान? जानें Gaming Router कितना अलग
गेम खेलते समय इंटरनेट करता है परेशान? जानें Gaming Router कितना अलग
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
गैस चेंबर बना दिल्ली- NCR, दिवाली की रात तक और खराब होंगे हालात, कहां कितना है AQI
बिहार
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
अनंत सिंह के यहां शादी में PM मोदी भी आएंगे? VVIP मेहमानों की लिस्ट देखिए
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले सहवाग और द्रविड, एशिया कप में टीम इंडिया का बुरा हाल
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
इंडिया
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
राहुल गांधी-प्रियंका गांधी ने देश को दी दिवाली पर शुभकामनाएं, कहा- 'पूरे भारत में...'
ट्रेंडिंग
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
गुड़गांव में दिवाली पर खतरनाक स्टंट, चलती गाड़ी से दागे रॉकेट, वीडियो वायरल
शिक्षा
School Bullying Report: स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
स्कूलों में बुलिंग की समस्या कितनी गंभीर? 42% छात्रों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget