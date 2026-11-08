Solar Panel In Winter: आजकल महंगे बिजली बिल से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर तेजी से सोलर पैनल लगवा रहे हैं. सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी ने इसे और भी आसान बना दिया है. लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर के साथ सर्दियों की शुरुआत होती है सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले या नया सिस्टम लगवाने की सोच रहे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है.

अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में धूप की गर्मी कम हो जाती है और कोहरा छाने से सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं. कई लोग तो इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में सर्दियों में सोलर प्लांट लगवाने का प्लान ही टाल देते हैं. लेकिन क्या वाकई ठंड और कोहरे के दिनों में सोलर पैनल कम काम कर पाता है .जान लें कैसे काम करती है इसके पीछे की तकनीक.

सूरज की रोशनी से काम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स

सोलर पैनल को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यह सूरज की तपन यानी गर्मी से बिजली बनाते हैं. जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. सोलर पैनल के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सूरज की गर्मी से नहीं बल्कि उसकी रोशनी और फोटॉन कणों को पकड़कर बिजली पैदा करते हैं. सोलर पैनल भी एक तरह से स्मार्टफोन या लैपटॉप की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करते हैं. जैसे ज्यादा गर्मी होने पर फोन हैंग होने लगता है.

वैसे ही मई-जून की 45 डिग्री वाली भीषण गर्मी में सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते हैं. जिससे उनकी वोल्टेज और काम करने की क्षमता थोड़ी गिर जाती है. वहीं सर्दियों का ठंडा मौसम और साफ आसमान सोलर पैनल्स के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. ठंडे तापमान में पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से होता है जिससे धूप निकलने पर यह अपनी पूरी ताकत से बिजली बनाते हैं.





सर्दियों में कितनी बनती है बिजली?

सोलर पैनल से सर्दियों में बिजली बनने के हिसाब की बात करें तो सर्दियों में बिजली का उत्पादन थोड़ा कम जरूर होता है. लेकिन इसकी वजह ठंड नहीं बल्कि दिन का छोटा होना है. गर्मियों में जहां सूरज की रोशनी 10 से 12 घंटे तक मिलती है. वहीं सर्दियों में पीक सनलाइट का समय घटकर सिर्फ 5 से 6 घंटे ही रह जाता है. एवरेज देखा जाए तो नार्मल दिनों में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम रोजाना 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है, जो सर्दियों के महीनों में घटकर करीब 3 से 3.5 यूनिट प्रतिदिन रह जाता है.

इसी हिसाब से अगर आपके घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है तो वह ठंड के साफ दिनों में रोज आराम से 9 से 10 यूनिट बिजली पैदा कर देगा. वहीं 5 किलोवाट के सिस्टम से आपको रोजाना 15 से 18 यूनिट तक बिजली मिल जाएगी. बता दें जिन दिनों घना कोहरा या बादल छाए रहते हैं उन दिनों में भी पैनल बंद नहीं होते बल्कि डिफ्यूज्ड लाइट से अपनी क्षमता की 20 से 30 प्रतिशत बिजली बनाते रहते हैं.





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ठंड में पूरी बिजली पाने के लिए अपनाएं टेक्नोलॉजी

अगर आप चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड और धुंध में भी आपके सोलर पैनल से भरपूर बिजली मिलती रहे तो सही टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी है. आजकल मार्केट में पुरानी पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेटों की जगह नई पीढ़ी के Mono PERC हाफ-कट और Bifacial यानी दोनों तरफ से बिजली बनाने वाले सोलर पैनल आ गए हैं. जो कम रोशनी और बादलों के बीच भी शानदार काम करते हैं.

इसके अलावा सर्दियों में सूरज थोड़ा दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ झुक जाता है. इसलिए अगर आपके पैनल का स्टैंड एडजस्टेबल है तो उसका टिल्ट एंगल थोड़ा बढ़ा देने से उस पर सीधी धूप पड़ती है. सबसे जरूरी काम पैनल की सफाई का है. सर्दियों में ओस गिरने की वजह से पैनल के कांच पर धूल और प्रदूषण की एक मोटी परत चिपक जाती है जो रोशनी को अंदर जाने से रोकती है. इसलिए हफ्ते में कम से कम दो बार सुबह के समय पैनल को पानी और वाइपर से साफ जरूर करें.

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