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बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी

सूरत स्थित कपड़ा व्यापारी रामस्वरूप मुंडे की दुकान का है. उन्होंने इस दीवाली अपने कर्मचारियों को कोई साधारण लिफाफा देने के बजाय बेहद पारंपरिक और खास अंदाज में सरप्राइज देने का फैसला किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 03:04 PM (IST)
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दीवाली के मौके पर जहां ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सोन पापड़ी का डिब्बा, मिठाई या कुछ हजार रुपये का बोनस देकर खानापूर्ति कर लेती हैं, वहीं गुजरात के सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंटरनेट का दिल जीत लिया है. एक कपड़ा व्यापारी ने अपने 20 कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से खुश होकर उन्हें दिवाली बोनस के तौर पर 1-1 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी थमा दी.

गिफ्ट में नोटों के बंडलों से सजी थाली देखते ही कई कर्मचारी भावुक हो गए और कुछ महिला कर्मचारी तो अपने बॉस को गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगीं.

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चमचमाती पूजा थालियों में सजाए गए नोटों के बंडल

यह मामला सूरत के वराछा इलाके में स्थित कपड़ा व्यापारी रामस्वरूप मुंडे की दुकान का है. उन्होंने इस दीवाली अपने कर्मचारियों को कोई साधारण लिफाफा देने के बजाय बेहद पारंपरिक और खास अंदाज में सरप्राइज देने का फैसला किया.

चांदी की तरह चमकती पूजा थालियों में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के नए नोटों की गड्डियों को करीने से सजाया गया. इसके बाद कारोबारी और उनकी पत्नी ने एक-एक करके अपने सभी 20 कर्मचारियों को ये थालियां सौंपी, जिनमें 1-1 लाख रुपये से अधिक का कैश रखा हुआ था.

थाली देखते ही आंखें हुई नम, गले लगकर रो पड़ीं महिला कर्मचारी

जैसे ही कर्मचारियों के हाथों में 1 लाख रुपये कैश से भरी थाली पहुंची, वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए. उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई महिला कर्मचारी इतना बड़ा सरप्राइज देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं.

वे भावुक होकर अपने मालिक और उनकी पत्नी के गले लग गईं और पैर छूकर उनका आभार जताया. कारोबारी ने इस दौरान कहा कि उनके कर्मचारी महज वर्कर नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा हैं और सालभर की उनकी मेहनत की वजह से ही उनका व्यापार फल-फूल रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

सोशल मीडिया पर लोग बोले "काश हर किसी को ऐसा बॉस मिले!"

इस इमोशनल और दिल को छू लेने वाले पल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो चुका है. कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहां बोनस को लेकर अक्सर शिकायतें रहती हैं, वहीं नेटिजन्स इस बॉस की दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

लोगों का कहना है कि यह सिर्फ बोनस नहीं बल्कि कर्मचारियों की मेहनत का सच्चा सम्मान है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स लिख रहे हैं कि ऐसे बिजनेसमैन न सिर्फ धन से बल्कि दिल से भी बेहद अमीर होते हैं और भगवान करे कि हर कर्मचारी को ऐसा ही संवेदनशील बॉस मिले.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 03:04 PM (IST)
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