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महंगा फोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर बिकता है? जानिए बजट और फ्लैगशिप के बीच का असली फर्क
महंगा फोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर महंगा नहीं होता. जानिए बजट और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में डिजाइन, कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले और फीचर्स के मामले में कितना फर्क होता है.
आज स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या महंगा फोन वाकई उतना बेहतर होता है जितनी उसकी कीमत होती है? बाजार में एक तरफ 10-20 हजार रुपये के बजट फोन मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत 1 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा पहुंच जाती है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है. क्या फ्लैगशिप फोन में सिर्फ ब्रांड का पैसा लिया जाता है या इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी है?
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Published at : 19 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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