महंगा फोन सिर्फ ब्रांड के नाम पर बिकता है? जानिए बजट और फ्लैगशिप के बीच का असली फर्क

आपको बता दें कि बजट और फ्लैगशिप फोन के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके प्रोसेसर का होता है. बजट स्मार्टफोन में आमतौर पर ऐसे चिपसेट दिए जाते हैं जो रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखने, कॉलिंग और नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी होते हैं. वहीं फ्लैगशिप फोन में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं. इनका फायदा सिर्फ गेमिंग में नहीं मिलता बल्कि वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, AI फीचर्स और लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन के रूप में दिखाई देता है.