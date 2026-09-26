iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

Apple ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखते हुए iPhone Duo पेश किया है. कंपनी के इस फोन की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर है जो इसे बाजार के सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में शामिल करती है. हालांकि, अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन iPhone Duo पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते तो Samsung, Google और Motorola के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे चार फोल्डेबल फोन हैं जो iPhone Duo से सस्ते हैं और प्रीमियम हार्डवेयर भी देते हैं.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google का Pixel 11 Pro Fold भी 1,899 डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ आता है. इसमें Tensor G6 प्रोसेसर और 16GB RAM दी गई है. फोन में 6.5 इंच की कवर स्क्रीन और 8 इंच का इनर डिस्प्ले मिलता है.

Google ने इसमें फोल्डेबल स्क्रीन का फायदा उठाने के लिए Split Screen, Drag and Drop और Instant View जैसे फीचर्स दिए हैं. साथ ही Pixel सीरीज के AI और कैमरा फीचर्स भी इसमें मिलते हैं.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold की शुरुआती कीमत भी 1,899 डॉलर है लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन इसे खास बनाते हैं. फोन में 6.6 इंच की बाहरी स्क्रीन और खुलने पर 8.1 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. इसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज दिया गया है.

फोन में 6,000mAh की बैटरी और तीन 50MP कैमरों का सेटअप मिलता है. इसके अलावा यह 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. ऐसे में ज्यादा स्क्रीन, बड़ी बैटरी और कैमरा हार्डवेयर चाहने वालों के लिए यह एक ऑप्शन बनता है.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo के सबसे सीधे प्रतिद्वंद्वियों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 1,899 डॉलर है. फोन में 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले और 7.6 इंच की इनर स्क्रीन मिलती है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर, 12GB RAM और 4,800mAh बैटरी दी गई है.

इसका बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन मल्टीटास्किंग, पढ़ने और वीडियो देखने के लिए बड़ी स्क्रीन उपलब्ध कराता है. Samsung को फोल्डेबल फोन के क्षेत्र में कई जनरेशन का एक्सपीरिएंस भी है.

Motorola Razr Ultra (2026)

अगर आपका बजट करीब 2,000 डॉलर तक नहीं है तो Motorola Razr Ultra (2026) कम कीमत वाला ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 1,499 डॉलर है. यह बुक-स्टाइल की जगह फ्लिप डिजाइन में आता है.

फोन में 7 इंच की मुख्य स्क्रीन और 4 इंच का बाहरी डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिप, 16GB RAM और 5,000mAh बैटरी मिलती है. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे दूसरे बड़े फोल्डेबल फोन के मुकाबले में ज्यादा पोर्टेबल बनाता है.

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