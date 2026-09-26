गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

iPhone Duo को टक्कर देने वाले 4 दमदार फोल्डेबल फोन जो कम कीमत में शानदार फीचर्स ऑफर करते हैं. जानें कौन-सा फोन आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Sep 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

Apple ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखते हुए iPhone Duo पेश किया है. कंपनी के इस फोन की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर है जो इसे बाजार के सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में शामिल करती है. हालांकि, अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन iPhone Duo पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते तो Samsung, Google और Motorola के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे चार फोल्डेबल फोन हैं जो iPhone Duo से सस्ते हैं और प्रीमियम हार्डवेयर भी देते हैं.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google का Pixel 11 Pro Fold भी 1,899 डॉलर की शुरुआती कीमत के साथ आता है. इसमें Tensor G6 प्रोसेसर और 16GB RAM दी गई है. फोन में 6.5 इंच की कवर स्क्रीन और 8 इंच का इनर डिस्प्ले मिलता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम
स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम
टेक्नोलॉजी
एयर फ्रायर साफ कर रहे हैं तो न करें ये गलती, खराब हो जाएगा हीटिंग सिस्टम
एयर फ्रायर साफ कर रहे हैं तो न करें ये गलती, खराब हो जाएगा हीटिंग सिस्टम
टेक्नोलॉजी
Samsung के इन स्मार्टफोन्स पर 3000 रुपये तक का Price Hike, जानें नई कीमत
Samsung के इन स्मार्टफोन्स पर 3000 रुपये तक का Price Hike, जानें नई कीमत

Google ने इसमें फोल्डेबल स्क्रीन का फायदा उठाने के लिए Split Screen, Drag and Drop और Instant View जैसे फीचर्स दिए हैं. साथ ही Pixel सीरीज के AI और कैमरा फीचर्स भी इसमें मिलते हैं.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold की शुरुआती कीमत भी 1,899 डॉलर है लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन इसे खास बनाते हैं. फोन में 6.6 इंच की बाहरी स्क्रीन और खुलने पर 8.1 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. इसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज दिया गया है.

फोन में 6,000mAh की बैटरी और तीन 50MP कैमरों का सेटअप मिलता है. इसके अलावा यह 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. ऐसे में ज्यादा स्क्रीन, बड़ी बैटरी और कैमरा हार्डवेयर चाहने वालों के लिए यह एक ऑप्शन बनता है.

यह भी पढ़ें: बच्चे का Instagram अकाउंट देख सकते हैं पैरेंट्स? क्या कहता है Meta

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Duo के सबसे सीधे प्रतिद्वंद्वियों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 1,899 डॉलर है. फोन में 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले और 7.6 इंच की इनर स्क्रीन मिलती है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर, 12GB RAM और 4,800mAh बैटरी दी गई है.

इसका बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन मल्टीटास्किंग, पढ़ने और वीडियो देखने के लिए बड़ी स्क्रीन उपलब्ध कराता है. Samsung को फोल्डेबल फोन के क्षेत्र में कई जनरेशन का एक्सपीरिएंस भी है.

Motorola Razr Ultra (2026)

अगर आपका बजट करीब 2,000 डॉलर तक नहीं है तो Motorola Razr Ultra (2026) कम कीमत वाला ऑप्शन है. इसकी शुरुआती कीमत 1,499 डॉलर है. यह बुक-स्टाइल की जगह फ्लिप डिजाइन में आता है.

फोन में 7 इंच की मुख्य स्क्रीन और 4 इंच का बाहरी डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिप, 16GB RAM और 5,000mAh बैटरी मिलती है. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे दूसरे बड़े फोल्डेबल फोन के मुकाबले में ज्यादा पोर्टेबल बनाता है.

यह भी पढ़ें:

Meta ने लॉन्च किए नए स्मार्ट ग्लासेस! सिनेमा से गेमिंग तक सबकुछ होगा खास

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone Duo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
YouTube में बड़ा बदलाव! अब खुद बनाएं Custom Feed, कमेंट्स में GIFs
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम
स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम
टेक्नोलॉजी
एयर फ्रायर साफ कर रहे हैं तो न करें ये गलती, खराब हो जाएगा हीटिंग सिस्टम
एयर फ्रायर साफ कर रहे हैं तो न करें ये गलती, खराब हो जाएगा हीटिंग सिस्टम
टेक्नोलॉजी
Samsung के इन स्मार्टफोन्स पर 3000 रुपये तक का Price Hike, जानें नई कीमत
Samsung के इन स्मार्टफोन्स पर 3000 रुपये तक का Price Hike, जानें नई कीमत
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
राजस्थान
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
मेडल के साथ हुई भारत के 8वें दिन की शुरुआत, 44 साल का दोहराया इतिहास
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
एग्रीकल्चर
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
घर पर उगाएं सरसों का साग, सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ चाव से खाएं
ऑटो
नई Toyota Fortuner का दिखा नया अवतार, लॉन्च से पहले सामने आईं बड़ी डिटेल्स
नई Toyota Fortuner का दिखा नया अवतार, लॉन्च से पहले सामने आईं बड़ी डिटेल्स
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget