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नया फोन भी कुछ महीनों में क्यों पड़ जाता है धीमा? जानें टेक्निकल वजह
नया फोन खरीदते समय उसकी तेज स्पीड और स्मूद परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही डिवाइस स्लो क्यों लगने लगता है. जानिए इसके पीछे की वजह क्या है.
नया स्मार्टफोन हाथ में आते ही उसकी स्पीड सबसे ज्यादा महसूस होती है. ऐप तुरंत खुलते हैं, स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग स्मूद रहती है और एक साथ कई काम करने में भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद यही फोन पहले जैसा तेज महसूस नहीं होता. ऐप खुलने में ज्यादा वक्त लग सकता है, मल्टीटास्किंग में दिक्कत आने लगती है और कभी-कभी फोन अटकता भी है. इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि फोन खराब हो गया है. स्टोरेज, बैटरी, गर्मी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कई चीजें मिलकर इसकी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 07:15 AM (IST)
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