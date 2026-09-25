नया फोन भी कुछ महीनों में क्यों पड़ जाता है धीमा? जानें टेक्निकल वजह

जब फोन की स्टोरेज करीब 85-95 फीसदी तक भर जाती है, तो टेंपरेरी फाइल्स बनाने, कैश संभालने और वर्चुअल मेमोरी मैनेज करने के लिए कम जगह बचती है. इसका असर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड पर पड़ सकता है. इसलिए स्टोरेज में करीब 10-15 फीसदी जगह खाली रखना बेहतर है.