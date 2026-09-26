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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज

ओम बिरला के आवास के सामने नतमस्तक हुईं कोटा की नई मेयर! सियासत तेज

कोटा की नई मेयर अनुसुइया गोस्वामी, ओम बिरला के निवास के बाहर नतमस्तक होती दिखाई दीं. वहां ओम बिरला के नारे भी लग रहे थे. कांग्रेस ने सवाल किया कि मेयर की निष्ठा जनता के प्रति है या नेता के प्रति?

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा नगर निगम में बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी के मेयर चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नवनिर्वाचित मेयर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास के बाहर नतमस्तक होकर धोक लगाती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद कोटा की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है.

वायरल वीडियो को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने का दावा किया जा रहा है. पोस्ट में उन्होंने इस तस्वीर को लोकतंत्र और जनता के जनादेश से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया कि आखिर मेयर की प्राथमिक जवाबदेही जनता के प्रति है या राजनीतिक नेतृत्व के प्रति?

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लग रहे थे ओम बिरला के नारे? 

वीडियो में जिस स्थान पर मेयर नजर आ रही हैं, वहां ‘बैकुंठ निवास’ की पट्टी लगी दिखाई देती है. इसी दौरान ओम बिरला और उनके बड़े भाई हरिकृष्ण बिरला के नाम से नारे लगाए जाने की बात भी वीडियो में सामने आती है.

दरअसल, शुक्रवार (25 सितंबर) को हुए कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को हराकर मेयर पद हासिल किया. गोस्वामी को 65 वोट, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 35 वोट मिले.

मेयर चुनाव के बाद सामने आए इस वीडियो ने अब जीत के जश्न को राजनीतिक बहस में बदल दिया है. कांग्रेस समर्थकों की ओर से इसे सत्ता के प्रभाव से जोड़कर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि वीडियो को लेकर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी नजर है.

किसके प्रति है मेयर की निष्ठा?

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और इसके साथ ही कोटा में यह सवाल भी चर्चा में है कि नगर निगम की नई मेयर की राजनीतिक निष्ठा और जवाबदेही को लेकर विपक्ष जिस तस्वीर को मुद्दा बना रहा है, उसका संदेश क्या है?

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 26 Sep 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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