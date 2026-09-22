एक्सप्लोरर
घर के लिए Smart Solar Tech, ये Gadgets बदल सकते हैं रोज का काम
सोलर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ छत पर लगे बड़े पैनल तक सीमित नहीं है. घर के रोजमर्रा के कामों में भी ऐसे कई सोलर गैजेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. जानिए घर के काम आसान बनाने वाले सोलर गैजेट कौन-से हैं.
बिजली के बढ़ते खर्च के बीच अब सोलर टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े सोलर पैनल या बिजली बनाने तक सीमित नहीं रह गई है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई छोटे गैजेट्स भी सोलर पैनल से चलने लगे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें घर, गार्डन, ट्रैवल या इमरजेंसी के समय इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ गैजेट्स बिजली की जरूरत कम करते हैं, तो कुछ बैटरी और चार्जिंग की परेशानी से राहत देते हैं. Solar का इस्तेमाल अब घर के छोटे-छोटे कामों तक पहुंच चुका है. तो आइए ऐसे Solar Gadgets के बारे में जानते हैं, जो रोजमर्रा में काम आ सकते हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 22 Sep 2026 07:47 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google Maps की ये Setting तुरंत करें OFF! वरना हर कदम का Location होता रहेगा ट्रैक
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
झाडृ-पोछा करने वाला रोबोट कितने का आता है, कैसे करता है काम?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ Calling-SMS चाहिए? अब मिलेगा No-Data Recharge, जानें कैसे
टेक्नोलॉजी
गलत रिचार्ज होने पर रिफंड के लिए कितने घंटे के अंदर करनी होती है शिकायत
टेक्नोलॉजी
क्या सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन चल सकती है, जानें कितने kW की जरूरत?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion