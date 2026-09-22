घर के लिए Smart Solar Tech, ये Gadgets बदल सकते हैं रोज का काम

सोलर पंखे को घर के बाहर, यात्रा या कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें से कुछ मॉडल एलईडी लाइट के साथ आते हैं और फोन जैसे छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए पावर बैंक की सुविधा भी देते हैं. वहीं सोलर पोर्टेबल लालटेन आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें आसानी से कहीं भी रखा या साथ ले जाया जा सकता है. रात के समय ये रोशनी के स्रोत के तौर पर काम आती हैं.