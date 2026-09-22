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घर के लिए Smart Solar Tech, ये Gadgets बदल सकते हैं रोज का काम

सोलर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ छत पर लगे बड़े पैनल तक सीमित नहीं है. घर के रोजमर्रा के कामों में भी ऐसे कई सोलर गैजेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. जानिए घर के काम आसान बनाने वाले सोलर गैजेट कौन-से हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 22 Sep 2026 07:47 PM (IST)
सोलर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ छत पर लगे बड़े पैनल तक सीमित नहीं है. घर के रोजमर्रा के कामों में भी ऐसे कई सोलर गैजेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. जानिए घर के काम आसान बनाने वाले सोलर गैजेट कौन-से हैं.

बिजली के बढ़ते खर्च के बीच अब सोलर टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े सोलर पैनल या बिजली बनाने तक सीमित नहीं रह गई है. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई छोटे गैजेट्स भी सोलर पैनल से चलने लगे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें घर, गार्डन, ट्रैवल या इमरजेंसी के समय इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ गैजेट्स बिजली की जरूरत कम करते हैं, तो कुछ बैटरी और चार्जिंग की परेशानी से राहत देते हैं. Solar का इस्तेमाल अब घर के छोटे-छोटे कामों तक पहुंच चुका है. तो आइए ऐसे Solar Gadgets के बारे में जानते हैं, जो रोजमर्रा में काम आ सकते हैं.

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फोन या दूसरे छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए सोलर पावर बैंक एक यूजफुल ऑप्शन है. इसमें सोलर पैनल से मिली एनर्जी स्टोर होती है, जिसे बाद में गैजेट चार्ज करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं Solar USB Chargers खासकर ट्रैवल के दौरान काम आ सकते हैं और इन्हें अलग से बिजली की जरूरत नहीं होती है.
फोन या दूसरे छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए सोलर पावर बैंक एक यूजफुल ऑप्शन है. इसमें सोलर पैनल से मिली एनर्जी स्टोर होती है, जिसे बाद में गैजेट चार्ज करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं Solar USB Chargers खासकर ट्रैवल के दौरान काम आ सकते हैं और इन्हें अलग से बिजली की जरूरत नहीं होती है.
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घर के बाहर रोशनी के लिए सोलर लाइट्स एक आसान ऑप्शन हैं. इनमें लगे सोलर पैनल दिन के समय सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर उसे बैटरी में जमा करते हैं. रात होने पर इसी जमा ऊर्जा से लाइट्स जलती हैं. वहीं सोलर फेंस लाइट्स में शाम से सुबह तक चलने वाला मोड दिया जाता है, जिससे ये अपने आप चालू और बंद हो सकती हैं.
घर के बाहर रोशनी के लिए सोलर लाइट्स एक आसान ऑप्शन हैं. इनमें लगे सोलर पैनल दिन के समय सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर उसे बैटरी में जमा करते हैं. रात होने पर इसी जमा ऊर्जा से लाइट्स जलती हैं. वहीं सोलर फेंस लाइट्स में शाम से सुबह तक चलने वाला मोड दिया जाता है, जिससे ये अपने आप चालू और बंद हो सकती हैं.
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सोलर पंखे को घर के बाहर, यात्रा या कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें से कुछ मॉडल एलईडी लाइट के साथ आते हैं और फोन जैसे छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए पावर बैंक की सुविधा भी देते हैं. वहीं सोलर पोर्टेबल लालटेन आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें आसानी से कहीं भी रखा या साथ ले जाया जा सकता है. रात के समय ये रोशनी के स्रोत के तौर पर काम आती हैं.
सोलर पंखे को घर के बाहर, यात्रा या कैंपिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें से कुछ मॉडल एलईडी लाइट के साथ आते हैं और फोन जैसे छोटे डिवाइस को चार्ज करने के लिए पावर बैंक की सुविधा भी देते हैं. वहीं सोलर पोर्टेबल लालटेन आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें आसानी से कहीं भी रखा या साथ ले जाया जा सकता है. रात के समय ये रोशनी के स्रोत के तौर पर काम आती हैं.
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सोलर वॉटर हीटर सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए करता है. इस गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने और घर के दूसरे कामों में किया जा सकता है. वहीं गार्डन, तालाब या बर्ड बाथ के लिए सोलर फाउंटेन एक उपयोगी ऑप्शन हो सकता है.
सोलर वॉटर हीटर सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए करता है. इस गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने और घर के दूसरे कामों में किया जा सकता है. वहीं गार्डन, तालाब या बर्ड बाथ के लिए सोलर फाउंटेन एक उपयोगी ऑप्शन हो सकता है.
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सोलर मोशन सेंसर लाइट्स को घर के आसपास लगाया जा सकता है. इसके अलावा बाजार में सोलर कैलकुलेटर, सोलर फोन केस, सोलर बैटरी चार्जर और सोलर ब्लूटूथ हेडफोन जैसे गैजेट भी मौजूद हैं. इनमें से कुछ सोलर डिवाइस अभी ज्यादा आम नहीं हैं, लेकिन सोलर तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऐसे गैजेट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
सोलर मोशन सेंसर लाइट्स को घर के आसपास लगाया जा सकता है. इसके अलावा बाजार में सोलर कैलकुलेटर, सोलर फोन केस, सोलर बैटरी चार्जर और सोलर ब्लूटूथ हेडफोन जैसे गैजेट भी मौजूद हैं. इनमें से कुछ सोलर डिवाइस अभी ज्यादा आम नहीं हैं, लेकिन सोलर तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऐसे गैजेट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
Published at : 22 Sep 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smart Solar Gadgets Solar Tech

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