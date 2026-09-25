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घर में एक ही Wi-Fi पर TV, Phone और Laptop चलाने से Speed कैसे बंटती है?
घर में TV, Phone और Laptop एक ही Wi-Fi से जुड़े हों तो इंटरनेट स्पीड कैसे बंटती है? जानें कौन-सा डिवाइस ज्यादा डेटा लेता है और कब Wi-Fi धीमा महसूस होने लगता है.
आज के समय में घर में एक ही Wi-Fi नेटवर्क से स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे डिवाइस जुड़े रहते हैं. ऐसे में कई बार किसी एक डिवाइस पर वीडियो चलाने या बड़ी फाइल डाउनलोड करने पर बाकी डिवाइस में इंटरनेट स्लो लगने लगता है. लेकिन क्या Wi-Fi की स्पीड सभी डिवाइस में बराबर-बराबर बंटती है? आइए समझते हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :WiFi TECH NEWS HINDI
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