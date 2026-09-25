घर में एक ही Wi-Fi पर TV, Phone और Laptop चलाने से Speed कैसे बंटती है?

दरअसल, जरूरी नहीं कि 100 Mbps का कनेक्शन होने पर चार डिवाइस को 25-25 Mbps की स्पीड मिले. इंटरनेट बैंडविड्थ किस डिवाइस को कितनी मिलेगी यह उसके इस्तेमाल और नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर टीवी पर 4K वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है और फोन में ऐप अपडेट हो रहे हैं तो तीनों डिवाइस एक साथ नेटवर्क की पावर इस्तेमाल करेंगे. जिस समय किसी डिवाइस को ज्यादा डेटा की जरूरत होगी, वह ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा.