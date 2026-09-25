गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीघर में एक ही Wi-Fi पर TV, Phone और Laptop चलाने से Speed कैसे बंटती है?

घर में एक ही Wi-Fi पर TV, Phone और Laptop चलाने से Speed कैसे बंटती है?

घर में TV, Phone और Laptop एक ही Wi-Fi से जुड़े हों तो इंटरनेट स्पीड कैसे बंटती है? जानें कौन-सा डिवाइस ज्यादा डेटा लेता है और कब Wi-Fi धीमा महसूस होने लगता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Sep 2026 04:36 PM (IST)
घर में TV, Phone और Laptop एक ही Wi-Fi से जुड़े हों तो इंटरनेट स्पीड कैसे बंटती है? जानें कौन-सा डिवाइस ज्यादा डेटा लेता है और कब Wi-Fi धीमा महसूस होने लगता है.

आज के समय में घर में एक ही Wi-Fi नेटवर्क से स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे डिवाइस जुड़े रहते हैं. ऐसे में कई बार किसी एक डिवाइस पर वीडियो चलाने या बड़ी फाइल डाउनलोड करने पर बाकी डिवाइस में इंटरनेट स्लो लगने लगता है. लेकिन क्या Wi-Fi की स्पीड सभी डिवाइस में बराबर-बराबर बंटती है? आइए समझते हैं.

1/6
दरअसल, जरूरी नहीं कि 100 Mbps का कनेक्शन होने पर चार डिवाइस को 25-25 Mbps की स्पीड मिले. इंटरनेट बैंडविड्थ किस डिवाइस को कितनी मिलेगी यह उसके इस्तेमाल और नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर टीवी पर 4K वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है और फोन में ऐप अपडेट हो रहे हैं तो तीनों डिवाइस एक साथ नेटवर्क की पावर इस्तेमाल करेंगे. जिस समय किसी डिवाइस को ज्यादा डेटा की जरूरत होगी, वह ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा.
दरअसल, जरूरी नहीं कि 100 Mbps का कनेक्शन होने पर चार डिवाइस को 25-25 Mbps की स्पीड मिले. इंटरनेट बैंडविड्थ किस डिवाइस को कितनी मिलेगी यह उसके इस्तेमाल और नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर टीवी पर 4K वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है और फोन में ऐप अपडेट हो रहे हैं तो तीनों डिवाइस एक साथ नेटवर्क की पावर इस्तेमाल करेंगे. जिस समय किसी डिवाइस को ज्यादा डेटा की जरूरत होगी, वह ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगा.
2/6
स्मार्ट टीवी पर खासकर 4K वीडियो स्ट्रीमिंग में लगातार ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है. वहीं फोन पर सोशल मीडिया, चैटिंग या नॉर्मल ब्राउजिंग में आमतौर पर कम बैंडविड्थ की जरूरत होती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि टीवी हमेशा पूरे नेटवर्क की स्पीड अपने कब्जे में कर लेगा. स्ट्रीमिंग सर्विस, वीडियो की क्वालिटी और नेटवर्क की कंडिशन के हिसाब से डेटा की खपत बदलती रहती है.
स्मार्ट टीवी पर खासकर 4K वीडियो स्ट्रीमिंग में लगातार ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है. वहीं फोन पर सोशल मीडिया, चैटिंग या नॉर्मल ब्राउजिंग में आमतौर पर कम बैंडविड्थ की जरूरत होती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि टीवी हमेशा पूरे नेटवर्क की स्पीड अपने कब्जे में कर लेगा. स्ट्रीमिंग सर्विस, वीडियो की क्वालिटी और नेटवर्क की कंडिशन के हिसाब से डेटा की खपत बदलती रहती है.
3/6
मान लीजिए आपके घर में 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है और लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है. डाउनलोड के दौरान लैपटॉप उपलब्ध बैंडविड्थ का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे में उसी समय टीवी पर वीडियो स्ट्रीमिंग या फोन पर वेबसाइट खोलने में देरी हो सकती है. खासकर तब समस्या ज्यादा दिखाई देती है जब एक साथ कई डिवाइस पर हाई-बैंडविड्थ गतिविधियां चल रही हों.
मान लीजिए आपके घर में 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है और लैपटॉप पर कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है. डाउनलोड के दौरान लैपटॉप उपलब्ध बैंडविड्थ का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे में उसी समय टीवी पर वीडियो स्ट्रीमिंग या फोन पर वेबसाइट खोलने में देरी हो सकती है. खासकर तब समस्या ज्यादा दिखाई देती है जब एक साथ कई डिवाइस पर हाई-बैंडविड्थ गतिविधियां चल रही हों.
4/6
आपको बात दें कि कई बार लोग Wi-Fi धीमा होने पर सीधे इंटरनेट प्लान को खराब बताते हैं लेकिन समस्या राउटर की भी हो सकती है. राउटर की क्षमता, Wi-Fi स्टैंडर्ड, डिवाइस से दूरी, दीवारें और आसपास के दूसरे वायरलेस नेटवर्क भी स्पीड को कम कर सकते हैं.
आपको बात दें कि कई बार लोग Wi-Fi धीमा होने पर सीधे इंटरनेट प्लान को खराब बताते हैं लेकिन समस्या राउटर की भी हो सकती है. राउटर की क्षमता, Wi-Fi स्टैंडर्ड, डिवाइस से दूरी, दीवारें और आसपास के दूसरे वायरलेस नेटवर्क भी स्पीड को कम कर सकते हैं.
5/6
इसके अलावा 2.4GHz बैंड पर भीड़ ज्यादा होने पर कनेक्शन प्रभावित हो सकता है. अगर आपका राउटर 5GHz या नए Wi-Fi स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है तो compatible डिवाइस पर इनका इस्तेमाल बेहतर प्रदर्शन दे सकता है.
इसके अलावा 2.4GHz बैंड पर भीड़ ज्यादा होने पर कनेक्शन प्रभावित हो सकता है. अगर आपका राउटर 5GHz या नए Wi-Fi स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है तो compatible डिवाइस पर इनका इस्तेमाल बेहतर प्रदर्शन दे सकता है.
6/6
घर में कई डिवाइस जुड़े हैं तो सबसे पहले देखें कि कौन-सा डिवाइस ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है. बैकग्राउंड डाउनलोड, क्लाउड सिंक और ऑटोमैटिक अपडेट जरूरत न होने पर सीमित किए जा सकते हैं. राउटर को घर के बीच और खुले जगह पर रखना भी मददगार हो सकता है. अगर लगातार कई डिवाइस पर 4K स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़ी फाइल डाउनलोड जैसी गतिविधियां होती हैं तो ज्यादा स्पीड वाला प्लान और बेहतर क्षमता वाला राउटर फायदेमंद साबित हो सकता है.
घर में कई डिवाइस जुड़े हैं तो सबसे पहले देखें कि कौन-सा डिवाइस ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहा है. बैकग्राउंड डाउनलोड, क्लाउड सिंक और ऑटोमैटिक अपडेट जरूरत न होने पर सीमित किए जा सकते हैं. राउटर को घर के बीच और खुले जगह पर रखना भी मददगार हो सकता है. अगर लगातार कई डिवाइस पर 4K स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़ी फाइल डाउनलोड जैसी गतिविधियां होती हैं तो ज्यादा स्पीड वाला प्लान और बेहतर क्षमता वाला राउटर फायदेमंद साबित हो सकता है.
Published at : 25 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
WiFi TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
TV को बना लिया Computer Monitor? पहले जान लें क्या हैं नुकसान
TV को बना लिया Computer Monitor? पहले जान लें क्या हैं नुकसान
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Cold Wallet? जानें कैसे ये हैकर्स से रहता है सुरक्षित
क्या होता है Cold Wallet? जानें कैसे ये हैकर्स से रहता है सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
Safe Mode में भी अटक गया Android फोन? ऐसे चुटकियों में करें बंद, जानें तरीका
Safe Mode में भी अटक गया Android फोन? ऐसे चुटकियों में करें बंद, जानें तरीका
टेक्नोलॉजी
टीवी को सीधे प्लग में लगाएं या एक्सटेंशन बोर्ड में, क्या है सही तरीका?
टीवी को सीधे प्लग में लगाएं या एक्सटेंशन बोर्ड में, क्या है सही तरीका?
Advertisement

वीडियोज

Rise And Fall Season 2 में Virender Sehwag Host, 15 Contestants और Power Game का नया ट्विस्ट
National Film Awards 2026 में Kartik Aaryan, Mammootty, Yami Gautam समेत कई सितारे सम्मानित
Hunkkaar Interview: Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh, Raghubir Yadav & Karan D Kapadia Reveal Set Secrets
Anjali Arora ने Mata Sita के रोल, Trolling और Mahakavya Shri Ramayan Katha पर की खुलकर बात
Paritosh Tripathi की Wild Card Entry पर Buzz, Viral Post ने बढ़ाई Bigg Boss 20 की हलचल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर AISA का प्रदर्शन, योगेंद्र यादव समेत 40 डिटेन
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
CEC विवाद: 'केरल कैसे जीते?', BJP का राहुल पर वार, प्रियंका बोलीं- बहाने बंद करें
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget