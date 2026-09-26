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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी

कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से कश्मीर पर झूठ बोलते नजर आए. उन्होंने इस दौरान ट्रंप की चापलूसी करने का भी मौका नहीं छोड़ा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार (25 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप को श्रेय दिया. शहबाज ने इस दौरान एक बार फिर कश्मीर राग अलापा. यूएनजीए में यह सब सुन रहे भारतीय डिप्लोमैट को हंसी आ गई. 

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पिछले साल छह-सात मई की रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था. पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में भी दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था. नयी दिल्ली लगातार किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार करता रहा है.

ट्रंप की चापलूसी करते नजर आए शहबाज

शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा. उन्होंने ट्रंप को उनकी दूरदर्शी सोच और लीडरशिप के लिए शुक्रिया कहा. शरीफ ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति के समय पर दखल से दक्षिण एशिया में करोड़ों लोगों की जान बची.'

शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने भाषण में कश्मीर राग अलापते हुए कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे, कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है.'

शहबाज की बातें सुनकर भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी

शहबाज शरीफ का झूठ और ट्रंप की चापलूसी वाली बातें सुनकर भारतीय डिप्लोमैट आर. श्रीनिवास को हंसी आ गई. अहम बात यह भी है कि भारत पाक को कई बार करारा जवाब दे चुका है. उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के दूसरे मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को बार-बार खारिज किया है. भारत कह चुका है कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा.

सिंधु जल संधि का भी जिक्र

शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का भी जिक्र किया, जिसे लेकर भारत का कहना है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद और किसी भी तरह के आतंकवाद को अपना समर्थन समाप्त नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी.

इनपुट - पीटीआई

यह भी पढ़ें : 'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Sep 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Pakistan Shehbaz Sharif Breaking News Abp News INDIA DONALD Trump
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