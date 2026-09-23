AI के दौर में क्यों बढ़ रहा है सिंपल गैजेट्स का क्रेज? वजह कर देगी हैरान

आपको बता दें कि यह बदलाव केवल ऑडियो डिवाइस तक सीमित नहीं है. कॉम्पैक्ट और पॉइंट-एंड-शूट कैमरों की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. स्मार्टफोन से फोटो खींचना आसान है. फोटो तुरंत एडिट और शेयर भी हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद कॉम्पैक्ट कैमरा इन फीचर्स से काफी हद तक अलग रहता है. यही इसकी खासियत बन रही है. यूजर फोटो खींचता है और तुरंत सोशल मीडिया पर जाने के बजाय उस पल को एक्सपीरिएंस कर सकता है.