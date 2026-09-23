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AI के दौर में क्यों बढ़ रहा है सिंपल गैजेट्स का क्रेज? वजह कर देगी हैरान
AI के बढ़ते दौर में लोग स्मार्ट फीचर्स से ज्यादा आसान और सिंपल गैजेट्स पसंद कर रहे हैं. जानें आखिर क्यों बदल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों की पसंद?
टेक्नोलॉजी लगातार स्मार्ट और AI से लैस होती जा रही है. स्मार्टफोन अब कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, टीवी, कंप्यूटर और AI असिस्टेंट तक का काम कर सकते हैं. इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे गैजेट्स की तरफ दोबारा लौट रहे हैं जो बहुत कम काम करते हैं. जी हां, दरअसल, आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कम टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
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