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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI के दौर में क्यों बढ़ रहा है सिंपल गैजेट्स का क्रेज? वजह कर देगी हैरान

AI के दौर में क्यों बढ़ रहा है सिंपल गैजेट्स का क्रेज? वजह कर देगी हैरान

AI के बढ़ते दौर में लोग स्मार्ट फीचर्स से ज्यादा आसान और सिंपल गैजेट्स पसंद कर रहे हैं. जानें आखिर क्यों बदल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों की पसंद?

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
AI के बढ़ते दौर में लोग स्मार्ट फीचर्स से ज्यादा आसान और सिंपल गैजेट्स पसंद कर रहे हैं. जानें आखिर क्यों बदल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों की पसंद?

टेक्नोलॉजी लगातार स्मार्ट और AI से लैस होती जा रही है. स्मार्टफोन अब कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, टीवी, कंप्यूटर और AI असिस्टेंट तक का काम कर सकते हैं. इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे गैजेट्स की तरफ दोबारा लौट रहे हैं जो बहुत कम काम करते हैं. जी हां, दरअसल, आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कम टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं.

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बता दें कि इन गैजेट्स में कॉम्पैक्ट कैमरा, वायर वाले ईयरफोन, डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर शामिल है. हालांकि, इन गैजेट्स को पसंद करना इनके टेक्नोलॉजी का विरोध करना नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया से कुछ दूरी बनाने की इच्छा बताई जा रही है. आइए जानते हैं क्या है वजह.
बता दें कि इन गैजेट्स में कॉम्पैक्ट कैमरा, वायर वाले ईयरफोन, डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर शामिल है. हालांकि, इन गैजेट्स को पसंद करना इनके टेक्नोलॉजी का विरोध करना नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया से कुछ दूरी बनाने की इच्छा बताई जा रही है. आइए जानते हैं क्या है वजह.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज एक स्मार्टफोन पर म्यूजिक सुनने से लेकर फोटो खींचने और सोशल मीडिया चलाने तक सब कुछ किया जा सकता है. एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं जो लोगों के काम को लेकिन यही सुविधा कई बार ध्यान भटकाने का कारण भी बन जाती है. म्यूजिक सुनते समय WhatsApp मैसेज, Instagram DM या दूसरे नोटिफिकेशन एक्सपीरिएंस को बाधित कर सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज एक स्मार्टफोन पर म्यूजिक सुनने से लेकर फोटो खींचने और सोशल मीडिया चलाने तक सब कुछ किया जा सकता है. एडवांस स्मार्टफोन में यूजर्स को कई सारे एआई फीचर्स भी मिल जाते हैं जो लोगों के काम को लेकिन यही सुविधा कई बार ध्यान भटकाने का कारण भी बन जाती है. म्यूजिक सुनते समय WhatsApp मैसेज, Instagram DM या दूसरे नोटिफिकेशन एक्सपीरिएंस को बाधित कर सकते हैं.
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इसी वजह से कुछ यूजर्स डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर या वायर्ड ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. Headphone Zone के फाउंडर और CEO राघव सोमानी के मुताबिक, कंपनी ने ऐसे नए ग्राहकों में करीब 10 गुना बढ़ोतरी देखी है जो वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर और ऑफलाइन MP3 प्लेयर जैसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं.
इसी वजह से कुछ यूजर्स डेडिकेटेड म्यूजिक प्लेयर या वायर्ड ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. Headphone Zone के फाउंडर और CEO राघव सोमानी के मुताबिक, कंपनी ने ऐसे नए ग्राहकों में करीब 10 गुना बढ़ोतरी देखी है जो वायर्ड इन-ईयर मॉनिटर और ऑफलाइन MP3 प्लेयर जैसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं.
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आपको बता दें कि यह बदलाव केवल ऑडियो डिवाइस तक सीमित नहीं है. कॉम्पैक्ट और पॉइंट-एंड-शूट कैमरों की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. स्मार्टफोन से फोटो खींचना आसान है. फोटो तुरंत एडिट और शेयर भी हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद कॉम्पैक्ट कैमरा इन फीचर्स से काफी हद तक अलग रहता है. यही इसकी खासियत बन रही है. यूजर फोटो खींचता है और तुरंत सोशल मीडिया पर जाने के बजाय उस पल को एक्सपीरिएंस कर सकता है.
आपको बता दें कि यह बदलाव केवल ऑडियो डिवाइस तक सीमित नहीं है. कॉम्पैक्ट और पॉइंट-एंड-शूट कैमरों की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. स्मार्टफोन से फोटो खींचना आसान है. फोटो तुरंत एडिट और शेयर भी हो सकती है. लेकिन इसके बावजूद कॉम्पैक्ट कैमरा इन फीचर्स से काफी हद तक अलग रहता है. यही इसकी खासियत बन रही है. यूजर फोटो खींचता है और तुरंत सोशल मीडिया पर जाने के बजाय उस पल को एक्सपीरिएंस कर सकता है.
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इस ट्रेंड को सिर्फ नॉस्टैल्जिया कहना भी सही नहीं होगा. कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने iPod या पुराने कॉम्पैक्ट कैमरों को अपने बचपन में इस्तेमाल ही नहीं किया. उनके लिए ये डिवाइस पुराने नहीं बल्कि एक अलग तरह का नया एक्सपीरिएंस हैं.
इस ट्रेंड को सिर्फ नॉस्टैल्जिया कहना भी सही नहीं होगा. कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने iPod या पुराने कॉम्पैक्ट कैमरों को अपने बचपन में इस्तेमाल ही नहीं किया. उनके लिए ये डिवाइस पुराने नहीं बल्कि एक अलग तरह का नया एक्सपीरिएंस हैं.
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वायर्ड हेडफोन और इन-ईयर मॉनिटर भी अब केवल पुराने ऑडियो प्रेमियों तक सीमित नहीं हैं. कम कीमत में बेहतर ऑडियो प्रोडक्ट उपलब्ध होने से युवा यूजर्स भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं.
वायर्ड हेडफोन और इन-ईयर मॉनिटर भी अब केवल पुराने ऑडियो प्रेमियों तक सीमित नहीं हैं. कम कीमत में बेहतर ऑडियो प्रोडक्ट उपलब्ध होने से युवा यूजर्स भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं.
Published at : 23 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Gadgets Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI

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