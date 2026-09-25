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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम

स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम

टीवी की स्क्रीन बंद होते ही अगर आपको लगता है कि Smart TV पूरी तरह ऑफ हो गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है. जानिए स्क्रीन बंद होने के बाद टीवी के अंदर कौन-कौन से सिस्टम एक्टिव रहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 25 Sep 2026 10:34 PM (IST)
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  • प्राइवेसी के लिए ACR, विज्ञापन सेटिंग्स को बंद करें.

टीवी देखने के बाद रिमोट से पावर बटन दबाते ही स्क्रीन काली हो जाती है और लगता है कि डिवाइस पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन स्मार्ट टीवी के मामले में ऐसा हमेशा नहीं होता है. कई मॉडल स्टैंडबाय मोड में जाने के बाद भी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और पर्दे के पीछे कई सिस्टम काम करते रहते हैं. इसी वजह से स्मार्ट टीवी की सुविधा के साथ कंज्यूमर प्राइवेसी भी चर्चा में आती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्क्रीन बंद होने के बाद भी Smart TV में कौन-से सिस्टम काम करते रहते हैं.

स्क्रीन बंद होने के बाद क्या चलता रहता है?

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स्क्रीन बंद होने के बाद Smart TV पूरी तरह बंद नहीं होता है, बल्कि कई मॉडल स्टैंडबाय मोड में चले जाते हैं. इस दौरान टीवी का मेन बोर्ड, वाई-फाई या नेटवर्क चिप और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम सक्रिय रह सकते हैं. इनकी मदद से टीवी ऐप्स और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकता है, डेटा सिंक कर सकता है और फोन से कास्टिंग या वॉयस कमांड जैसी सुविधाओं को सपोर्ट कर सकता है. कुछ टीवी में ACR जैसी तकनीक भी बैकग्राउंड में कंटेंट से जुड़ी जानकारी पहचानने का काम कर सकती है. 

ACR कैसे करता है काम?

स्मार्ट टीवी में Automatic Content Recognition यानी ACR एक ऐसा सिस्टम है, जो टीवी पर चल रहे कंटेंट को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिसर्च के मुताबिक यह तकनीक स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को समय-समय पर पहचानकर उसे उपलब्ध कंटेंट लाइब्रेरी से मैच कर सकती है. 

Samsung और LG स्मार्ट टीवी पर हुई रिसर्च में ACR से जुड़े नेटवर्क डेटा की जांच की गई. रिसर्च में सामने आया कि टीवी पर कंटेंट देखने का तरीका बदलने पर ACR का काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है. यहां तक कि टीवी को सिर्फ बाहरी डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल करने पर भी ACR एक्टिव रह सकता है. हालांकि अगर ACR से जुड़ी प्राइवेसी सेटिंग बंद कर दी जाए, तो उसके सर्वर पर जाने वाला नेटवर्क डेटा ट्रैफिक रुक गया. 

यह भी पढ़ें - TV को बना लिया Computer Monitor? पहले जान लें क्या हैं नुकसान

Smart TV की प्राइवेसी कैसे रखें?

टीवी के Privacy या System Settings में जाकर ACR, Viewing Information, Personalized Advertising और Voice Recognition जैसी सुविधाओं की समीक्षा की जा सकती है. जिन फीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करना एक ऑप्शन है. साथ ही टीवी का फर्मवेयर और सिक्योरिटी अपडेट समय पर इंस्टॉल करना जरूरी है. घर के राउटर और उससे जुड़े दूसरे डिवाइस को भी अपडेट रखना चाहिए. पुराने या इस्तेमाल न होने वाले डिवाइस को नेटवर्क से हटाना भी सुरक्षा के लिए यूजफुल है.

यह भी पढ़ें - टीवी को सीधे प्लग में लगाएं या एक्सटेंशन बोर्ड में, क्या है सही तरीका?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 25 Sep 2026 10:34 PM (IST)
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Smart TV  TECH NEWS HINDI Smart TV Standby Mode Smart TV Security
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