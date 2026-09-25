स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राइवेसी के लिए ACR, विज्ञापन सेटिंग्स को बंद करें.

टीवी देखने के बाद रिमोट से पावर बटन दबाते ही स्क्रीन काली हो जाती है और लगता है कि डिवाइस पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन स्मार्ट टीवी के मामले में ऐसा हमेशा नहीं होता है. कई मॉडल स्टैंडबाय मोड में जाने के बाद भी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और पर्दे के पीछे कई सिस्टम काम करते रहते हैं. इसी वजह से स्मार्ट टीवी की सुविधा के साथ कंज्यूमर प्राइवेसी भी चर्चा में आती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्क्रीन बंद होने के बाद भी Smart TV में कौन-से सिस्टम काम करते रहते हैं.

स्क्रीन बंद होने के बाद क्या चलता रहता है?

स्क्रीन बंद होने के बाद Smart TV पूरी तरह बंद नहीं होता है, बल्कि कई मॉडल स्टैंडबाय मोड में चले जाते हैं. इस दौरान टीवी का मेन बोर्ड, वाई-फाई या नेटवर्क चिप और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम सक्रिय रह सकते हैं. इनकी मदद से टीवी ऐप्स और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकता है, डेटा सिंक कर सकता है और फोन से कास्टिंग या वॉयस कमांड जैसी सुविधाओं को सपोर्ट कर सकता है. कुछ टीवी में ACR जैसी तकनीक भी बैकग्राउंड में कंटेंट से जुड़ी जानकारी पहचानने का काम कर सकती है.

ACR कैसे करता है काम?

स्मार्ट टीवी में Automatic Content Recognition यानी ACR एक ऐसा सिस्टम है, जो टीवी पर चल रहे कंटेंट को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रिसर्च के मुताबिक यह तकनीक स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को समय-समय पर पहचानकर उसे उपलब्ध कंटेंट लाइब्रेरी से मैच कर सकती है.

Samsung और LG स्मार्ट टीवी पर हुई रिसर्च में ACR से जुड़े नेटवर्क डेटा की जांच की गई. रिसर्च में सामने आया कि टीवी पर कंटेंट देखने का तरीका बदलने पर ACR का काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है. यहां तक कि टीवी को सिर्फ बाहरी डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल करने पर भी ACR एक्टिव रह सकता है. हालांकि अगर ACR से जुड़ी प्राइवेसी सेटिंग बंद कर दी जाए, तो उसके सर्वर पर जाने वाला नेटवर्क डेटा ट्रैफिक रुक गया.

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Smart TV की प्राइवेसी कैसे रखें?

टीवी के Privacy या System Settings में जाकर ACR, Viewing Information, Personalized Advertising और Voice Recognition जैसी सुविधाओं की समीक्षा की जा सकती है. जिन फीचर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करना एक ऑप्शन है. साथ ही टीवी का फर्मवेयर और सिक्योरिटी अपडेट समय पर इंस्टॉल करना जरूरी है. घर के राउटर और उससे जुड़े दूसरे डिवाइस को भी अपडेट रखना चाहिए. पुराने या इस्तेमाल न होने वाले डिवाइस को नेटवर्क से हटाना भी सुरक्षा के लिए यूजफुल है.

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