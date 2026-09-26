नई Toyota Fortuner का दिखा नया अवतार, लॉन्च से पहले सामने आईं बड़ी डिटेल्स

इंडिया में टोयोटा फॉर्च्यूनर का भौकाल ही अलग है. जब भी रोड पर एसयूवी फॉर्च्यूनर चलती है तो लोगों की नजर थम जाती है. गांव हो या शहर इस गाड़ी की डिमांड हर तरफ है. फॉर्च्यूनर का लुक लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आता है. लेकिन अब इस कार में भी भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे. क्योंकि, कंपनी इसके नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल पर तेजी से काम कर रही है. हाल ही में इस दमदार कार के नए अवतार को थाईलैंड की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है.

हालांकि, टेस्टिंग मॉडल को कवर से ढका गया था लेकिन इसके बाद भी फॉर्च्यूनर में चेंज हो रहे डिज़ाइन साफ पता चल रहे थे. बता दें कि, नई फॉर्च्यूनर को ज्यादा मस्कुलर लुक, एडवांस्ड प्लेटफॉर्म और कई हाइटेक फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. चलिए अब आगे की जानकारी इस खबर में विस्तार से जानतें हैं और यह भी जानतें हैं कि और क्या-क्या बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

देखने को मिला नया रियर लुक

जानकारी दें दे कि, स्पाई तस्वीरों में नई फॉर्च्यूनर के रियर हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इसमें बिल्कुल नए डिजाइन की सी-शेप्ड या वर्टिकल स्टाइल वाली एलईडी टेल-लाइट्स दी गई हैं जो मौजूदा मॉडल से काफी अलग और आधुनिक लगती हैं.

जबकि इसके साथ ही कार का टेलगेट, रियर बंपर और रूफ स्पॉइलर भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है. यह नया बैक प्रोफाइल कार को सड़क पर पहले से कहीं ज्यादा चौड़ा, स्पोर्टी और आक्रामक स्टांस प्रदान करता है.

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नई फॉर्च्यूनर में देखने को मिलेगी दमदार बॉडी

बता दें कि, नेक्स्ट-जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर को कंपनी के एडवांस्ड TNGA-F लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की संभावना है. इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टोयोटा लैंड क्रूजर और टैकोमा जैसी बड़ी गाड़ियों में भी किया जाता है.

क्योंकि, इस नए प्लेटफॉर्म की वजह से गाड़ी का वजन पहले से हल्का हो सकता है. जबकि इसकी मजबूती और ऑफ-रोडिंग क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा. इसके अलावा बेहतर प्लेटफॉर्म से कार की राइड क्वालिटी और हाईवे स्टेबिलिटी में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

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माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है

मिली ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा. लेकिन इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया जा सकता है. यह हाइब्रिड सिस्टम न केवल कार के टॉर्क और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा बल्कि इसके फ्यूल एफिशिएंसी यानि माइलेज को भी बढ़ाएगा. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ 4-व्हील ड्राइव सिस्टम का विकल्प भी मिलेगा जो मुश्किल रास्तों पर शानदार ग्रिप देगा.

मिलेंगे कई प्रीमियम फीचर्स

वहीं, नई फॉर्च्यूनर का इंटीरियर पूरी तरह से अपग्रेड होने जा रहा है. इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स मिल सकते हैं.

जबकि सबसे बड़ा सुरक्षा अपडेट लेवल-2 ADAS के रूप में मिल सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है. जिसके बाद इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

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