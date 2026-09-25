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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीटीवी-मॉनिटर ठीक फिर भी डिस्प्ले खराब? जानें HDMI Cable के 5 संकेत

टीवी-मॉनिटर ठीक फिर भी डिस्प्ले खराब? जानें HDMI Cable के 5 संकेत

टीवी या मॉनिटर की स्क्रीन में अचानक दिक्कत आने पर हम अक्सर डिस्प्ले या ग्राफिक्स कार्ड को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन कई बार खराब HDMI Cable भी इसकी वजह हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 25 Sep 2026 08:46 AM (IST)
टीवी या मॉनिटर की स्क्रीन में अचानक दिक्कत आने पर हम अक्सर डिस्प्ले या ग्राफिक्स कार्ड को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन कई बार खराब HDMI Cable भी इसकी वजह हो सकती है.

टीवी, मॉनिटर, गेमिंग कंसोल या कंप्यूटर को जोड़ने के लिए HDMI Cable इतनी आम हो गई है कि कई बार हम उसकी हालत और उम्र पर ध्यान ही नहीं देते हैं. यही वजह है कि पुराने या खराब केबल नए डिवाइस की पूरी क्षमता का फायदा उठाने में रुकावट बन सकते हैं. कई मामलों में स्क्रीन पर दिखने वाली दिक्कत का कारण टीवी, मॉनिटर या ग्राफिक्स कार्ड नहीं, बल्कि HDMI Connection भी हो सकता है. ऐसे में केबल बदलने से पहले कुछ खास संकेतों पर नजर डालना जरूरी है.

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बहुत सस्ती और खराब क्वालिटी वाली HDMI Cable में कमजोर मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है. ऐसी Cable लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं कर सकती है. अगर Cable गर्म हो रही है या बार-बार कनेक्शन की समस्या दे रही है, तो उसकी क्वालिटी और निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए.
बहुत सस्ती और खराब क्वालिटी वाली HDMI Cable में कमजोर मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है. ऐसी Cable लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं कर सकती है. अगर Cable गर्म हो रही है या बार-बार कनेक्शन की समस्या दे रही है, तो उसकी क्वालिटी और निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए.
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गेमिंग के दौरान अगर स्क्रीन पर झिलमिलाती लाइनें, बिगड़ी हुई तस्वीर या दूसरे विजुअल ग्लिच दिखाई दें, तो HDMI Connection भी जांचना चाहिए. कभी-कभी ऐसी परेशानी रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाई नहीं देती, जिससे पता चलता है कि समस्या स्क्रीन की जगह कनेक्शन से जुड़ी हो सकती है.
गेमिंग के दौरान अगर स्क्रीन पर झिलमिलाती लाइनें, बिगड़ी हुई तस्वीर या दूसरे विजुअल ग्लिच दिखाई दें, तो HDMI Connection भी जांचना चाहिए. कभी-कभी ऐसी परेशानी रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दिखाई नहीं देती, जिससे पता चलता है कि समस्या स्क्रीन की जगह कनेक्शन से जुड़ी हो सकती है.
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खराब या सही तरीके से काम न करने वाली HDMI Cable कुछ मामलों में लेटेंसी की समस्या पैदा कर सकती है. इसका असर माउस की मूवमेंट और ऑडियो पर भी दिख सकता है. अगर तस्वीर और आवाज के बीच तालमेल बिगड़ने लगे, तो Cable Connection को भी जरूर जांचें.
खराब या सही तरीके से काम न करने वाली HDMI Cable कुछ मामलों में लेटेंसी की समस्या पैदा कर सकती है. इसका असर माउस की मूवमेंट और ऑडियो पर भी दिख सकता है. अगर तस्वीर और आवाज के बीच तालमेल बिगड़ने लगे, तो Cable Connection को भी जरूर जांचें.
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HDMI Cable सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो सिग्नल भी भेजती है. इसलिए टीवी, कंसोल या Blu-ray Player इस्तेमाल करते समय आवाज में देरी या दूसरी दिक्कत दिखे, तो खराब HDMI Cable इसकी वजह हो सकती है. ऐसे संकेत आगे चलकर विजुअल कनेक्शन में परेशानी की ओर भी इशारा कर सकते हैं.
HDMI Cable सिर्फ वीडियो नहीं, ऑडियो सिग्नल भी भेजती है. इसलिए टीवी, कंसोल या Blu-ray Player इस्तेमाल करते समय आवाज में देरी या दूसरी दिक्कत दिखे, तो खराब HDMI Cable इसकी वजह हो सकती है. ऐसे संकेत आगे चलकर विजुअल कनेक्शन में परेशानी की ओर भी इशारा कर सकते हैं.
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HDMI Cable पर कट, दरार या दूसरी तरह का नुकसान दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर Cable जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, तो यह भी चिंता का संकेत है. कुछ मामलों में समस्या कनेक्टर से जुड़ी हो सकती है, लेकिन डैमेजड केबल को इस्तेमाल करते रहना सही नहीं माना जाता है.
HDMI Cable पर कट, दरार या दूसरी तरह का नुकसान दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर Cable जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, तो यह भी चिंता का संकेत है. कुछ मामलों में समस्या कनेक्टर से जुड़ी हो सकती है, लेकिन डैमेजड केबल को इस्तेमाल करते रहना सही नहीं माना जाता है.
Published at : 25 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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