टीवी-मॉनिटर ठीक फिर भी डिस्प्ले खराब? जानें HDMI Cable के 5 संकेत

HDMI Cable पर कट, दरार या दूसरी तरह का नुकसान दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर Cable जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, तो यह भी चिंता का संकेत है. कुछ मामलों में समस्या कनेक्टर से जुड़ी हो सकती है, लेकिन डैमेजड केबल को इस्तेमाल करते रहना सही नहीं माना जाता है.