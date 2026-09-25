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टीवी-मॉनिटर ठीक फिर भी डिस्प्ले खराब? जानें HDMI Cable के 5 संकेत
टीवी या मॉनिटर की स्क्रीन में अचानक दिक्कत आने पर हम अक्सर डिस्प्ले या ग्राफिक्स कार्ड को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन कई बार खराब HDMI Cable भी इसकी वजह हो सकती है.
टीवी, मॉनिटर, गेमिंग कंसोल या कंप्यूटर को जोड़ने के लिए HDMI Cable इतनी आम हो गई है कि कई बार हम उसकी हालत और उम्र पर ध्यान ही नहीं देते हैं. यही वजह है कि पुराने या खराब केबल नए डिवाइस की पूरी क्षमता का फायदा उठाने में रुकावट बन सकते हैं. कई मामलों में स्क्रीन पर दिखने वाली दिक्कत का कारण टीवी, मॉनिटर या ग्राफिक्स कार्ड नहीं, बल्कि HDMI Connection भी हो सकता है. ऐसे में केबल बदलने से पहले कुछ खास संकेतों पर नजर डालना जरूरी है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:46 AM (IST)
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