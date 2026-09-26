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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनBigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर

Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर

वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्टारकास्ट को हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 26 Sep 2026 07:56 AM (IST)
वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्टारकास्ट को हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये क्राइम थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. सीरीज को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसमें फातिमा के साथ अनीत पड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और रघुबीर यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

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एक्ट्रेस फातिमा सना शेख हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' के प्रमोशन के सिलसिले में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचीं.
एक्ट्रेस फातिमा सना शेख हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' के प्रमोशन के सिलसिले में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचीं.
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इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उन्होंने इस खास मौके के लिए पेस्टेल ऑलिव ग्रीन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी. साड़ी पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है, जबकि इसके बॉर्डर पर लाइट पिंक रंग की पतली पाइपिंग दी गई है.
इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उन्होंने इस खास मौके के लिए पेस्टेल ऑलिव ग्रीन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी. साड़ी पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है, जबकि इसके बॉर्डर पर लाइट पिंक रंग की पतली पाइपिंग दी गई है.
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साड़ी के साथ फातिमा ने हैवी एम्बेलिश्ड स्ट्रैपी कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज कैरी किया. इसमें मल्टीकलर थ्रेडवर्क और मिरर वर्क नजर आ रहा है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच दे रहा है.
साड़ी के साथ फातिमा ने हैवी एम्बेलिश्ड स्ट्रैपी कोर्सेट-स्टाइल ब्लाउज कैरी किया. इसमें मल्टीकलर थ्रेडवर्क और मिरर वर्क नजर आ रहा है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच दे रहा है.
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फातिमा ने अपने लुक को मिनिमल रखा. उन्होंने सिर्फ बड़े स्टेटमेंट झुमके पहने और गले में कोई नेकलेस नहीं पहना. उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा, जबकि सटल और न्यूड-टोन मेकअप उनके लुक को और निखार रहा था.
फातिमा ने अपने लुक को मिनिमल रखा. उन्होंने सिर्फ बड़े स्टेटमेंट झुमके पहने और गले में कोई नेकलेस नहीं पहना. उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला रखा, जबकि सटल और न्यूड-टोन मेकअप उनके लुक को और निखार रहा था.
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'बिग बॉस 20' के सेट पर फातिमा के साथ मोहम्मद जीशान अय्यूब और रघुबीर यादव भी नजर आए. इस दौरान तीनों ने पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक शानदार पोज दिए.
'बिग बॉस 20' के सेट पर फातिमा के साथ मोहम्मद जीशान अय्यूब और रघुबीर यादव भी नजर आए. इस दौरान तीनों ने पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक शानदार पोज दिए.
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जीशान के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर की बटन-डाउन शर्ट पहनी, जिसे उन्होंने ओपन-फ्रंट जैकेट की तरह स्टाइल किया. शर्ट के दाहिने कंधे की तरफ आंख का ग्राफिक पैचवर्क और कढ़ाई की गई है, जो उनके लुक को ट्रेंडी और यूनिक बना रही है.
जीशान के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर की बटन-डाउन शर्ट पहनी, जिसे उन्होंने ओपन-फ्रंट जैकेट की तरह स्टाइल किया. शर्ट के दाहिने कंधे की तरफ आंख का ग्राफिक पैचवर्क और कढ़ाई की गई है, जो उनके लुक को ट्रेंडी और यूनिक बना रही है.
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इसके अंदर उन्होंने प्लेन ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट पहनी. इसके साथ चॉकलेट ब्राउन की स्ट्रेट-फिट जीन्स पेयर की, जो ब्लैक आउटफिट के साथ काफी क्लासी लग रही थी.
इसके अंदर उन्होंने प्लेन ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट पहनी. इसके साथ चॉकलेट ब्राउन की स्ट्रेट-फिट जीन्स पेयर की, जो ब्लैक आउटफिट के साथ काफी क्लासी लग रही थी.
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वहीं, रघुबीर यादव का हमेशा की तरह बेहद सिंपल और कैजुअल लुक देखने को मिला. उन्होंने ग्रे शेड का फुल-स्लीव्स निटेड स्वेटर पहना था, जिसमें कॉलर और फ्रंट बटन डिजाइन दिया गया है. इसके साथ उन्होंने डार्क फेड ब्लैक कलर की स्ट्रेट-फिट जीन्स पेयर की.
वहीं, रघुबीर यादव का हमेशा की तरह बेहद सिंपल और कैजुअल लुक देखने को मिला. उन्होंने ग्रे शेड का फुल-स्लीव्स निटेड स्वेटर पहना था, जिसमें कॉलर और फ्रंट बटन डिजाइन दिया गया है. इसके साथ उन्होंने डार्क फेड ब्लैक कलर की स्ट्रेट-फिट जीन्स पेयर की.
Published at : 26 Sep 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss 20 Hunkkaar: The Roar

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