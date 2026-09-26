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Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' की स्टारकास्ट को हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इन दिनों वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये क्राइम थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा सीरीज 25 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. सीरीज को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसमें फातिमा के साथ अनीत पड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और रघुबीर यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 07:56 AM (IST)
Tags :Bigg Boss 20 Hunkkaar: The Roar
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