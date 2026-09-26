इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उन्होंने इस खास मौके के लिए पेस्टेल ऑलिव ग्रीन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी. साड़ी पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया है, जबकि इसके बॉर्डर पर लाइट पिंक रंग की पतली पाइपिंग दी गई है.