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Google Account को रखें सुरक्षित, ऐसे एक्टिव करें 2-Step Verification
Google Account में Gmail से लेकर Drive, Docs और Play Store की जानकारी जुड़ी होती है. ऐसे में सिर्फ पासवर्ड की जगह 2-स्टेप वेरिफिकेशन से अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.जानिए इसे कैसे एक्टिव करें.
आज के समय में एक Google Account सिर्फ Gmail चलाने तक सीमित नहीं है. इसी एक अकाउंट से Google Docs, Google Drive और कई दूसरी Google Services को एक्सेस किया जा सकता है. Google Play Store पर ऐप या गेम खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई Payment Information भी अकाउंट से जुड़ी होती है. ऐसे में Google Account का सुरक्षित रहना काफी जरूरी हो जाता है. अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तब भी अकाउंट तक सीधी पहुंच रोकने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन मदद कर सकता है. इसे एक्टिव करने के बाद Login के दौरान पासवर्ड के साथ एक दूसरा Verification Step भी जुड़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि Google Account को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 2-Step Verification कैसे एक्टिव करें.
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Published at : 23 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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