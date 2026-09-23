Google Account को रखें सुरक्षित, ऐसे एक्टिव करें 2-Step Verification

2-स्टेप वेरिफिकेशन Google Account की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली दो चरणों की प्रक्रिया है. इसमें पासवर्ड डालने के बाद एक और तरीके से पहचान की पुष्टि करनी होती है. इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बढ़ जाती है और बिना अनुमति किसी के लिए उसमें प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.