गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle Account को रखें सुरक्षित, ऐसे एक्टिव करें 2-Step Verification

Google Account को रखें सुरक्षित, ऐसे एक्टिव करें 2-Step Verification

Google Account में Gmail से लेकर Drive, Docs और Play Store की जानकारी जुड़ी होती है. ऐसे में सिर्फ पासवर्ड की जगह 2-स्टेप वेरिफिकेशन से अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.जानिए इसे कैसे एक्टिव करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Sep 2026 07:13 PM (IST)
Google Account में Gmail से लेकर Drive, Docs और Play Store की जानकारी जुड़ी होती है. ऐसे में सिर्फ पासवर्ड की जगह 2-स्टेप वेरिफिकेशन से अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है.जानिए इसे कैसे एक्टिव करें.

आज के समय में एक Google Account सिर्फ Gmail चलाने तक सीमित नहीं है. इसी एक अकाउंट से Google Docs, Google Drive और कई दूसरी Google Services को एक्सेस किया जा सकता है. Google Play Store पर ऐप या गेम खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई Payment Information भी अकाउंट से जुड़ी होती है. ऐसे में Google Account का सुरक्षित रहना काफी जरूरी हो जाता है. अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तब भी अकाउंट तक सीधी पहुंच रोकने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन मदद कर सकता है. इसे एक्टिव करने के बाद Login के दौरान पासवर्ड के साथ एक दूसरा Verification Step भी जुड़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि Google Account को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 2-Step Verification कैसे एक्टिव करें.

1/6
2-स्टेप वेरिफिकेशन Google Account की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली दो चरणों की प्रक्रिया है. इसमें पासवर्ड डालने के बाद एक और तरीके से पहचान की पुष्टि करनी होती है. इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बढ़ जाती है और बिना अनुमति किसी के लिए उसमें प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.
2-स्टेप वेरिफिकेशन Google Account की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली दो चरणों की प्रक्रिया है. इसमें पासवर्ड डालने के बाद एक और तरीके से पहचान की पुष्टि करनी होती है. इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बढ़ जाती है और बिना अनुमति किसी के लिए उसमें प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.
2/6
अगर किसी तरह Google Account का Password लीक या चोरी हो जाता है, तो सिर्फ Password के आधार पर Account में प्रवेश नहीं किया जा सकता है. वहीं दूसरे Verification Step को पूरा करना भी जरूरी होता है. इससे Account में बिना अनुमति प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.
अगर किसी तरह Google Account का Password लीक या चोरी हो जाता है, तो सिर्फ Password के आधार पर Account में प्रवेश नहीं किया जा सकता है. वहीं दूसरे Verification Step को पूरा करना भी जरूरी होता है. इससे Account में बिना अनुमति प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.
3/6
2-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करने के लिए अपने Smartphone या PC में Google Chrome या कोई दूसरा Browser खोलें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रही Profile Photo पर टेप करें और Manage your Google Account ऑप्शन चुनें.
2-स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करने के लिए अपने Smartphone या PC में Google Chrome या कोई दूसरा Browser खोलें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रही Profile Photo पर टेप करें और Manage your Google Account ऑप्शन चुनें.
4/6
अब बाईं तरफ दिए गए Dashboard में Security & sign-in ऑप्शन पर जाएं. यहां How you sign in to Google सेक्शन के अंदर 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टेप करें.
अब बाईं तरफ दिए गए Dashboard में Security & sign-in ऑप्शन पर जाएं. यहां How you sign in to Google सेक्शन के अंदर 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टेप करें.
5/6
2-स्टेप वेरिफिकेशन पर जाने के बाद Google आपसे Account का Password Enter करने के लिए कहेगा. Password डालने के बाद Second steps वाला पेज खुलेगा. यहां से दूसरे Verification का तरीका सेट किया जा सकता है.
2-स्टेप वेरिफिकेशन पर जाने के बाद Google आपसे Account का Password Enter करने के लिए कहेगा. Password डालने के बाद Second steps वाला पेज खुलेगा. यहां से दूसरे Verification का तरीका सेट किया जा सकता है.
6/6
Google Account में Second Verification के लिए कई ऑप्शन दिए जाते हैं. इनमें Passkeys और Security Keys, Google Prompt, Authenticator, Phone Number और Backup Codes शामिल हैं. Google Authenticator का इस्तेमाल करके Verification Codes भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें दूसरे Verification Step के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
Google Account में Second Verification के लिए कई ऑप्शन दिए जाते हैं. इनमें Passkeys और Security Keys, Google Prompt, Authenticator, Phone Number और Backup Codes शामिल हैं. Google Authenticator का इस्तेमाल करके Verification Codes भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें दूसरे Verification Step के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
Published at : 23 Sep 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Technology Google Account TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
टेक्नोलॉजी
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
टेक्नोलॉजी
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
ChatGPT ने दिया Privacy का नया ऑप्शन, ऐसे मिलेगा ज्यादा कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम
Advertisement

वीडियोज

चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
SIR प्रक्रिया पर सवालों के बीच ECका बड़ा स्पष्टीकरण
Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
दूसरे गोल्ड से चूका भारत, बैडमिंटन टीम की सेमीफाइनल में हार; मिला ब्रॉन्ज
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'लोकतंत्र पर बड़ा हमला, देश के साथ विश्वासघात', EC विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी
Live: 'लोकतंत्र पर बड़ा हमला, देश के साथ विश्वासघात', EC विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी
एग्रीकल्चर
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा 6% ब्याज पर लोन
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा 6% ब्याज पर लोन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget