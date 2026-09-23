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हर बार Low Battery पर Galaxy Watch चार्ज करना सही है? जानें पूरी बात
कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि Galaxy Watch को Low Battery होने के बाद ही चार्ज करना सही है या दिन में मिलने वाले किसी भी खाली समय में इसे Charger पर लगाया जा सकता है. जानिए सही Charging Routine
Smartwatch पहनने का फायदा यही है कि फोन निकाले बिना Notifications, Workout और Sleep Tracking जैसी जरूरी जानकारी मिलती रहती है, लेकिन इन फीचर्स का लगातार इस्तेमाल करने के लिए Watch की बैटरी का चार्ज रहना भी जरूरी है. ऐसे में सवाल उठता है कि Galaxy Watch को हर बार Low Battery होने के बाद ही चार्ज करना चाहिए या दिन में किसी भी खाली समय में इसे चार्ज किया जा सकता है. असल में चार्जिंग का सही समय आपकी Watch के इस्तेमाल और रोज की रूटीन पर निर्भर कर सकता है. Samsung Galaxy Watch के अलग-अलग मॉडल्स में बैटरी साइज के हिसाब से Charging Time भी अलग होता है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:35 PM (IST)
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