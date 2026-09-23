हर बार Low Battery पर Galaxy Watch चार्ज करना सही है? जानें पूरी बात

Samsung Watch का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें. कंपनी के मुताबिक, नए अपडेट में बैटरी को बेहतर तरीके से चलाने वाले फीचर मिल सकते हैं. चार्जिंग के लिए Watch के साथ मिले असली चार्जिंग डॉक का इस्तेमाल करना बेहतर है. इसके अलावा Watch और चार्जिंग डॉक के चार्जिंग पॉइंट पर अगर धूल या गंदगी जमा हो गई है, तो उसे मुलायम कपड़े या रूई से साफ कर सकते हैं. गंदगी जमा होने पर बिजली का प्रवाह प्रभावित हो सकता है.