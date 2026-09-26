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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत

कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत

कांगो में शुक्रवार को हुए विमान हादसे में दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई. हादसे की वजह जानने के लिए जांच शुरू हो गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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कांगो में शुक्रवार (25 सितंबर 2026) को एक विमान हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. हादसा उस समय हुआ जब विमान दक्षिण-पश्चिमी किकविट से राजधानी किंशासा लौट रहा था.

कांगो की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल एफोमी एकेन्गे ने बताया कि हादसे में मिलिट्री कोर्ट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कतालयी टिएंडे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया की भी मौत हो गई.

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प्रतिनिधिमंडल और क्रू के लोगों की भी मौत

सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा प्रतिनिधिमंडल के 12 सदस्य और विमान के क्रू मेंबर भी हादसे में मारे गए. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई. रिपोर्ट के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद यह किकविट से राजधानी किंशासा की ओर लौट रहा था. इसी दौरान केन्गे में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

हादसे की जांच शुरू

कांगो की सेना ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. सिविल एविएशन अथॉरिटी के बोर्ड के चेयरमैन ट्राइफॉन किन-किये मुलुम्बा ने भी कहा कि फिलहाल हादसे की सही वजह सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

कांगो में विद्रोही समूहों से जारी है संघर्ष

कांगो की सेना लंबे समय से देश के कई हिस्सों में विद्रोही समूहों के खिलाफ अभियान चला रही है. पूर्वी कांगो में रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह के साथ संघर्ष भी जारी रहा है. पिछले कुछ समय में विद्रोही समूहों ने कई हमले किए हैं और पूर्वी इलाके के कुछ प्रमुख शहरों पर कब्जा भी किया है. ऐसे माहौल में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारियों की विमान हादसे में मौत को कांगो के लिए एक बड़ी घटना माना जा रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Army Plane Crash Congo
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