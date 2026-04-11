हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTech Tips: फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

Tech Tips: फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

Tech Tips: अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 07:52 AM (IST)
Tech Tips: अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं.

आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय अक्सर बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता. ऐसे में लोगों को अलग से चार्जर खरीदना पड़ता है और यही से शुरू होती है असली परेशानी. बाजार में सस्ते और नकली चार्जर्स की भरमार है जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चार्जर भरोसेमंद है और कौन सा नहीं. इसी बीच एक छोटा सा कोड आपकी बड़ी मदद कर सकता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

1/6
अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं. यह कोई साधारण नंबर नहीं बल्कि एक आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कोड होता है. यह कोड Bureau of Indian Standards यानी BIS द्वारा जारी किया जाता है. भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यह प्रमाणन जरूरी होता है. इसका मतलब है कि चार्जर सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है.
अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं. यह कोई साधारण नंबर नहीं बल्कि एक आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कोड होता है. यह कोड Bureau of Indian Standards यानी BIS द्वारा जारी किया जाता है. भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यह प्रमाणन जरूरी होता है. इसका मतलब है कि चार्जर सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है.
2/6
यह R कोड इस बात का संकेत देता है कि आपका चार्जर रजिस्टर्ड और प्रमाणित है. अगर किसी चार्जर पर यह कोड मौजूद है तो वह सुरक्षा मानकों का पालन करता है और नकली या घटिया क्वालिटी का नहीं होता.
यह R कोड इस बात का संकेत देता है कि आपका चार्जर रजिस्टर्ड और प्रमाणित है. अगर किसी चार्जर पर यह कोड मौजूद है तो वह सुरक्षा मानकों का पालन करता है और नकली या घटिया क्वालिटी का नहीं होता.
Published at : 11 Apr 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Charger TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
क्या प्राइवेट नहीं हैं WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज? Elon Musk बोले- इस पर भरोसा नहीं कर सकते
क्या प्राइवेट नहीं हैं WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज? Elon Musk बोले- इस पर भरोसा नहीं कर सकते
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग आई नजदीक, कैमरा से लेकर डिजाइन तक हर चीज होगी अपग्रेड
iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग आई नजदीक, कैमरा से लेकर डिजाइन तक हर चीज होगी अपग्रेड
टेक्नोलॉजी
कहीं आपका डेटा तो नहीं बिक रहा इंटरनेट पर? 1 मिनट में ऐसे लगाएं पता, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
कहीं आपका डेटा तो नहीं बिक रहा इंटरनेट पर? 1 मिनट में ऐसे लगाएं पता, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: 'इस्लामाबाद वार्ता' के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, ट्रंप को दी चेतावनी- अगर शर्तें नहीं मानीं तो...
पाकिस्तान पहुंचा ईरान का डेलीगेशन, ट्रंप को दी चेतावनी- अगर शर्तें नहीं मानीं तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
मथुरा हादसा: यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 10 लोगों की मौत, कई लापता, मृतकों के नाम आए सामने
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
बॉलीवुड
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: 'हुमायूं कबीर गद्दार, उन्हें जनता...', टीएसी सांसद सायनी घोष ने ये क्या कह दिया
Live: 'हुमायूं कबीर गद्दार, उन्हें जनता...', टीएसी सांसद सायनी घोष ने ये क्या कह दिया
टेक्नोलॉजी
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
हेल्थ
Hot Water Benefits: वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह आप भी पीते हैं गर्म पानी, क्या सच में काम करता है यह हैक?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget