एक्सप्लोरर
Tech Tips: फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान
Tech Tips: अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं.
आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय अक्सर बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता. ऐसे में लोगों को अलग से चार्जर खरीदना पड़ता है और यही से शुरू होती है असली परेशानी. बाजार में सस्ते और नकली चार्जर्स की भरमार है जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चार्जर भरोसेमंद है और कौन सा नहीं. इसी बीच एक छोटा सा कोड आपकी बड़ी मदद कर सकता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.
1/6
2/6
Published at : 11 Apr 2026 07:52 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI की मदद से बन जाएगा YouTube Channel! इस एक ट्रिक से रातों-रात चैनल पहुंच जाएगा लाखों तक, होगी जबरदस्त कमाई
टेक्नोलॉजी
6 Photos
क्या सुरक्षित है आपका पासवर्ड, जानिए हैकर्स कैसे महज 2 मिनट में कर सकते हैं सेंधमारी?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
क्या प्राइवेट नहीं हैं WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज? Elon Musk बोले- इस पर भरोसा नहीं कर सकते
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max की लॉन्चिंग आई नजदीक, कैमरा से लेकर डिजाइन तक हर चीज होगी अपग्रेड
टेक्नोलॉजी
कहीं आपका डेटा तो नहीं बिक रहा इंटरनेट पर? 1 मिनट में ऐसे लगाएं पता, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp के ये 5 छुपे हुए फीचर्स जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं है पता! आखिरी वाला तो है सबसे बेस्ट
प्रेम कुमारJournalist
Opinion