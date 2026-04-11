अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो फोन चार्जर के पीछे एक खास कोड लिखा होता है जो R से शुरू होता है. इसके बाद एक डैश और कुछ नंबर होते हैं. यह कोई साधारण नंबर नहीं बल्कि एक आधिकारिक रजिस्ट्रेशन कोड होता है. यह कोड Bureau of Indian Standards यानी BIS द्वारा जारी किया जाता है. भारत में बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यह प्रमाणन जरूरी होता है. इसका मतलब है कि चार्जर सरकार द्वारा तय किए गए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है.