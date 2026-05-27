Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्स केवल वाई-फाई पर अपडेट करें, मोबाइल डेटा बचाएं।

Mobile Data: आज के समय में मोबाइल डेटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी हो या फिर वीडियो कॉल करनी हो, हर काम इंटरनेट के बिना अधूरा लगता है. लेकिन कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका मोबाइल डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. खासकर 1GB या 1.5GB वाला प्लान इस्तेमाल करने वालों को शाम होते-होते डेटा खत्म होने की चिंता सताने लगती है. अच्छी बात यह है कि फोन में कुछ ऐसी छुपी सेटिंग्स मौजूद हैं जिन्हें ऑन करके आप अपने इंटरनेट डेटा को लंबे समय तक बचा सकते हैं.

Background Data को तुरंत करें बंद

कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो फोन इस्तेमाल न करने पर भी बैकग्राउंड में इंटरनेट खर्च करते रहते हैं. यही वजह है कि बिना ज्यादा इस्तेमाल किए भी डेटा तेजी से खत्म होने लगता है. इसे रोकने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर Background Data या Background App Refresh विकल्प बंद कर दें. इससे केवल वही ऐप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे जिन्हें आप खोलेंगे.

Data Saver Mode करेगा कमाल

Android और iPhone दोनों में Data Saver या Low Data Mode का फीचर मिलता है. यह फीचर ऑन करते ही फोन अपने आप गैरजरूरी इंटरनेट इस्तेमाल कम कर देता है. ऐप्स ऑटो अपडेट नहीं होते और बैकग्राउंड सिंक भी सीमित हो जाता है. इससे डेटा की काफी बचत होती है और आपका इंटरनेट ज्यादा देर तक चलता है.

WhatsApp और Instagram की सेटिंग बदलें

आज सबसे ज्यादा डेटा सोशल मीडिया ऐप्स खा जाते हैं. खासकर WhatsApp, Instagram और Facebook जैसे ऐप्स फोटो और वीडियो अपने आप डाउनलोड कर लेते हैं. इस वजह से इंटरनेट तेजी से खत्म होता है. WhatsApp में जाकर Media Auto Download बंद करें और Instagram में Use Less Mobile Data विकल्प ऑन कर दें. ऐसा करने से वीडियो कम डेटा में लोड होंगे.

HD Video Streaming बंद करना है जरूरी

YouTube, Netflix और अन्य OTT ऐप्स अक्सर वीडियो को HD क्वालिटी में चलाते हैं जिससे डेटा बहुत ज्यादा खर्च होता है. अगर आप मोबाइल डेटा पर वीडियो देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी को 480p या Auto मोड पर रखें. इससे वीडियो भी आराम से चलेगी और डेटा भी कम खर्च होगा.

Auto App Update से बचाएं इंटरनेट

कई बार Google Play Store या App Store बैकग्राउंड में ऐप्स अपडेट करते रहते हैं. बड़े ऐप अपडेट्स आपका पूरा डेटा खत्म कर सकते हैं. इसलिए Play Store की सेटिंग में जाकर Auto Update Apps Over Wi-Fi Only विकल्प चुनें. इससे ऐप्स केवल Wi-Fi पर अपडेट होंगे.

Browser में Lite Mode का करें इस्तेमाल

अगर आप ज्यादा इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो Chrome Browser का Lite Mode या Data Saving फीचर ऑन कर सकते हैं. यह वेब पेज को कंप्रेस करके कम डेटा में लोड करता है. कमजोर नेटवर्क में भी पेज जल्दी खुलते हैं और डेटा की बचत होती है.

अगर आप इन छोटी-छोटी सेटिंग्स को बदल देते हैं तो आपका मोबाइल डेटा पहले से काफी ज्यादा समय तक चल सकता है. कई बार समस्या बड़े प्लान की नहीं, बल्कि फोन की गलत सेटिंग्स की होती है. थोड़ी समझदारी से आप कम डेटा में भी पूरे दिन आराम से इंटरनेट चला सकते हैं.

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