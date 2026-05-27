'मोटी हो, जॉब कैसे करोगी?' वजन की वजह से लड़की के हाथ से निकल गई नौकरी, यूजर्स हैरान

नौकरी का इंटरव्यू…जहां स्किल, मेहनत और काबिलियत की बात होनी चाहिए, वहां अगर किसी के शरीर पर सवाल उठ जाए तो? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने यही सवाल खड़ा कर दिया है. दक्षिण कोरिया से जुड़ी इस घटना ने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है, जहां एक लड़की को सिर्फ “मोटी” होने की वजह से नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया और जो बात इंटरव्यू में कही गई, उसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया.

इंटरव्यू में कही गई ऐसी बात, लोग रह गए दंग

वायरल पोस्ट के मुताबिक, इंटरव्यू लेने वाले ने लड़की से सीधे कहा “अगर तुम अपना वजन कंट्रोल नहीं कर सकती, तो नौकरी कैसे संभालोगी?” यह सुनकर लोग हैरान रह गए. पोस्ट शेयर करने वाले ने भी लिखा कि क्या सच में वहां इंटरव्यू में इस तरह की बातें सीधे बोल दी जाती हैं?

सोशल मीडिया पर लोगों ने खोले अपने अनुभव

इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. एक महिला ने बताया कि UK में उन्हें कभी “मोटी” नहीं कहा गया, लेकिन जैसे ही वे साउथ कोरिया पहुंचती हैं, लोग उन्हें सीधे वजन कम करने की सलाह देते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि एशियाई परिवारों में अक्सर वजन को लेकर खुलकर और कभी-कभी कठोर तरीके से बात की जाती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

“इमोशनल डैमेज” से लेकर मेडिकल कारण तक की बात

कुछ यूजर्स ने इस घटना को “इमोशनल डैमेज” बताया और कहा कि इंटरव्यू की तैयारी करके जाना और ऐसी बातें सुनना बेहद दुखद है. वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि किसी का शरीर उसकी काबिलियत तय नहीं करता और वजन के पीछे कई मेडिकल कारण भी हो सकते हैं. इस पूरे मामले के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे साउथ कोरिया की “नो फिल्टर” संस्कृति बता रहे हैं, तो कई इसे सीधा-सीधा भेदभाव मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी