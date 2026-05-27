हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Technology: AI कैसे देता है आपके सवालों के जवाब, किस तकनीक पर सुलझाता है आपकी उलझनें?

AI Technology: AI कैसे देता है आपके सवालों के जवाब, किस तकनीक पर सुलझाता है आपकी उलझनें?

AI Technology: AI आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. जानिए AI कैसे आपके सवालों को समझकर कुछ ही सेकंड में आसान जवाब देता है और किस तकनीक से काम करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 27 May 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

AI Technology: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा काम बचा हो, जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना हो रहा हो. ऑफिस का काम हो, बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या फिर किसी सवाल का तुरंत जवाब चाहिए हो, लोग सबसे पहले AI का सहारा लेते हैं. कुछ साल पहले तक लोग गूगल पर घंटों सर्च करते थे, लेकिन अब AI सीधे आसान भाषा में जवाब देने लगा है. यही वजह है कि AI आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

कैसे समझता है AI आपकी बात?

जब आप AI से कोई सवाल पूछते हैं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, बल्कि आपकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता है. इसके लिए AI एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो AI लाखों किताबें, आर्टिकल और जानकारी पढ़कर सीखता है कि इंसान किस तरह बात करते हैं और सवाल पूछते हैं. उदाहरण के लिए अगर कोई पूछे कि “आज मौसम कैसा रहेगा?” तो AI समझ जाता है कि यूजर को मौसम की जानकारी चाहिए. इसके बाद वह अपने सीखे हुए डेटा के आधार पर जवाब तैयार करता है.

यह भी पढ़ें: अब WiFi नहीं, रोशनी से चलेगा इंटरनेट! चीन का 6G धमाका, 1.2KM दूर पलक झपकते पहुंचाया डेटा

AI को जवाब देना कौन सिखाता है?

AI अपने आप सबकुछ नहीं जानता. इसे पहले ट्रेंड किया जाता है. इसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां AI को लाखों-करोड़ों शब्दों और जानकारी से तैयार करती हैं. AI जितनी ज्यादा जानकारी पढ़ता है, उतना ही बेहतर जवाब देना सीखता जाता है. इसी वजह से आज AI स्कूल के सवाल हल करने से लेकर ऑफिस की रिपोर्ट बनाने तक में मदद कर रहा है. कई लोग तो ईमेल लिखने, कंटेंट बनाने और फोटो एडिट करने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हर काम में क्यों बढ़ रहा AI का इस्तेमाल?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कम है. ऐसे में AI कुछ ही सेकंड में जवाब देकर लोगों का काम आसान बना रहा है. बच्चों को होमवर्क समझना हो, किसी को नौकरी के लिए रिज्यूमे बनाना हो या फिर बिजनेस आइडिया चाहिए हो, AI हर जगह मदद कर रहा है. यही कारण है कि कंपनियां भी तेजी से AI टेक्नोलॉजी अपना रही हैं. कई ऑफिसों में अब डेटा तैयार करने, मीटिंग नोट्स बनाने और कस्टमर सपोर्ट के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है. इससे समय भी बचता है और काम भी जल्दी पूरा होता है.

यह भी पढ़ें: Mobile Security: फोन का Mic कब-कब सुन रहा होता है आपकी बातें, जानें कैसे होती है डेटा ट्रैकिंग?

Published at : 27 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Technology Digital Technology AI Learning System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI Technology: AI कैसे देता है आपके सवालों के जवाब, किस तकनीक पर सुलझाता है आपकी उलझनें?
AI कैसे देता है आपके सवालों के जवाब, किस तकनीक पर सुलझाता है आपकी उलझनें?
टेक्नोलॉजी
सुपरफास्ट इंटरनेट चाहिए तो राउटर से दूर रखें ये चीजें, पास आते ही बिगाड़ देती हैं पूरा गेम
सुपरफास्ट इंटरनेट चाहिए तो राउटर से दूर रखें ये चीजें, पास आते ही बिगाड़ देती हैं पूरा गेम
टेक्नोलॉजी
डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन
डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा! पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती हैं ऑनलाइन
टेक्नोलॉजी
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', US के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
राजस्थान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
इंडिया
चुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार या नहीं? कांग्रेस-RJD, TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
EC के पास SIR कराने का अधिकार या नहीं? कांग्रेस-RJD, TMC की याचिका पर SC आज सुनाएगा फैसला
बॉलीवुड
'करिश्मा कपूर के बच्चों की भरनी है फीस', सौतन प्रिया ने पति संजय कपूर के पीएफ फंड्स के लिए कोर्ट में दी याचिका
'करिश्मा कपूर के बच्चों की भरनी है फीस', सौतन प्रिया ने पति संजय के पीएफ फंड्स के लिए कोर्ट में दी याचिका
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
विश्व
ट्रंप के जाल में फंसे शहबाज-मुनीर! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
ट्रंप के जाल में फंसे पाकिस्तान! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
लाइफस्टाइल
Indian Diet: स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
ऑटो
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget