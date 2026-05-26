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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक

WhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक

Whatsapp Tips: WhatsApp में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप बिना सामने वाले को जानकारी दिए स्टेटस देख सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
Whatsapp Tips: WhatsApp में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप बिना सामने वाले को जानकारी दिए स्टेटस देख सकते हैं.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा बल्कि लोग इसके जरिए अपनी रोजमर्रा की अपडेट्स भी स्टेटस पर शेयर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का स्टेटस देखना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले को पता न चले. अगर आप भी यही सोचते हैं कि बिना Seen में नाम आए किसी का WhatsApp Status कैसे देखा जाए तो कुछ आसान ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती.

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WhatsApp में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप बिना सामने वाले को जानकारी दिए स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऐप की Settings में जाएं. वहां Privacy ऑप्शन पर टैप करें और फिर Read Receipts को बंद कर दें.
WhatsApp में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप बिना सामने वाले को जानकारी दिए स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ऐप की Settings में जाएं. वहां Privacy ऑप्शन पर टैप करें और फिर Read Receipts को बंद कर दें.
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इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो सामने वाले की Viewed List में आपका नाम दिखाई नहीं देगा. हालांकि इसका एक असर यह भी होगा कि आप भी यह नहीं देख पाएंगे कि आपके स्टेटस को किसने देखा है. अगर आप Read Receipts बंद नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी काफी पॉपुलर है. इसके लिए पहले WhatsApp खोलें और Status सेक्शन को लोड होने दें. जब सारे स्टेटस दिखाई देने लगें तब अपने फोन का Airplane Mode ऑन कर दें.
इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो सामने वाले की Viewed List में आपका नाम दिखाई नहीं देगा. हालांकि इसका एक असर यह भी होगा कि आप भी यह नहीं देख पाएंगे कि आपके स्टेटस को किसने देखा है. अगर आप Read Receipts बंद नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी काफी पॉपुलर है. इसके लिए पहले WhatsApp खोलें और Status सेक्शन को लोड होने दें. जब सारे स्टेटस दिखाई देने लगें तब अपने फोन का Airplane Mode ऑन कर दें.
Published at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
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