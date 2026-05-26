WhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक

इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो सामने वाले की Viewed List में आपका नाम दिखाई नहीं देगा. हालांकि इसका एक असर यह भी होगा कि आप भी यह नहीं देख पाएंगे कि आपके स्टेटस को किसने देखा है. अगर आप Read Receipts बंद नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी काफी पॉपुलर है. इसके लिए पहले WhatsApp खोलें और Status सेक्शन को लोड होने दें. जब सारे स्टेटस दिखाई देने लगें तब अपने फोन का Airplane Mode ऑन कर दें.