एक्सप्लोरर
WhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक
Whatsapp Tips: WhatsApp में एक ऐसा फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप बिना सामने वाले को जानकारी दिए स्टेटस देख सकते हैं.
आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा बल्कि लोग इसके जरिए अपनी रोजमर्रा की अपडेट्स भी स्टेटस पर शेयर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का स्टेटस देखना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले को पता न चले. अगर आप भी यही सोचते हैं कि बिना Seen में नाम आए किसी का WhatsApp Status कैसे देखा जाए तो कुछ आसान ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती.
1/6
2/6
Published at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone खो गया तो भूलकर भी न करें ये गलती! सरकार ने जारी किया अलर्ट, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
टेक्नोलॉजी
7 Photos
e-SIM से क्या सच में बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड? जानिए हकीकत, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस गलतफहमी में
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp का नया धमाका! अब चैट छोड़े बिना भेजें फोटो-वीडियो, नया फीचर देख आ जाएगा मजा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ चैट नहीं, WhatsApp Backup भी हो सकता है हैक! तुरंत ऑन करें ये सीक्रेट Setting
टेक्नोलॉजी
8 Photos
गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
iOS 27: रिलीज डेट से लेकर AI फीचर्स तक, एक क्लिक में जान लें इससे जुड़ी सारी बातें
टेक्नोलॉजी
WiFi Slow होने की असली वजह आई सामने! कहीं पड़ोसी तो चोरी-छिपे नहीं चला रहे आपका इंटरनेट? तुरंत बदलें राउटर की ये सीक्रेट सेटिंग्स
टेक्नोलॉजी
बहुत कम लोग जानते हैं Google Maps के ये Hidden Features, मोबाइल में ऐसे करें सेटिंग
टेक्नोलॉजी
Google Search में AI से हो गए परेशान? कंपनी नहीं दे रही बंद करने का ऑप्शन, लेकिन ये सीक्रेट ट्रिक्स अभी भी करेंगी काम
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp पर ऐसे देखें किसी का भी Status! सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी, कमाल की है ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
6 Photos
iPhone खो गया तो भूलकर भी न करें ये गलती! सरकार ने जारी किया अलर्ट, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion