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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर

सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर

AI: रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 07:04 PM (IST)
AI: रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ने लगा है. कंपनियां अपने काम को तेज और सस्ता बनाने के लिए नई तकनीकों को अपना रही हैं लेकिन इस बदलाव के बीच कर्मचारियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है. हाल ही में आई SHRM इंडिया स्किल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2026 में चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है खासकर उन सेक्टर्स में जहां दोहराए जाने वाले काम ज्यादा होते हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. अनुमान है कि अगले तीन सालों में करीब 28 प्रतिशत बैक ऑफिस रोल्स में ऑटोमेशन बढ़ सकता है. वहीं डेटा और रिपोर्टिंग से जुड़ी लगभग 24 प्रतिशत नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है. कस्टमर सर्विस सेक्टर में भी एआई चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से करीब 21 प्रतिशत भूमिकाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. अनुमान है कि अगले तीन सालों में करीब 28 प्रतिशत बैक ऑफिस रोल्स में ऑटोमेशन बढ़ सकता है. वहीं डेटा और रिपोर्टिंग से जुड़ी लगभग 24 प्रतिशत नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है. कस्टमर सर्विस सेक्टर में भी एआई चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से करीब 21 प्रतिशत भूमिकाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है.
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इस रिपोर्ट के लिए देशभर के करीब 198 सीनियर HR और लर्निंग एक्सपर्ट्स से बातचीत की गई थी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स होने का बड़ा फायदा है लेकिन अगर कर्मचारियों को समय रहते नई तकनीकों की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो यह मौका चुनौती में बदल सकता है.
इस रिपोर्ट के लिए देशभर के करीब 198 सीनियर HR और लर्निंग एक्सपर्ट्स से बातचीत की गई थी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स होने का बड़ा फायदा है लेकिन अगर कर्मचारियों को समय रहते नई तकनीकों की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो यह मौका चुनौती में बदल सकता है.
Published at : 24 May 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI

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