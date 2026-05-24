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सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर
AI: रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल अब तेजी से बढ़ने लगा है. कंपनियां अपने काम को तेज और सस्ता बनाने के लिए नई तकनीकों को अपना रही हैं लेकिन इस बदलाव के बीच कर्मचारियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है. हाल ही में आई SHRM इंडिया स्किल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2026 में चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है खासकर उन सेक्टर्स में जहां दोहराए जाने वाले काम ज्यादा होते हैं.
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Published at : 24 May 2026 07:04 PM (IST)
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