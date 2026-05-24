सावधान! AI की एंट्री से भारत की लाखों नौकरियां खतरे में, सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट के मुताबिक बैक ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. अनुमान है कि अगले तीन सालों में करीब 28 प्रतिशत बैक ऑफिस रोल्स में ऑटोमेशन बढ़ सकता है. वहीं डेटा और रिपोर्टिंग से जुड़ी लगभग 24 प्रतिशत नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है. कस्टमर सर्विस सेक्टर में भी एआई चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से करीब 21 प्रतिशत भूमिकाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है.