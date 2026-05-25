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e-SIM से क्या सच में बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड? जानिए हकीकत, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस गलतफहमी में
e-SIM: इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है.
आजकल बाजार में आने वाले ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन e-SIM सपोर्ट के साथ लॉन्च हो रहे हैं. इसी वजह से कई लोगों को लगने लगा है कि e-SIM इस्तेमाल करने से इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है और 5G स्पीड बेहतर मिलती है. लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. अगर आप सिर्फ तेज इंटरनेट की उम्मीद में e-SIM वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसके पीछे की सच्चाई जान लेना जरूरी है.
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Published at : 25 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :E Sim TECH NEWS HINDI E-SIM
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