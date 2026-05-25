e-SIM से क्या सच में बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड? जानिए हकीकत, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस गलतफहमी में

दरअसल, इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है. नए स्मार्टफोन में मिलने वाली बेहतर 5G स्पीड का कारण उनके एडवांस मॉडेम, बेहतर एंटीना और नई चिपसेट टेक्नोलॉजी होती है. यही वजह है कि नए डिवाइस पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा स्थिर और तेज इंटरनेट अनुभव देते हैं.