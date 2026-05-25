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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीe-SIM से क्या सच में बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड? जानिए हकीकत, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस गलतफहमी में

e-SIM से क्या सच में बढ़ जाती है इंटरनेट स्पीड? जानिए हकीकत, कहीं आप भी तो नहीं हैं इस गलतफहमी में

e-SIM: इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 02:39 PM (IST)
e-SIM: इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है.

आजकल बाजार में आने वाले ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन e-SIM सपोर्ट के साथ लॉन्च हो रहे हैं. इसी वजह से कई लोगों को लगने लगा है कि e-SIM इस्तेमाल करने से इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है और 5G स्पीड बेहतर मिलती है. लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. अगर आप सिर्फ तेज इंटरनेट की उम्मीद में e-SIM वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसके पीछे की सच्चाई जान लेना जरूरी है.

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दरअसल, इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है. नए स्मार्टफोन में मिलने वाली बेहतर 5G स्पीड का कारण उनके एडवांस मॉडेम, बेहतर एंटीना और नई चिपसेट टेक्नोलॉजी होती है. यही वजह है कि नए डिवाइस पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा स्थिर और तेज इंटरनेट अनुभव देते हैं.
दरअसल, इंटरनेट स्पीड का सीधा संबंध SIM के प्रकार से नहीं होता. चाहे फोन में फिजिकल SIM हो या e-SIM, नेटवर्क की स्पीड मुख्य रूप से फोन के हार्डवेयर और नेटवर्क क्वालिटी पर निर्भर करती है. नए स्मार्टफोन में मिलने वाली बेहतर 5G स्पीड का कारण उनके एडवांस मॉडेम, बेहतर एंटीना और नई चिपसेट टेक्नोलॉजी होती है. यही वजह है कि नए डिवाइस पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा स्थिर और तेज इंटरनेट अनुभव देते हैं.
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पिछले कुछ वर्षों में 5G नेटवर्क और e-SIM दोनों टेक्नोलॉजी तेजी से लोकप्रिय हुई हैं. इसी कारण लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि e-SIM वाले फोन में इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है. जबकि सच यह है कि दोनों तकनीकों का एक साथ आना सिर्फ एक संयोग है.
पिछले कुछ वर्षों में 5G नेटवर्क और e-SIM दोनों टेक्नोलॉजी तेजी से लोकप्रिय हुई हैं. इसी कारण लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि e-SIM वाले फोन में इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है. जबकि सच यह है कि दोनों तकनीकों का एक साथ आना सिर्फ एक संयोग है.
Published at : 25 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
E Sim TECH NEWS HINDI E-SIM

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