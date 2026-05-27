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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'

'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'

Chunnari Chunnari Song Controversy: सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रिमिक्स सॉन्ग 'चुनरी चुनरी' की आलोचना की है और कहा है कि हर कोई सलमान खान नहीं बन सकता.

By : निशा शर्मा | Updated at : 27 May 2026 09:44 AM (IST)
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फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में 'चुनरी चुनरी' का रीक्रिएटेड वर्जन में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आ रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म के गाने के रिमिक्स पर लोग काफी निराशा जाहिर कर रहे हैं. ओरिजनल 1999 में रिलीज़ हुआ था, जिसमें सलमान खान और सुष्मिता सेन नजर आए थे.

वहीं 'है जवानी तो इश्क होना है' के 'चुनरी चुनरी' गाने को लेकर हो रहे विवाद में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य भी कूद गए हैं. उन्होंने भी खुलेआम इस रीक्रिएटेड वर्जन की आलोचना की है और वरुण धवन पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वे बार-बार बॉलीवुड के फेमस गानों के रीमेक का सहारा ले रहे हैं.

‘डेविड धवन का बेटा सलमान खान नहीं हो सकता’
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, अभिजीत भट्टाचार्य ने रीमेक के लिए वरुण की आलोचना की और एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि डेविड धवन का बेटा सलमान खान नहीं हो सकता. उन्होंने कहा "ये गाना सलमान की लाइफ का सबसे बड़ा गाना था. जब आई थी, तब से अब तक ट्रेंडिंग है. सलमान खान की लाइफ का सबसे बड़ा हिट है 'चुनरी चुनरी.' उस वक्त एक राइजिंग स्टार था, सुपरस्टार नहीं.”

उन्होंने आगे कहा, “अभिनेता (वरुण धवन) ने हमेशा उन्हीं फिल्मों में काम किया है, खासकर तब जब उनके पिता (डेविड धवन) ने ओरिजनल फिल्मों का निर्देशन किया हो. वह उन्हीं गानों का इस्तेमाल करते हैं जो कभी हिट हुआ करते थे. वरुण धवन इस गाने से सलमान खान नहीं बन सकते. सलमान खान और वरुण धवन में बहुत बड़ा अंतर है."

चुनरी चुनरी का रीमेक भजन जैसा लगता है’
अभिजीत भट्टाचार्य ने चुनरी चुनरी के रीमेक का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि यह किसी भजन जैसा लगता है. उन्होंने कहा, “जब मैंने गाना सुना, तो मुझे लगा कि यह कोई भजन है. चुनरी चुनरी ओरिजनली एक रोमांटिक गाना था, जिसे अब भजन बना दिया गया है.”

दिग्गज सिंगर ने ये भी दावा किया कि वरुण धवन की फिल्म के मेकर्स ने गाने को रीमेक करने से पहले उनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया. उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने रीमेक के लिए मुझसे संपर्क किया होता, तो भी मैं इसे करने से पहले दोबारा सोचता. मेरे ओरिजनल वर्जन में बहुत अभिनय था. मुझे खुशी है कि मैंने यह गाना नहीं गाया क्योंकि इससे गाने का स्तर गिर जाता. जिस तरह से हमने इसे ओरिजनल वर्जन में गाया था, वरुण इसे उसी तरह से नहीं गा सकते थे. उन्होंने सुरक्षित रास्ता अपनायाय”

 

बता दें क है जवानी तो इश्क होना है का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है. फिल्म में मृणाल ठाकुर भी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 BO Day 6 Worldwide: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में भौकाल, रिलीज के 6ठे दिन बनी मॉलीवुड की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, इस मूवी को चटाई धूल

 

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Published at : 27 May 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
David Dhawan Abhijit Bhattacharya Varun Dhawan SALMAN KHAN Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Chunnari Chunnari
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