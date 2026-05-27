Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली

विराट कोहली क्वालीफायर-1 के दौरान कई मौकों पर मस्ती के मूड में नजर आए. पहले बल्लेबाजी करते हुए जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजी के दौरान सभी प्लेयर्स बहुत चिल थे, स्कोरबोर्ड के दबाव के कारण गुजरात टाइटंस का टॉप आर्डर पूरी तरह बिखर गया. हालांकि मैच से पहले ही कोहली मस्ती के मूड में थे, उन्होंने शुभमन गिल एंड टीम को 'बाबा जी का ठुल्लू' का इशारा किया. उन्होंने मैच में अंपायर के साथ भी एक प्रैंक किया.

क्वालीफायर-1 शुरू होने से पहले जब गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स टीम फोटो के लिए मैदान पर थे, बैठे हुए थे तब विराट कोहली क्रीज पर पैड पहने हुए थे. RCB को पहले बल्लेबाजी करनी थी. हालांकि विराट कोहली पर इसका कोई भी दबाव नहीं दिख रहा था, वह बॉउंड्री पर खड़े होकर थोड़ा थिरकते हुए भी नजर आए और फिर GT टीम की तरफ 'बाबा जी का ठुल्लू' का इशारा भी किया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शुभमन गिल की तरफ ये इशारा किया, जो एक मस्ती थी.

Before the game started, Virat Kohli was seen dancing while eating a banana. As the GT squad was posing for their photoshoot, Virat hilariously made a snake-like gesture towards Shubman Gill. 😂🔥#RCBvsGT pic.twitter.com/6qlqkt46GZ — Faruk (@uf2151593) May 27, 2026

अंपायर के साथ प्रैंक

254 रन बनाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गेंदबाजी में जोशीले अंदाज में उतरी, विराट कोहली ने अपनी कैप अंपायर को दे दी और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए. अंपायर को भी शायद लगा कि क्या सच में कोहली पहला ओवर डालने वाले हैं? फिर जैकब डफी ने उनसे गेंद ले ली, कोहली हंसते हुए अंपायर के पास अपनी कैप लेने पहुंच गए. अंपायर की भी हंसी छूट गई.

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फाइनल में पहुंची RCB

254 रनों को डिफेंड करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 162 रनों पर समेट दिया. GT 162 तक भी राहुल तेवतिया की पारी के सहारे पहुंच पाई, नहीं तो गुजरात की आधी टीम पॉवरप्ले में 51 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी. शुभमन गिल ने 2 रन बनाए.

RCB के कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 33 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए. विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. बेंगलुरु अब सीधा फाइनल में पहुंच गई है, जबकि गुजरात टाइटंस को फाइनल में जाने का एक और मौका मिलेगा. GT को आज होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम के साथ क्वालीफायर-2 खेलना होगा.