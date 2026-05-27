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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली

Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली

Virat Kohli Viral Video: क्वालीफायर-1 में विराट कोहली मस्ती के मूड में नजर आए. उन्होंने गुजरात टाइटंस की पारी शुरू होने से पहले अंपायर के साथ भी एक प्रैंक किया. उन्होंने शुभमन गिल से भी मजे लिए.

By : शिवम | Updated at : 27 May 2026 10:22 AM (IST)
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विराट कोहली क्वालीफायर-1 के दौरान कई मौकों पर मस्ती के मूड में नजर आए. पहले बल्लेबाजी करते हुए जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजी के दौरान सभी प्लेयर्स बहुत चिल थे, स्कोरबोर्ड के दबाव के कारण गुजरात टाइटंस का टॉप आर्डर पूरी तरह बिखर गया. हालांकि मैच से पहले ही कोहली मस्ती के मूड में थे, उन्होंने शुभमन गिल एंड टीम को 'बाबा जी का ठुल्लू' का इशारा किया. उन्होंने मैच में अंपायर के साथ भी एक प्रैंक किया.

क्वालीफायर-1 शुरू होने से पहले जब गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स टीम फोटो के लिए मैदान पर थे, बैठे हुए थे तब विराट कोहली क्रीज पर पैड पहने हुए थे. RCB को पहले बल्लेबाजी करनी थी. हालांकि विराट कोहली पर इसका कोई भी दबाव नहीं दिख रहा था, वह बॉउंड्री पर खड़े होकर थोड़ा थिरकते हुए भी नजर आए और फिर GT टीम की तरफ 'बाबा जी का ठुल्लू' का इशारा भी किया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शुभमन गिल की तरफ ये इशारा किया, जो एक मस्ती थी.

अंपायर के साथ प्रैंक

254 रन बनाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गेंदबाजी में जोशीले अंदाज में उतरी, विराट कोहली ने अपनी कैप अंपायर को दे दी और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए. अंपायर को भी शायद लगा कि क्या सच में कोहली पहला ओवर डालने वाले हैं? फिर जैकब डफी ने उनसे गेंद ले ली, कोहली हंसते हुए अंपायर के पास अपनी कैप लेने पहुंच गए. अंपायर की भी हंसी छूट गई.

यह भी पढ़ें- क्वालीफायर-1 में GT की हार के बाद किस सवाल पर भड़के ग्लेन फिलिप्स, कहा- 'ये तो बहुत बकवास...'

फाइनल में पहुंची RCB

254 रनों को डिफेंड करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 162 रनों पर समेट दिया. GT 162 तक भी राहुल तेवतिया की पारी के सहारे पहुंच पाई, नहीं तो गुजरात की आधी टीम पॉवरप्ले में 51 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी. शुभमन गिल ने 2 रन बनाए.

RCB के कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 33 गेंदों में 9 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 93 रन बनाए. विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. बेंगलुरु अब सीधा फाइनल में पहुंच गई है, जबकि गुजरात टाइटंस को फाइनल में जाने का एक और मौका मिलेगा. GT को आज होने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम के साथ क्वालीफायर-2 खेलना होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 May 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans Virat Kohli Viral Video VIRAT KOHLI SHUBMAN GILL IPL 2026 IPL 2026 Playoffs
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