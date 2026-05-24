पोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल

नेटवर्क की बात करें तो ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां दोनों तरह के ग्राहकों के लिए एक ही नेटवर्क टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं. यानी कॉलिंग, नेटवर्क कवरेज और बेसिक सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई बड़ा अंतर नहीं होता. कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि पोस्टपेड के लिए अलग और ज्यादा ताकतवर नेटवर्क चलता है जबकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता.