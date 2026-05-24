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पोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल
Postpaid Users: प्रीपेड और पोस्टपेड का सबसे बड़ा फर्क इनके भुगतान करने के तरीके में होता है. प्रीपेड में ग्राहक पहले रिचार्ज कराता है और फिर उसी हिसाब से सेवाओं का इस्तेमाल करता है.
मोबाइल सिम खरीदते समय अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या पोस्टपेड सिम में नेटवर्क ज्यादा बेहतर मिलता है. कई लोग मानते हैं कि पोस्टपेड यूजर्स को तेज इंटरनेट, मजबूत सिग्नल और बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलती है. टेलीकॉम कंपनियां भी अपने पोस्टपेड प्लान्स को प्रीमियम सर्विस की तरह पेश करती हैं जिससे यह धारणा और मजबूत हो जाती है. लेकिन असल सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. अगर आप नया सिम लेने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि पोस्टपेड और प्रीपेड में वास्तविक अंतर आखिर होता क्या है.
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Published at : 24 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :Postpaid TECH NEWS HINDI
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