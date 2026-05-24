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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल

पोस्टपेड SIM में सच में मिलता है VIP नेटवर्क? खरीदने से पहले जान लें कंपनियों का पूरा खेल

Postpaid Users: प्रीपेड और पोस्टपेड का सबसे बड़ा फर्क इनके भुगतान करने के तरीके में होता है. प्रीपेड में ग्राहक पहले रिचार्ज कराता है और फिर उसी हिसाब से सेवाओं का इस्तेमाल करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 04:34 PM (IST)
Postpaid Users: प्रीपेड और पोस्टपेड का सबसे बड़ा फर्क इनके भुगतान करने के तरीके में होता है. प्रीपेड में ग्राहक पहले रिचार्ज कराता है और फिर उसी हिसाब से सेवाओं का इस्तेमाल करता है.

मोबाइल सिम खरीदते समय अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या पोस्टपेड सिम में नेटवर्क ज्यादा बेहतर मिलता है. कई लोग मानते हैं कि पोस्टपेड यूजर्स को तेज इंटरनेट, मजबूत सिग्नल और बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलती है. टेलीकॉम कंपनियां भी अपने पोस्टपेड प्लान्स को प्रीमियम सर्विस की तरह पेश करती हैं जिससे यह धारणा और मजबूत हो जाती है. लेकिन असल सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. अगर आप नया सिम लेने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि पोस्टपेड और प्रीपेड में वास्तविक अंतर आखिर होता क्या है.

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दरअसल, प्रीपेड और पोस्टपेड का सबसे बड़ा फर्क इनके भुगतान करने के तरीके में होता है. प्रीपेड में ग्राहक पहले रिचार्ज कराता है और फिर उसी हिसाब से सेवाओं का इस्तेमाल करता है. वहीं पोस्टपेड में पूरे महीने सर्विस इस्तेमाल करने के बाद बिल चुकाना पड़ता है.
दरअसल, प्रीपेड और पोस्टपेड का सबसे बड़ा फर्क इनके भुगतान करने के तरीके में होता है. प्रीपेड में ग्राहक पहले रिचार्ज कराता है और फिर उसी हिसाब से सेवाओं का इस्तेमाल करता है. वहीं पोस्टपेड में पूरे महीने सर्विस इस्तेमाल करने के बाद बिल चुकाना पड़ता है.
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नेटवर्क की बात करें तो ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां दोनों तरह के ग्राहकों के लिए एक ही नेटवर्क टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं. यानी कॉलिंग, नेटवर्क कवरेज और बेसिक सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई बड़ा अंतर नहीं होता. कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि पोस्टपेड के लिए अलग और ज्यादा ताकतवर नेटवर्क चलता है जबकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता.
नेटवर्क की बात करें तो ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां दोनों तरह के ग्राहकों के लिए एक ही नेटवर्क टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं. यानी कॉलिंग, नेटवर्क कवरेज और बेसिक सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई बड़ा अंतर नहीं होता. कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि पोस्टपेड के लिए अलग और ज्यादा ताकतवर नेटवर्क चलता है जबकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता.
Published at : 24 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
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