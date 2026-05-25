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iPhone खो गया तो भूलकर भी न करें ये गलती! सरकार ने जारी किया अलर्ट, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
Alert For iPhone Users: ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है.
iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि साइबर ठग अब Apple सपोर्ट के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. खास बात यह है कि ये स्कैम इतने शातिर तरीके से किए जा रहे हैं कि नकली वेबसाइट और मैसेज बिल्कुल असली Apple सर्विस जैसे दिखाई देते हैं. ऐसे में कई यूजर्स आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं.
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Published at : 25 May 2026 03:48 PM (IST)
Tags :IPhone IPhone TECH NEWS HINDI
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