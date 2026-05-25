iPhone खो गया तो भूलकर भी न करें ये गलती! सरकार ने जारी किया अलर्ट, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

जानकारी के मुताबिक, ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है. स्कैमर्स खुद को Apple टेक सपोर्ट बताकर यूजर को मैसेज भेजते हैं और दावा करते हैं कि उनका फोन ट्रैक कर लिया गया है या मिल गया है. फोन खोने की टेंशन में लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं. यहीं से पूरा खेल शुरू होता है.