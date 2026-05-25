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iPhone खो गया तो भूलकर भी न करें ये गलती! सरकार ने जारी किया अलर्ट, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Alert For iPhone Users: ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 03:48 PM (IST)
Alert For iPhone Users: ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है.

iPhone यूजर्स के लिए एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि साइबर ठग अब Apple सपोर्ट के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. खास बात यह है कि ये स्कैम इतने शातिर तरीके से किए जा रहे हैं कि नकली वेबसाइट और मैसेज बिल्कुल असली Apple सर्विस जैसे दिखाई देते हैं. ऐसे में कई यूजर्स आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं.

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जानकारी के मुताबिक, ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है. स्कैमर्स खुद को Apple टेक सपोर्ट बताकर यूजर को मैसेज भेजते हैं और दावा करते हैं कि उनका फोन ट्रैक कर लिया गया है या मिल गया है. फोन खोने की टेंशन में लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं. यहीं से पूरा खेल शुरू होता है.
जानकारी के मुताबिक, ठग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका iPhone खो गया है या चोरी हो चुका है. स्कैमर्स खुद को Apple टेक सपोर्ट बताकर यूजर को मैसेज भेजते हैं और दावा करते हैं कि उनका फोन ट्रैक कर लिया गया है या मिल गया है. फोन खोने की टेंशन में लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं. यहीं से पूरा खेल शुरू होता है.
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यूजर जैसे ही उस लिंक को खोलता है, उसे एक ऐसी वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली Apple लॉगिन पेज जैसी लगती है. वहां Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी जरूरी जानकारी मांगी जाती है. कई लोग इसे असली समझकर अपनी डिटेल्स भर देते हैं. इसके बाद साइबर अपराधी उनके अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और डिवाइस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.
यूजर जैसे ही उस लिंक को खोलता है, उसे एक ऐसी वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली Apple लॉगिन पेज जैसी लगती है. वहां Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी जरूरी जानकारी मांगी जाती है. कई लोग इसे असली समझकर अपनी डिटेल्स भर देते हैं. इसके बाद साइबर अपराधी उनके अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और डिवाइस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.
Published at : 25 May 2026 03:48 PM (IST)
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