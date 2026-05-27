मऊ जिले के सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. हाल के दिनों में उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण को लेकर उठे विवाद और गाजीपुर पुलिस की उनके पैतृक आवास पर पहुंची टीम के बाद अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है. इसी क्रम में विधायक की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को लापरवाही और विभागीय अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

ख़बर के मुताबिक सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के मऊ आगमन और भ्रमण को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क था. पुलिस का कहना था कि विधायक जब भी जनपद में प्रवेश करें, इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देना आवश्यक है. लेकिन, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. जिससे विधायक की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे.

अब्बास अंसारी की सुरक्षा में लगा गनर सस्पेंड

जिसके बाद अब इस संबंध में रिपोर्ट न्यायालय को भी भेजी गई है तथा विधायक के भ्रमण से जुड़े नियमों को लेकर विधिक राय भी मांगी गई है. इसी बीच पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने विधायक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उपेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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बिना अनुमति दूसरे जनपद जाने का आरोप

मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि विधायक की सुरक्षा के लिए एक गनर की तैनाती की गई थी. लेकिन, जांच में सामने आया कि संबंधित पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति गैर जनपद चला गया था और विभाग को इसकी सूचना भी नहीं दी गई.

एएसपी ने कहा कि यह पुलिस विभाग में गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है. सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान का बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ना अत्यंत लापरवाही पूर्ण कृत्य है. उन्होंने बताया कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और विधायक की सुरक्षा के लिए दूसरे गनर की तैनाती कर दी गई है.

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