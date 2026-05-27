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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

Abbas Ansari News: पुलिस के मुताबिक विधायक अब्बास अंसारी जब भी जनपद में प्रवेश करें, इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देना आवश्यक है. लेकिन, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ.

By : राहुल सिंह, मऊ | Updated at : 27 May 2026 08:54 AM (IST)
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मऊ जिले के सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. हाल के दिनों में उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण को लेकर उठे विवाद और गाजीपुर पुलिस की उनके पैतृक आवास पर पहुंची टीम के बाद अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है. इसी क्रम में विधायक की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को लापरवाही और विभागीय अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

ख़बर के मुताबिक सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के मऊ आगमन और भ्रमण को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क था. पुलिस का कहना था कि विधायक जब भी जनपद में प्रवेश करें, इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देना आवश्यक है. लेकिन, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. जिससे विधायक की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे.

अब्बास अंसारी की सुरक्षा में लगा गनर सस्पेंड

जिसके बाद अब इस संबंध में रिपोर्ट न्यायालय को भी भेजी गई है तथा विधायक के भ्रमण से जुड़े नियमों को लेकर विधिक राय भी मांगी गई है. इसी बीच पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने विधायक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उपेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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बिना अनुमति दूसरे जनपद जाने का आरोप

मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि विधायक की सुरक्षा के लिए एक गनर की तैनाती की गई थी. लेकिन, जांच में सामने आया कि संबंधित पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति गैर जनपद चला गया था और विभाग को इसकी सूचना भी नहीं दी गई.

एएसपी ने कहा कि यह पुलिस विभाग में गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है. सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान का बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ना अत्यंत लापरवाही पूर्ण कृत्य है. उन्होंने बताया कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और विधायक की सुरक्षा के लिए दूसरे गनर की तैनाती कर दी गई है.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 27 May 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Abbas Ansari Mau News UP NEWS
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