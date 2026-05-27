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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी128GB या 256GB, फोन में कितनी स्टोरेज की जरूरत? ऐसे लगाएं पता

128GB या 256GB, फोन में कितनी स्टोरेज की जरूरत? ऐसे लगाएं पता

Phone Storage Tips: फोन की स्टोरेज चुनना मुश्किल भरा फैसला है. इससे फोन की कीमत पर भी असर पड़ता है और यह आगे चलकर परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 May 2026 09:29 AM (IST)
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  • स्मार्टफोन स्टोरेज टेराबाइट्स तक पहुंच गई है, आईफोन 17 प्रो में 2TB विकल्प.
  • 128GB स्टोरेज 900 फोटो, 100 ऐप्स, 20 मूवीज के लिए पर्याप्त.
  • भविष्य की चिंता से बचने के लिए 256GB स्टोरेज लेना समझदारी.
  • कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को आर्काइव कर फोन स्टोरेज बचाएं.

Phone Storage Tips: कुछ साल पहले तक नोकिया के फोन में कुछ मेगाबाइट्स की स्टोरेज मिलती थी, लेकिन आज कुछ प्रीमियम मॉडल टेराबाइट्स तक पहुंच गए हैं. अगर ऐप्पल की बात करें तो आईफोन के शुरुआती सालों में 4GB और 8GB स्टोरेज का ऑप्शन था, लेकिन अब iPhone 17 Pro में 2TB स्टोरेज का ऑप्शन भी आ रहा है. अब आईफोन में बेस स्टोरेज ही 256GB हो गई है, वहीं एंड्रॉयड में कई मॉडल 128GB की बेस स्टोरेज के साथ भी आते हैं, लेकिन फोन स्टोरेज का हिसाब है क्या और आपको कितने GB स्टोरेज वाला फोन खरीदना चाहिए? आज इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे. 

कितनी स्टोरेज पर्याप्त रहेगी?

फोन की स्टोरेज कभी पर्याप्त नहीं होती. अगर आप 128GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो भी कुछ समय बाद स्टोरेज फुल हो जाएगी और 256GB वेरिएंट का भी यही हाल होना है. इसलिए फोन स्टोरेज को मैनेज करना बहुत जरूरी है. अनयूज्ड ऐप्स और डुप्लिकेट फाइल्स आदि को डिलीट कर स्टोरेज स्पेस बचाया जा सकता है. अब फिर से इस सवाल पर आते हैं कि आपको कितनी स्टोरेज वाला फोन खरीदना चाहिए. इसका जवाब आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है. अगर आप फोन में हजारों की संख्या में फोटो-वीडियो, सैकड़ों ऐप्स और हैवी गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 256GB स्टोरेज के साथ जाना चाहिए. 128GB स्टोरेज इन कामों के लिए कम पड़ जाएगी. 

128GB स्टोरेज वाला फोन किसे खरीदना चाहिए?

सैमसंग का कहना है कि 128GB स्टोरेज वाला फोन लगभग 900 फोटो, 60 मिनट के UHD वीडियो, करीब 1000 गाने, 100 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स और 20 मूवीज हैंडल कर सकता है. ऐसे में अगर आप फोन की स्टोरेज को इन फाइल्स के लिए यूज करने वाले हैं तो यह ऑप्शन आपके काम आ सकता है. फिर भी अगर आप थोड़ा बजट एक्सटैंड कर सकते हैं तो 128GB की जगह 256GB वाला फोन लेना समझदारी भरा फैसला होगा. इससे आपको भविष्य में फाइल्स स्टोरेज को लेकर टेंशन नहीं रहेगी.

बिना ऐप डिलीट किए ऐसे बचाएं स्टोरेज

अगर आपके फोन की स्टोरेज फुल हो गई है और आप ऐप डिलीट किए बिना स्पेस खाली करना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है. डिलीट करने की बजाय ऐप्स को आर्काइव करना एक बेहतर ऑप्शन है. इससे प्रोग्रेस लॉस्ट नहीं होती और ऐप को दोबारा डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता. इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद जब भी फोन में स्टोरेज कम पड़ने लगेगी, फोन का सिस्टम अपने आप उन ऐप्स को आर्काइव कर देगा, जिन्हें आप सबसे कम यूज करते हैं. 

ये भी पढ़ें- कॉपर कॉइल या एल्युमीनियम... किस कॉइल से बना एसी लेना सही, कौन ज्यादा बचाता है बिजली?

Published at : 27 May 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Storage TECH NEWS
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