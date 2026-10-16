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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक्सटेंशन बोर्ड पर कितने गैजेट चलाना सुरक्षित? समझें लोड का गणित

एक्सटेंशन बोर्ड पर कितने गैजेट चलाना सुरक्षित? समझें लोड का गणित

एक्सटेंशन बोर्ड में एक साथ कई गैजेट चलाना आम बात है, लेकिन ज्यादा बिजली खपत करने वाला एक डिवाइस भी ओवरलोड का खतरा बढ़ा सकता है. जानिए किन डिवाइसों को एक साथ लगाने से बचना चाहिए.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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  • ओवरलोड से तार गरम, शॉर्ट सर्किट और आग का खतरा हो सकता है.

घर में मोबाइल चार्ज करने से लेकर लैपटॉप और टीवी चलाने तक, एक्सटेंशन बोर्ड कई काम आसान बना देता है, लेकिन एक ही बोर्ड में कई डिवाइस लगाने से पहले उसकी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है. कम बिजली यूज करने वाले गैजेट एक साथ चलाने में आमतौर पर परेशानी नहीं होती है, लेकिन ज्यादा बिजली खपत करने वाला कोई एक डिवाइस भी बोर्ड पर जरूरत से ज्यादा लोड डाल सकता है. इससे तार गर्म होने, उनकी सुरक्षा परत खराब होने और शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है. ऐसे में सिर्फ सॉकेट गिनने की जगह यह समझना जरूरी है कि बोर्ड कितनी बिजली का लोड उठा सकता है. तो आइए जानते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड पर कितने गैजेट चलाना सुरक्षित है. 

एक्सटेंशन बोर्ड पर कितने गैजेट चलाना सुरक्षित है

एक्सटेंशन बोर्ड पर गैजेट चलाने की सुरक्षा उसकी क्षमता और डिवाइसों की कुल बिजली खपत पर निर्भर करता है. कुछ सामान्य घरेलू एक्सटेंशन बोर्ड 1,000 से 1,500 वॉट तक का लोड संभालने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यूज से पहले बोर्ड पर दी गई रेटिंग जरूर चेक करें. मोबाइल चार्जर, लैपटॉप और टीवी जैसे कम बिजली खपत करने वाले डिवाइस एक साथ चलाए जा सकते हैं. वहीं रूम हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, गीजर, माइक्रोवेव और प्रेस जैसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले डिवाइस एक्सटेंशन बोर्ड पर ओवरलोड का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले डिवाइसेज को कंपनी के निर्देशों के अनुसार सीधे दीवार के सॉकेट में लगाना बेहतर है. 

कौन-से डिवाइस बढ़ा सकते हैं खतरा?

इलेक्ट्रिक केतली करीब 1,500 वॉट बिजली यूज कर सकती है, जबकि गीजर की खपत 2,000 वॉट तक पहुंच सकती है. रूम हीटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और प्रेस जैसे डिवाइस भी ज्यादा बिजली खींच सकते हैं. ऐसे डिवाइस एक्सटेंशन बोर्ड की क्षमता से ज्यादा लोड डाल सकते हैं. ऐसे में इन्हें बोर्ड से जोड़ने की जगह सही वॉल सॉकेट का यूज करना बेहतर है.

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ओवरलोड होने पर क्या हो सकता है?

जब जुड़े डिवाइसेज की कुल बिजली खपत बोर्ड की तय सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो तार तेजी से गर्म हो सकते हैं. इससे तारों पर लगी इंसुलेशन परत खराब हो सकती है और शॉर्ट सर्किट या आग लगने का जोखिम पैदा हो सकता है. बोर्ड या तार गर्म महसूस हों, जलने जैसी गंध आए या प्लग के आसपास रंग बदलने लगे, तो बिजली सप्लाई सुरक्षित तरीके से बंद करके यूज रोक दें. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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