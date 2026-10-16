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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज

उत्तराखंड: मंत्री रेखा आर्या ने पति पर लगाए मारपीट, हत्या की साजिश के आरोप, FIR दर्ज

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर घरेलू हिंसा, मारपीट और गालीगलौज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 16 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है. गुरुवार 15 अक्टूबर को देहरादून के कैंट थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई हैं. जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. मंत्री ने अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

रेखा आर्य ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि साल 2004 में गिरधारी लाल साहू ने खुद को अविवाहित बताकर उनसे विवाह किया जबकि, वो उस समय पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे. ये सच्चाई उनसे जानबूझकर छिपाई गई थी. मंत्री ने पति पर जातिसूचक गाली और मारपीट का भी आरोप लगाया है. 

मारपीट और जातिसूचक अपमान का आरोप

रेखा आर्या अनुसूचित जाति से आती हैं. उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उनके पति ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की. यहीं नहीं जान से मारने की भी धमकी दी यही नहीं स्टाफ के सामने उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया. 

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मंत्री ने अपनी शिकायत में कारोबारी मामलों धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि साहू ने फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह दिखाया कि रेखा आर्या ने कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. 

ऑडियो रिकॉर्डिंग में साजिश का दावा

मंत्री रेखा आर्य ने इस मामले को लेकर एक वीडियो और आरोपी पति की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें वे बेहद भावुक नजर आ रही हैं. मंत्री का कहना है कि हाल ही में उनके हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी जिससे उनकी और उनके बच्चों की हत्या की साजिश का पता चलता है. 

जानकारी के अनुसार यह वीडियो पोस्ट करने के बाद मंत्री रेखा आर्य का स्वास्थ बिगड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने इस मामले पर मुक़दमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है हालांकि अभी तक इस मामले पर किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 08:30 AM (IST)
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