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WhatsApp पर आपका कौन-कौन सा डेटा शेयर होता है? 2 मिनट में ऐसे करें चेक
WhatsApp पर आपकी कौन-कौन सी जानकारी शेयर हो रही है, इसे कुछ आसान सेटिंग्स से चेक किया जा सकता है. आइए जानें 2 मिनट में Privacy Settings देखकर डेटा को कैसे सुरक्षित रखें.
आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है. इसका इस्तेमाल पर्सनल बातचीत, फोटो-वीडियो, डॉक्यूमेंट, पेमेंट और जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपकी WhatsApp प्रोफाइल और एक्टिविटी से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी दूसरे लोग देख सकते हैं. अच्छी बात ये है कि WhatsApp में कई Privacy Settings दी गई हैं जिन्हें कुछ ही मिनट में चेक और अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है.
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Published at : 16 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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