WhatsApp पर आपका कौन-कौन सा डेटा शेयर होता है? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

WhatsApp में Privacy Checkup फीचर भी मौजूद है जो मेन Privacy Settings की एनालिसिस करने में मदद करता है. इसे इस्तेमाल करके आप एक ही जगह से कई जरूरी ऑप्शनों को देख सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. इसलिए सिर्फ दो मिनट निकालकर WhatsApp की Privacy Settings चेक करना एक अच्छा कदम माना जाता है. खासकर Profile Photo, Last Seen, Online, Status और Groups की सेटिंग जरूर देखें जिससे आपकी पर्सनल जानकारी जरूरत से ज्यादा लोगों तक न पहुंचे.