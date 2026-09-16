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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर आपका कौन-कौन सा डेटा शेयर होता है? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

WhatsApp पर आपका कौन-कौन सा डेटा शेयर होता है? 2 मिनट में ऐसे करें चेक

WhatsApp पर आपकी कौन-कौन सी जानकारी शेयर हो रही है, इसे कुछ आसान सेटिंग्स से चेक किया जा सकता है. आइए जानें 2 मिनट में Privacy Settings देखकर डेटा को कैसे सुरक्षित रखें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 16 Sep 2026 02:46 PM (IST)
WhatsApp पर आपकी कौन-कौन सी जानकारी शेयर हो रही है, इसे कुछ आसान सेटिंग्स से चेक किया जा सकता है. आइए जानें 2 मिनट में Privacy Settings देखकर डेटा को कैसे सुरक्षित रखें.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है. इसका इस्तेमाल पर्सनल बातचीत, फोटो-वीडियो, डॉक्यूमेंट, पेमेंट और जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपकी WhatsApp प्रोफाइल और एक्टिविटी से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी दूसरे लोग देख सकते हैं. अच्छी बात ये है कि WhatsApp में कई Privacy Settings दी गई हैं जिन्हें कुछ ही मिनट में चेक और अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है.

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WhatsApp पर अपनी प्राइवेसी चेक करने के लिए सबसे पहले ऐप खोलें. इसके बाद Settings में जाएं और Privacy ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको Last Seen और Online, Profile Photo, About, Status, Read Receipts, Groups और Live Location जैसी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी. इन्हें एक-एक करके देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपकी जानकारी कौन देख सकता है.
WhatsApp पर अपनी प्राइवेसी चेक करने के लिए सबसे पहले ऐप खोलें. इसके बाद Settings में जाएं और Privacy ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको Last Seen और Online, Profile Photo, About, Status, Read Receipts, Groups और Live Location जैसी कई सेटिंग्स दिखाई देंगी. इन्हें एक-एक करके देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपकी जानकारी कौन देख सकता है.
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Last Seen and Online सेटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी आखिरी बार WhatsApp इस्तेमाल करने की जानकारी कौन देख पाए. अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई ये जानकारी देखे तो इसे My Contacts, My Contacts Except या Nobody पर सेट कर सकते हैं. Online स्टेटस के लिए भी ऐसी सेटिंग मौजूद है जिससे आप अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को सीमित कर सकते हैं.
Last Seen and Online सेटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी आखिरी बार WhatsApp इस्तेमाल करने की जानकारी कौन देख पाए. अगर आप नहीं चाहते कि हर कोई ये जानकारी देखे तो इसे My Contacts, My Contacts Except या Nobody पर सेट कर सकते हैं. Online स्टेटस के लिए भी ऐसी सेटिंग मौजूद है जिससे आप अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को सीमित कर सकते हैं.
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कई लोग WhatsApp पर अपनी फोटो और About में पर्सनल जानकारी डालते हैं. Privacy सेक्शन में जाकर Profile Photo और About की Visibility चेक करें. अगर ये जानकारी सभी के लिए खुली हुई है तो आप इसे केवल अपने कॉन्टैक्ट्स तक सीमित कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर कुछ खास लोगों को इससे बाहर रखने का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
कई लोग WhatsApp पर अपनी फोटो और About में पर्सनल जानकारी डालते हैं. Privacy सेक्शन में जाकर Profile Photo और About की Visibility चेक करें. अगर ये जानकारी सभी के लिए खुली हुई है तो आप इसे केवल अपने कॉन्टैक्ट्स तक सीमित कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर कुछ खास लोगों को इससे बाहर रखने का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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WhatsApp Status में कई बार पर्सनल फोटो, वीडियो या अपडेट शेयर किए जाते हैं. इसलिए Status Privacy को नजरअंदाज न करें. यहां आप चुन सकते हैं कि आपका Status आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को दिखेगा या सिर्फ चुनिंदा लोगों को. My Contacts Except और Only Share With जैसे ऑप्शन ज्यादा कंट्रोल देते हैं.
WhatsApp Status में कई बार पर्सनल फोटो, वीडियो या अपडेट शेयर किए जाते हैं. इसलिए Status Privacy को नजरअंदाज न करें. यहां आप चुन सकते हैं कि आपका Status आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को दिखेगा या सिर्फ चुनिंदा लोगों को. My Contacts Except और Only Share With जैसे ऑप्शन ज्यादा कंट्रोल देते हैं.
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अगर आपको बिना पूछे अलग-अलग WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया जाता है तो इसकी वजह आपकी Group Privacy Settings हो सकती है. Privacy में Groups ऑप्शन खोलकर चुनें कि आपको ग्रुप में कौन जोड़ सकता है. इसे My Contacts पर रखने से अनजान लोगों द्वारा सीधे ग्रुप में जोड़े जाने की संभावना कम हो जाती है.
अगर आपको बिना पूछे अलग-अलग WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया जाता है तो इसकी वजह आपकी Group Privacy Settings हो सकती है. Privacy में Groups ऑप्शन खोलकर चुनें कि आपको ग्रुप में कौन जोड़ सकता है. इसे My Contacts पर रखने से अनजान लोगों द्वारा सीधे ग्रुप में जोड़े जाने की संभावना कम हो जाती है.
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Read Receipts बंद करने से नॉर्मल चैट में पढ़े गए मैसेज की जानकारी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, हालांकि ग्रुप चैट और कुछ दूसरे मामलों में नियम अलग हो सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने किसी चैट में Live Location शेयर की है तो ये भी समय-समय पर चेक करें कि वह शेयरिंग अभी एक्टिव तो नहीं है.
Read Receipts बंद करने से नॉर्मल चैट में पढ़े गए मैसेज की जानकारी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, हालांकि ग्रुप चैट और कुछ दूसरे मामलों में नियम अलग हो सकते हैं. इसके अलावा अगर आपने किसी चैट में Live Location शेयर की है तो ये भी समय-समय पर चेक करें कि वह शेयरिंग अभी एक्टिव तो नहीं है.
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WhatsApp में Privacy Checkup फीचर भी मौजूद है जो मेन Privacy Settings की एनालिसिस करने में मदद करता है. इसे इस्तेमाल करके आप एक ही जगह से कई जरूरी ऑप्शनों को देख सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. इसलिए सिर्फ दो मिनट निकालकर WhatsApp की Privacy Settings चेक करना एक अच्छा कदम माना जाता है. खासकर Profile Photo, Last Seen, Online, Status और Groups की सेटिंग जरूर देखें जिससे आपकी पर्सनल जानकारी जरूरत से ज्यादा लोगों तक न पहुंचे.
WhatsApp में Privacy Checkup फीचर भी मौजूद है जो मेन Privacy Settings की एनालिसिस करने में मदद करता है. इसे इस्तेमाल करके आप एक ही जगह से कई जरूरी ऑप्शनों को देख सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. इसलिए सिर्फ दो मिनट निकालकर WhatsApp की Privacy Settings चेक करना एक अच्छा कदम माना जाता है. खासकर Profile Photo, Last Seen, Online, Status और Groups की सेटिंग जरूर देखें जिससे आपकी पर्सनल जानकारी जरूरत से ज्यादा लोगों तक न पहुंचे.
Published at : 16 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

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