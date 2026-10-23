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मोबाइल, हेडफोन और 3D साउंड का कनेक्शन, कैसे काम करता है Spatial Audio?
आजकल Spatial Audio टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्टफोन और साउंडबार जैसे डिवाइस में किया जा रहा है. जानिए यह तकनीक मोबाइल, हेडफोन और ईयरबड्स में 3D साउंड का एक्सपीरियंस कैसे देती है.
मोबाइल पर गाने सुनते हुए अगर आवाज कभी सामने, कभी पीछे या आसपास से आती हुई लगे, तो यह Spatial Audio टेक्नोलॉजी का असर हो सकता है. फिल्म देखते समय भी इसके जरिए बारिश, गाड़ियों या दूसरे साउंड इफेक्ट्स को अलग-अलग दिशाओं से आता हुआ महसूस किया जा सकता है. आजकल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्टफोन और साउंडबार जैसे डिवाइस में किया जा रहा है. इसके लिए ऑडियो को खास तकनीक से प्रोसेस किया जाता है, हालांकि इसका एक्सपीरियंस डिवाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग और इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है. तो आइए जानते हैं कि Spatial Audio कैसे काम करता है और मोबाइल साथ ही हेडफोन के जरिए 3D साउंड का एक्सपीरियंस कैसे मिलता है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Spatial Audio
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