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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमोबाइल, हेडफोन और 3D साउंड का कनेक्शन, कैसे काम करता है Spatial Audio?

मोबाइल, हेडफोन और 3D साउंड का कनेक्शन, कैसे काम करता है Spatial Audio?

आजकल Spatial Audio टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्टफोन और साउंडबार जैसे डिवाइस में किया जा रहा है. जानिए यह तकनीक मोबाइल, हेडफोन और ईयरबड्स में 3D साउंड का एक्सपीरियंस कैसे देती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
आजकल Spatial Audio टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्टफोन और साउंडबार जैसे डिवाइस में किया जा रहा है. जानिए यह तकनीक मोबाइल, हेडफोन और ईयरबड्स में 3D साउंड का एक्सपीरियंस कैसे देती है.

मोबाइल पर गाने सुनते हुए अगर आवाज कभी सामने, कभी पीछे या आसपास से आती हुई लगे, तो यह Spatial Audio टेक्नोलॉजी का असर हो सकता है. फिल्म देखते समय भी इसके जरिए बारिश, गाड़ियों या दूसरे साउंड इफेक्ट्स को अलग-अलग दिशाओं से आता हुआ महसूस किया जा सकता है. आजकल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेडफोन, ईयरबड्स, स्मार्टफोन और साउंडबार जैसे डिवाइस में किया जा रहा है. इसके लिए ऑडियो को खास तकनीक से प्रोसेस किया जाता है, हालांकि इसका एक्सपीरियंस डिवाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग और इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है. तो आइए जानते हैं कि Spatial Audio कैसे काम करता है और मोबाइल साथ ही हेडफोन के जरिए 3D साउंड का एक्सपीरियंस कैसे मिलता है.

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Spatial Audio एक ऐसी ऑडियो टेक्नोलॉजी है, जो आवाज को 3D स्पेस में महसूस कराने का काम करती है. इसमें अलग-अलग साउंड को एक तय दिशा और जगह से आता हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है. इसका इस्तेमाल गाने सुनने, फिल्म देखने, गेम खेलने और वर्चुअल रियलिटी जैसे एक्सपीरियंस में किया जाता है. यह टेक्नोलॉजी हेडफोन, ईयरबड्स और स्पीकर के जरिए काम कर सकती है.
Spatial Audio एक ऐसी ऑडियो टेक्नोलॉजी है, जो आवाज को 3D स्पेस में महसूस कराने का काम करती है. इसमें अलग-अलग साउंड को एक तय दिशा और जगह से आता हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है. इसका इस्तेमाल गाने सुनने, फिल्म देखने, गेम खेलने और वर्चुअल रियलिटी जैसे एक्सपीरियंस में किया जाता है. यह टेक्नोलॉजी हेडफोन, ईयरबड्स और स्पीकर के जरिए काम कर सकती है.
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हेडफोन में आमतौर पर दोनों कानों के लिए एक-एक ऑडियो ड्राइवर होता है. इसके बाद भी आवाज को अलग-अलग दिशाओं से आता हुआ महसूस कराया जा सकता है. इसके लिए ऑडियो सिग्नल में बदलाव किया जाता है, जिससे दोनों कानों तक आवाज अलग-अलग समय पर और अलग तेजी से पहुंचती है. हमारा दिमाग इन संकेतों की मदद से आवाज की दिशा पहचानता है.
हेडफोन में आमतौर पर दोनों कानों के लिए एक-एक ऑडियो ड्राइवर होता है. इसके बाद भी आवाज को अलग-अलग दिशाओं से आता हुआ महसूस कराया जा सकता है. इसके लिए ऑडियो सिग्नल में बदलाव किया जाता है, जिससे दोनों कानों तक आवाज अलग-अलग समय पर और अलग तेजी से पहुंचती है. हमारा दिमाग इन संकेतों की मदद से आवाज की दिशा पहचानता है.
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Spatial Audio में Head-Related Transfer Function यानी HRTF की जरूरी भूमिका होती है. यह तकनीक समझने की कोशिश करती है कि आवाज सिर और कानों से टकराकर किस तरह सुनाई देती है. इसके लिए सिर की बनावट, कानों का साइज और आवाज किस दिशा से आ रही है, जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है. इसी प्रोसेसिंग की मदद से हेडफोन पर भी ऐसा महसूस हो सकता है, जैसे आवाज आसपास की अलग-अलग दिशाओं से आ रही हो.
Spatial Audio में Head-Related Transfer Function यानी HRTF की जरूरी भूमिका होती है. यह तकनीक समझने की कोशिश करती है कि आवाज सिर और कानों से टकराकर किस तरह सुनाई देती है. इसके लिए सिर की बनावट, कानों का साइज और आवाज किस दिशा से आ रही है, जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है. इसी प्रोसेसिंग की मदद से हेडफोन पर भी ऐसा महसूस हो सकता है, जैसे आवाज आसपास की अलग-अलग दिशाओं से आ रही हो.
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कुछ हेडफोन और ईयरबड्स में Head Tracking फीचर भी मिलता है. इसमें लगे सेंसर सिर की एक्टिविटी और उसकी दिशा को ट्रैक करते हैं. जब यूजर अपना सिर घुमाता है, तो ऑडियो उसी के अनुसार एडजस्ट होता है. इससे आवाज किसी तय जगह पर बनी हुई महसूस हो सकती है. जैसे फिल्म देखते समय सिर घुमाने पर डायलॉग स्क्रीन की दिशा से आता हुआ महसूस हो सकता है.
कुछ हेडफोन और ईयरबड्स में Head Tracking फीचर भी मिलता है. इसमें लगे सेंसर सिर की एक्टिविटी और उसकी दिशा को ट्रैक करते हैं. जब यूजर अपना सिर घुमाता है, तो ऑडियो उसी के अनुसार एडजस्ट होता है. इससे आवाज किसी तय जगह पर बनी हुई महसूस हो सकती है. जैसे फिल्म देखते समय सिर घुमाने पर डायलॉग स्क्रीन की दिशा से आता हुआ महसूस हो सकता है.
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स्टीरियो साउंड में दो ऑडियो चैनल होते हैं, जो बाएं और दाएं तरफ की आवाज का एक्सपीरियंस देते हैं. Surround Sound में कमरे के आसपास कई स्पीकर लगाए जाते हैं, जैसे 5.1 या 7.1 सेटअप. इसके मुकाबले Spatial Audio में आवाज को वर्चुअल 3D स्पेस में रखने और उसकी दिशा का एक्सपीरियंस कराने के लिए ऑडियो प्रोसेसिंग की जाती है. Dolby Atmos एक ऐसा ऑडियो फॉर्मेट है, जिसमें अलग-अलग साउंड को स्पेस में पोजिशन किया जा सकता है.
स्टीरियो साउंड में दो ऑडियो चैनल होते हैं, जो बाएं और दाएं तरफ की आवाज का एक्सपीरियंस देते हैं. Surround Sound में कमरे के आसपास कई स्पीकर लगाए जाते हैं, जैसे 5.1 या 7.1 सेटअप. इसके मुकाबले Spatial Audio में आवाज को वर्चुअल 3D स्पेस में रखने और उसकी दिशा का एक्सपीरियंस कराने के लिए ऑडियो प्रोसेसिंग की जाती है. Dolby Atmos एक ऐसा ऑडियो फॉर्मेट है, जिसमें अलग-अलग साउंड को स्पेस में पोजिशन किया जा सकता है.
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Spatial Audio का इस्तेमाल म्यूजिक स्ट्रीमिंग, फिल्मों, वेब सीरीज, गेमिंग और VR में किया जाता है. गेम में इससे कदमों या दूसरी आवाजों की दिशा पहचानने में मदद मिल सकती है. फिल्मों में डायलॉग, बैकग्राउंड साउंड और इफेक्ट्स ज्यादा दिशात्मक महसूस हो सकते हैं, हालांकि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कंटेंट और डिवाइस का सपोर्ट जरूरी है. हर हेडफोन में इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता और संगीत की क्वालिटी, ऑडियो मिक्सिंग साथ ही हेडफोन की ट्यूनिंग भी सुनने के एक्सपीरियंस को प्रभावित करती है.
Spatial Audio का इस्तेमाल म्यूजिक स्ट्रीमिंग, फिल्मों, वेब सीरीज, गेमिंग और VR में किया जाता है. गेम में इससे कदमों या दूसरी आवाजों की दिशा पहचानने में मदद मिल सकती है. फिल्मों में डायलॉग, बैकग्राउंड साउंड और इफेक्ट्स ज्यादा दिशात्मक महसूस हो सकते हैं, हालांकि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कंटेंट और डिवाइस का सपोर्ट जरूरी है. हर हेडफोन में इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता और संगीत की क्वालिटी, ऑडियो मिक्सिंग साथ ही हेडफोन की ट्यूनिंग भी सुनने के एक्सपीरियंस को प्रभावित करती है.
Published at : 23 Oct 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Spatial Audio

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